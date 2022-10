Antrenorul echipei UTA Arad, mulțumit de meciul cu CFR Cluj: „Am jucat de la egal la egal”

Ilie Poenaru, antrenorul echipei UTA Arad, s-a declarat mulțumit de punctul obținut în meciul contra Campioanei României, CFR Cluj.

Ilie Poenaru alături de Dan Petrescu/ Foto: UTA Arad

Meciul dintre UTA Arad și CFR Cluj s-a disputat luni seară, în cadrul etapei cu numărul 13 din Superliga, pe Stadionul „Francisc Neuman” și s-a încheiat la egalitate, scor 1-1.

Campioana a dominat prima repriză şi a marcat prin ghanezul Nana Boateng (32). Clujenii au avut şi două bare, prin Daniel Bîrligea (14) şi Boateng (41).

Antrenorul echipe UTA Arad, Ilie Poenaru, s-a declarat mulțumit de remiză.

„Un arbitraj foarte bun și brigada de arbitri trebuie felicitată. E important că ne-am schimbat atitudinea, că am avut reacție, că am înțeles că trebuie să suferim în anumite momente. Cred că am jucat de la egal la egal. Am avut și noi câteva ocazii clare. Să ai cu CFR 12 cornere, eu cred că este bine pentru noi în acest moment. E un punct de moral și de încredere.

Dacă vom continua așa și rămânem modești și muncim și ne dorim mai mult, e clar că putem să punem probleme mari și să fim mai sus decât suntem acum. Nu avem timp de declarații sau supărări. Trebuie să muncim zi de zi. Cel mai important e că e disciplină tactică, disciplină în vestiar”, a spus Ilie Poenaru, la flash-interviul de după meci.

