Ateliere și evenimente pentru tineri, în cadrul Cluj Youth Event. Tarcea: „Salut inițiativa tinerilor de a se implica”

În perioada 31 martie – 1 aprilie, tinerii s-au întrunit la Cluj Youth Event, unde au avut parte de experiențe dedicate lor.

Cluj Youth Event a reunit weekendul acesta tineri municipiu la evenimente dedicate activității ecosistemului de tineret clujean. Viceprimarul Dan Tarcea a participat la eveniment și a salutat inițiativa tinerilor.

„Am participat la Cluj Youth Event, eveniment organizat de Federația Tinerilor din Cluj împreună cu SDG CoLAB, cu sprijinul Fundației Botnar, o inițiativă subscrisă proiectului Cluj Youth Mapping. Cluj Youth Event este cel mai amplu eveniment dezvoltat în jurul Zonei Metropolitane Cluj, dedicat tinerilor și organizațiilor de tineret, având un focus extins pe componentele de învățare, experimentare și participare în comunitate. Salut inițiativa tinerilor de a se implica și dezvolta activitatea ecosistemului de tineret clujean”, a transmis viceprimarul Dan Tarcea.

Cluj Youth Event conectează tinerii din Cluj!

În perioada 31 martie – 1 aprilie, tinerii clujeni s-au întrunit la Cluj Youth Event. Evenimentul are ca scop evidențierea activității ecosistemului de tineret clujean.

Cluj Youth Event s-a desfășurat pe parcursul a două zile, timp în care participanții au avut posibilitatea de a participa la ateliere de învățare, dezbateri tematice în plen, workshopuri creative, activități non-formale și multe alte experiențe interesante care urmează să fie anunțate. Manifestarea pune accentul pe trei componente esențiale pentru tineri: învățare, experimentare și participare în comunitate.

Anul acesta, tinerii clujeni au decis că anul tematic de tineret va fi dedicat sănătății emoționale, astfel că o parte din activități vor fi construite în jurul acestui subiect. De asemenea, participanții au avut parte și de dezbateri actuale precum Votul la 16 ani și Inițiativa Europeană Youth Test. În plus, aceștia au făcut cunoștință cu o serie de proiecte dezvoltate sub cupola Our Cluj și cu rezultatele preliminare ale cercetării Cluj Youth Mapping.

