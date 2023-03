Respect! Câțiva oameni construiesc o casă pentru patru copii nevoiași dintr-un sat clujean: „I-am găsit fără baie, fără apă”

Câțiva oameni cu suflet mare au aflat de condițiile teribile în care locuiesc patru copilași dintr-un satul clujean și au decis să construiască o casă pentru ei, din donații.

Un „cuib” pentru patru copii, ridicat de oameni cu suflet mare / Foto: Rocsana Contraș

În Băișoara, județul Cluj, patru copii au trăit o dramă până acum. Familia lor trăia într-o casă pe care nici nu o deținea, în care nu aveau nici baie, nici apă.

Când au aflat de situația lor, câțiva oameni cu suflet mare au decis să intervină și să le construiască o locuință pe care s-o poată numi „acasă”. Rocsana Contraș, activist civic, a fost implicată în acest proces și a reușit să găsească un teren pe care să înceapă construcția:

„AM RIDICAT O CASĂ! Dacă dorești să ne ajuți să împlinim un vis, avem aici o poveste a unui «cuib» pentru 4 prunci: În septembrie 2021 reușeam după multe eforturi să obținem un teren pentru căsuța lui Alex. O familie greu încercată. Locuiesc într-un sat din județul Cluj. Locuința în care i-am găsit fără o baie, fără apă curentă, nici măcar nu le aparține. Din mila și bunăvoința unui vecin, au un prelungitor pentru lumină în cele două încăperi.

Drama acestei familii începe cu adevărat când sunt somați de proprietarii terenului să plece. Am bătut la multe uși și până la urmă am obținut o palmă de pământ. Un deal plin de vegetație după un an și jumătate este acum un loc terasat, pereți ridicați și astăzi-mâine se montează tabla și parazăpezii pentru finalizarea acoperișului”, a spus Rocsana.

Locuința pe care o construiesc pentru cei patru copii / Foto: Facebook - Rocsana Contraș

Tot ce-și doresc e o casă a lor

Deși casa a fost ridicată, iar progresul este vizibil în exterior, copiii nu vor putea locui încă acolo. Încă trebuie făcută multă muncă în interiorul locuinței, parte care este costisitoare.

Astfel, Rocsana Contraș face apel la oameni care își doresc să se implice în aceasta cauză și să le creeze celor patru copii nevoiași un cămin:

„Partea costisitoare abia acum urmează când se vor apuca de interiorul căsuței. Cu ajutorul unor prieteni s-a strâns o sumă de bani cu care familia a cumpărat materiale de construcții. Au bonuri pe fiecare cui. Acum însă bănuții s-au terminat. Există geamuri termopan demontate cu grijă din altă parte. Există de principiu material pentru izolat, probabil fiecare perete exterior cu altă grosime de polistiren. Există un om de bine pentru 2 prize și două întrerupătoare în casă. Însă mai trebuie așa de multe pentru acest spațiu să devină locuibil pentru patru copii.

Eu personal am facut tot ce am putut! Am învățat cu ei engleză și tabla înmulțirii. Le-am dus hăinițe și un covor. Sunt cei cărora le-am pictat pereții cu personaje din desene animate. Tot în 2021 am putut influența parcursul lor- Împreună cu o echipă faină și un eveniment de gaming la Cluj, am ajuns la ei cu un aragaz nou, loc de servit masa și un laptop pentru Alex, copilul de 10 ani ce făcea școala online fără să aibă o tabletă. Acum îmi doresc să mai apară de undeva speranță pentru ei.

Îmi aduc aminte când am început această poveste cum mi-au spus «Și o coajă de pâine dacă va fi să o împărțim dar s-o mâncăm în casa noastră». Promit dragii mei că de aici nu o să vă mai dea nimeni afară! Oricine dorește să se implice, în orice manieră, vă rog să mă contactați. Imediat ce vremea se încălzește vom merge să muncim și fizic alături de ei, cu toată priceperea noastră! Poți să ne ajuți și distribuind povestea lor”, a adăugat Rocsana Contraș.

