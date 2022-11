Alex Dima: Am ridicat un spital din donații, „un loc în care copiii să nu-și aducă aminte de suferință”. Ce-l motivează să se implice în proiecte sociale?

Jurnalistul Alex Dima ne-a vorbit despre primul centru construit exclusiv din donații, pentru copiii cu cancer din România care își pierd copilăria internați în spital. Acesta vine cu un concept total diferit față de ce avem în prezent în țară și va fi un spațiu colorat, viu, care să nu le aducă aminte copiilor de suferință.

Alex Dima, jurnalist la ProTv și ambasador al Asociației „Dăruiește Viață” / Foto: Facebook captură ecran - Alex Dima / Foto 2: Asociația „Dăruiește Viață”

Alex Dima, realizatorul emisiunii „România, te iubesc!” și ambasador al Asociației „Dăruiește Viață”, a venit vineri la Cluj-Napoca la Conferința „Inspire Movement”, organizată la Hotelul Radisson Blu.

Alex Dima, invitat special la conferința „Inspire Movement” de la Cluj-Napoca / Foto: monitorulcj.ro

Cu această ocazie, Dima a vorbit în fața publicului despre munca pe care o face la Pro TV, în calitate de jurnalist, dar și despre munca de caritate alături de Asociația „Dăruiește Viață”.

Alex Dima este un promotor al unor proiecte care au potențialul de a schimba o țară: de la campanii de mediu sau de susținere a victimelor violenței domestice, jurnalistul se implică în dotarea cu echipamente moderne a spitalelor din România și chiar a ajutat la ridicarea unui spital pentru copiii bolnavi de cancer. Dacă mai adăugăm pe listă și investigațiile pe care le realizează în cadrul emisiunii de la Pro TV, putem spune că este un adevărat „super-om”.

După conferința „Inspire Movement”, jurnalistul ne-a acordat un interviu în care am aflat mai multe despre proiectele sale și ce îl motivează să-și ajute mereu aproapele.

Spital cu 9 etaje, construit exclusiv din donații

În 2012, Asociația „Dăruiește Viață” a fost fondată de două femei cu suflet mare, hotărâte să facă mult bine - Carmen Uscatu şi Oana Gheorghiu. De la înființare și până astăzi, peste 500 de mii de oameni au donat pentru misiunea asociației, iar zeci de mii de euro au fost investiți în spitalele din România, inclusiv la Cluj, pentru dotarea cu echipamente moderne.

În urma campaniei #noifacemunspital și cu ajutorul ambasadorilor asociației, între care se numără și jurnalistul Alex Dima, a fost construit pentru prima dată un spital în România exclusiv din donații și sponsorizări, care a intrat în etapa finală. În acest spital, care nu are mai puțin de 9 etaje, copiii cu boli grave vor primi îngrijire multidisciplinară.

Despre această inițiativă de succes ne-a povestit mai multe Alex Dima, care este una dintre vocile Asociației „Dăruiește Viață”:

„Lucrurile au evoluat foarte mult de la început. Noi ne-am apucat acum foarte mulți ani când ne doream să construim o simplă secție pe un etaj, să o modernizăm, după care am zis că facem două etaje... și am ajuns să avem un spital care are vreo șase etaje deasupra pământului și încă trei etaje în jos. Sperăm ca acum, în perioada următoare, undeva în primăvară maxim, spitalul să intre în probe și după ce trece de perioada de probe, unde se fac tot felul de teste, să se mute și pacienții în el. Sunt aproape 200 de paturi, spațiu de joacă, copiii vor avea și un cinematograf. Sunt cinci săli de operație care sunt deja echipate, utilate, la ultimul standard. (...) Un etaj va fi dedicat neurochirurgiei. După aceea ne-am propus să mai facem un spital lângă și o să tot auziți de noi. Probabil un campus medical o să ne și iasă și cred că o să îmbătrânim în povestea asta”, a declarat Alex Dima pentru monitorulcj.ro.

Camere sterile și un concept colorat: „Vrem să le aducă aminte că sunt copii”

Spitalul construit de Asociația „Dăruiește Viață” are și camere sterile, realizate într-un concept interesant și colorat, ca pacienții, care vor fi copii, să nu își aducă aminte de suferință, spune Dima. În aceste camere, copiii vor sta în izolare după ce ies din operație, fiindcă este nevoie de un spațiu fără microbi.

Camerele au vedere către un spațiu de joacă astfel încât copiii să poată comunica între ei printr-un walkie-talkie. „Cei din camerele sterile pot să comunice cu copiii care sunt în spațiul de joacă și se pot juca prin sticla aceea.”

„Asociația Dăruiește Viață a făcut primele camere sterile din România, le-a dotat. Avem un arhitect, Raluca Șoaita, care se ocupă de povestea asta și a gândit-o. Noi nu inventăm roata, ci ea există în alte țări. A trebuit doar să se ducă și să vadă ce se întâmplă în altă parte. După a trebuit să facem și noi aici. Din păcate în România nu s-au construit spitale. Inclusiv arhitecții, cei care au gândit la început spitalul, au fost de afară. (…) Locul acesta a apărut dintr-o nevoie și nu trebuie să fie un loc în care copiii să-și aducă aminte de suferință. Copiii aceștia stau cu lunile, cu anii, își pierd copilăria în spital - nu se joacă la bloc sau acasă, stau departe de familie. Atunci, măcar locul acesta în care ei stau și duc bătălia asta nedreaptă ar trebui să le aducă aminte că ei sunt copii. Tocmai din acest motiv este un spațiu colorat, foarte mult galben cu flori, cu tot felul de personaje desenate pe pereți, o arhitectură interesantă, colorată și vie, în așa fel încât să nu ai senzația că ești într-un spital”, a spus Alex Dima.

În comparație cu spitalele tipice românești, în care băile se află la comun, pe hol, și condițiile lasă de dorit, spitalul realizat prin campania #noifacemunspital are camere cu maxim două paturi, toaletă și duș, și chiar paturi rabatabile pentru aparținători:

„În fiecare cameră există un pat pentru aparținători. Fiecare sunt camere cu maxim două paturi, toaletă și duș, și există paturi care cad din perete pentru părinții care stau acolo cu ei. Dacă n-ai nevoie, pui patul la loc și nici nu-ți dai seama că acolo, în perete, există un pat. Și e un loc cu care noi ne mândrim și la care când ne uităm îi vedem pe acei 500.000 de oameni care stau lângă noi”, relatează Dima.

Jurnalismul și munca de caritate

Când l-am întrebat pe Alex Dima cum îl face să se simtă faptul că a adus o contribuție mare la construirea acestui spital, jurnalistul ne-a spus că se simte „foarte mic” și a adus aminte ce a spus unul dintre speakerii conferinței „Inspire Movement”: „Mă face să mă simt foarte mic. A zis Adelina Toncean de la Blondie că ea nu este priza, ea este încărcătorul. Asta suntem și noi, un vehicul prin care ducem mai departe mesajul acelor oameni care sunt în suferință. Ducem mesajul oamenilor care vor să facă bine, ducem și ducem… și încercăm să-i punem pe oameni să lucreze împreună. Suntem un încărcător, un cablu”, a spus Alex Dima.

Având în vedere că jurnalismul este un domeniu solicitant, l-am întrebat pe Alex Dima cum reușește să gestioneze atât acțiunile caritabile, cât și munca de jurnalist. El ne-a spus că după evenimentul „Inspire Movement” îl aștepta laptop-ul deschis în camera de hotel, cu următoarele materiale jurnalistice pe care le va difuza:

„Sus, eu am laptop-ul deschis. Termin aici și mă duc să vizionez. Azi am stat în cameră și am vizionat. Încerc să n-am timpi morți. Se mai întâmplă să mă descopăr că îi am - mai stau pe telefon, trec dintr-o postare în alta și îmi dau seama că a trecut vreo jumătate de oră... Într-adevăr ziua ar trebui să fie un pic mai lungă, mai ales în perioada aceasta, că noi pregătim 1 decembrie, avem povești în lucru și 1 decembrie e «mâine»”.

Planurile pentru viitorul apropiat vizează data de 1 decembrie, când jurnalistul va spune povestea mai multor oameni inimoși, printre care se numără și violonistul Alexandru Tomescu:

„Asta pregătim acum - 1 decembrie. Eu vizionez materialul sus, l-am filmat, și deja o să intru în montaj cu el pe Alexandru Tomescu, violonistul. Povestea o să fie despre el și lucrurile minunate pe care le face pentru că el duce muzica pe care o vezi la Ateneu și pe munte și la metrou, cu vioara Stradivarius și face tot felul de lucruri. Aduce cumva cultura acasă la om, fizic, nu la televizor sau la radio, ci vine și cântă acolo unde e el, în cămine de copii, în spitale... și îi spun povestea. Mai am câteva povești în lucru.”

Alex Dima, la conferința „Inspire Movement” / Foto: monitorulcj.ro

„Un gând pe care toți ar trebui să-l avem e: Ce te faci când ai TU nevoie?”.

Pentru a-i motiva și pe alții să se implice în acțiuni caritabile sau să dea o mână de ajutor din când în când, Alex Dima spune că oamenii ar trebui să se gândească mai mult la întrebarea: „Ce te faci când ai TU nevoie?” și că este mai bine să dăruiești decât să trebuiască să primești:

„Cred că un gând pe care toți- ar trebui să-l avem e «ce te faci când ai tu nevoie?». Gândește-te că, dacă ai copil, poate copilul tău se îmbolnăvește. Nimic nu se compară cu drama unui părinte - asta mi se pare drama supremă. Sau poate ești tu, soția ta, mama ta... și atunci vei avea nevoie de ajutor și te vei uita, vei cere în stânga și-n dreapta, și nu va fi cine să-ți ofere ajutorul acela. Probabil că o să-l găsești la un moment dat la niște oameni care au ieșit din zona lor de confort, care și-au dat din timpul lor, din banii lor și fac sacrificii ca să te ajute pe tine. Păi n-ai vrea tu să schimbi rolul? Îți e mult mai bine să dăruiești, decât să primești. Fiți dăruitori”, a declarat, pentru monitorulcj.ro, Alex Dima.

Pentru a susține proiectul, trimite SMS la 8844 cu mesajul SPITAL ‐ donezi 2 euro lunar sau 4 euro lunar pentru Primul Spital Național de Copii pentru Cancer, Boli Grave și Traumă sau donează online AICI.

