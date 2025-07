„Pușca și cureaua lată!”. Primarul Emil Boc, cu pălărie de paie, centură și fular tricolor la Mărișel. VIDEO

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a participat duminică la sărbătoarea de la Crucea Iancului din localitatea Mărișel, unde a fost întâmpinat cu ospitalitate și a intrat rapid în spiritul locului.

Primarul Emil Boc, cu pălărie de paie, centură și fular tricolor la Mărișel | Foto: Emil Boc - Facebook

Edilul a cumpărat și câteva lucruri simbolice cu specific tradițional: o curea lată din piele, un fular tricolor și o pălărie de paie. Vizibil încântat, Emil Boc nu a ezitat să le etaleze în fața celor prezenți, declarând cu entuziasm:

„No, am venit la sărbătoarea de la Crucea Iancului și nu am plecat cu mâna goală. Mi-am luat un fular tricolor pe măsură, o curea lată, așa faină, ce bună îi asta, pușcă și cureaua lată, și o pălărie să mă protejeze de soare. No, Doamne ajută, o zi bună tuturor!”, a transmis primarul Emil Boc.

Evenimentul de la Crucea Iancului este o manifestare anuală care comemorează lupta și sacrificiul lui Avram Iancu, liderul revoluției române din Transilvania în 1848-1849.

