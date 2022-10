UTA Arad - CFR Cluj 1-1. Meci spectaculos cu ocazii mari. Dan Petrescu, în lacrimi după finalul partidei

UTA Arad a terminat la egalitate cu CFR Cluj, 1-1 (0-1), luni seara, pe teren propriu, în ultimul meci din etapa a 13-a a Superligii de fotbal.

Campioana a dominat prima repriză şi a marcat prin ghanezul Nana Boateng (32). Clujenii au avut şi două bare, prin Daniel Bîrligea (14) şi Boateng (41).

UTA a reuşit să egaleze după pauză, prin autogolul croatului Denis Kolinger (59), care deviat în propria poartă mingea reluată cu capul de Alexandru Benga la un corner.

CFR a forţat golul victoriei, dar nu a reuşit acest lucru, deşi a avut superioritate numerică în ultima parte a meciului, după eliminarea lui Damian Isac (74). Isac a primit iniţial cartonaş galben pentru o intrare dură la Ciprian Deac, dar în cele din urmă Ionuţ Coza a schimbat decizia după intervenţia arbitrajului video. Deac a fost schimbat din cauza accidentării.

CFR venea după patru victorii consecutive fără gol primit. UTA nu are nicio victorie în ultimele trei etape, venind după două eşecuri.

Dan Petrescu, în lacrimi după UTA – CFR Cluj din cauza decesului prietenului său

Dan Petrescu, antrenorul echipei CFR Cluj, s-a arătat foarte afectat de moartea prietenului său, Florian Ilie, după meciul cu UTA Arad.

Dan Petrescu speră să se poată concentra în vederea pregătirii acestei partide.

„N-ai cum să fii mulțumit când conduci cu 1-0. Am avut ocazii mari de tot. Ei nu au avut ocaziile noastre. Au avut niște șuturi, niște cornere, dar ocaziile mari au fost ale noastre. M-am uitat la ceas, cinci minute au stat pe jos. Îmi pare rău că nu am fost mai inspirați pe final. Nu a fost o zi prea bună pentru mine. Am jucat mult mai bine decât am făcut-o acum un an aici, dar atunci am luat trei puncte.

Jucătorii știau despre prietenul meu (Ilie Florian, decedat înainte de meci - n.red). Au încercat să dea totul pentru el, știau că voia să câștigăm. Astăzi am făcut unul dintre cele mai bune meciuri. E o zi foarte tristă foarte bine, nu aș vrea să mă iau de nimeni, să zic nimic rău. Mâine să mergem să îmi văd prietenul care a plecat în altă lume, după să mă concentrez dacă pot pentru meciul cu Slavia Praga”, a declarat Dan Petrescu, la finalul partidei.

