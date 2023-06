Asociația Blondie apelează la ajutorul oamenilor pentru a salva vieți: „Și am tot zis că trebuie să facem ceva special”

Asociația Blondie apelează la oameni pentru a-i ajuta să salveze vieți. Cu ajutorul donațiilor, asociația va realiza zborul cu numărul 150.

Zbor asigurat de Asociația Blondie/ Foto: Asociația Blondie - Facebook

Asociația Blondie a apelat la bunăvoința oamenilor pentru a strânge banii necesari pentru realizarea zborului cu numărul 150.

Asociația mai are de adunat 20.000 de euro pentru a transporta două fetițe la tratament în Milano și un băiețel în Roma.

„De câteva zboruri ne gândim că mai e un pic și am ajuns la el, la numărul 150. Și că e ceva să spui și să realizezi că ai ajuns până acolo – o sută și încă jumate! Și am tot zis că trebuie să facem ceva special, că nu e orice zbor, e 150!

Și am trecut de 149 și acum, când iar căutam resurse să mai ridicăm un avion în aer, realizăm cu aceeași emoție că și zborul 150, la fel ca toate celelate dinaintea lui, e special pentru că se întâmplă! Pentru că e despre viață și speranță. Și despre cât poate face omenirea atunci când viața are nevoie să fie! Zborul 150 la Milano cu Irina și Luca, iar Patric la Roma.

Silviu Faiăr alături de comunitatea lui a strâns deja 10.000 de euro, din cei 30.000 de care avem nevoie. Ne mai lipsesc 20.000 de euro ca să reușim să zburăm marți!”, a transmis Asociația Blondie.

Cum poți să ajuți Asociația Blondie:

RO37 INGB 0000 9999 0909 6711 – LEI

RO34 INGB 0000 9999 0909 6765 – EURO

Deschise la ING Bank – sucursala Obregia

Asociatia Blondie – Imparte pentru alta parte

Banca: INGB CENTRALA

SWIFT: INGBROBU

BIC: INGB

C.U.I. 40914732

Revolut: +40 751 360 345

PayPal: https://www.paypal.me/asociatiablondie

Crypto moneda eGld: erd1wc5us6qsagxzagt436zdhu76rhtf3n8cfa8gzsnz2f89zvk70d3sgmkg6a (Herotag: @asociatiablondie)

Donează direct în aplicația BT Pay - Secțiunea „Susține un ONG”.

IBAN RO53 OTPV 1150 0155 8499 RO01, deschis la OTP Bank sucursala Brâncoveanu București.

