Deși Omicron nu cauzează multe forme severe este mult mai contagios și afectează copiii diferit față de celelalte variante. Dr. Mihaela Lupșe, medic și profesor la UMF Cluj-Napoca, a explicat care sunt semnele la care trebuie să fie atenți părinții în cazul în care copiii lor se infectează cu COVID-19.

Cum afectează COVID-19 copiii? Medic UMF Cluj: „Părinții trebuie să îi ducă la spital când văd aceste semne”

Într-un interviu pentru monitorulcj.ro, dr. Mihaela Lupșe, medic din Cluj-Napoca și șef de lucrări la Catedra de Boli Infecțioase la Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” explică diferența dintre Omicron și celelalte variante ale virusului Sars-Cov-2, dar și cum îi afectează infecția pe copii.

În special față de varianta Delta, care a făcut ravagii în valul 4 al pandemiei și este cunoscută ca una dintre variantele care au cauzat cele mai multe decese, varianta Omicron este foarte diferită și mult mai contagioasă.

Însă varianta Omicron nu are o rata de deces atât de ridicată:

„Varianta Delta a fost una dintre variantele cele mai omorâtoare ale virusului Sars-Cov-2. Am avut multe cazuri, deci nu putem spune că nu a fost transmisibilă, dar am avut foarte multe cazuri severe. Mai ales rata de deces a fost mult mai mare, de exemplu, decât la varianta Beta, varianta anterioară care a circulat în România. Varianta Omicron însă este extrem de contagioasă. De exemplu, cum am putea demonstra această transmisibilitate mare, este faptul că dacă într-o familie în care unul dintre membri este pozitiv, în mod sigur și ceilalți membri sunt sau vor deveni pozitivi. Deci transmisibilitatea atunci când contactul uman este strâns este mare. Ce am remarcat la această variantă Omicron mult mai contagioasă este faptul că severitatea este mult mai mică, în sensul în care rata de deces a scăzut semnificativ de anul trecut.

Pacienții noștri sunt mai tineri, deci nu mai este vorba doar de majoritatea vârstnicilor pe care i-am avut în cursul anului trecut. O parte din ei sunt vaccinați și nu fac forme severe și durata de spitalizare a pacienților este mult mai scurtă, concordant cu faptul că nici boala nu este atât de severă”, a declarat pentru monitorulcj.ro dr. Mihaela Lupșe.

Dr. Mihaela Lupșe, medic din Cluj-Napoca și șef lucrări la disciplina Boli Infecțioase la Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”

Când trebuie să ducem copilul la spital din cauza COVID?

De asemenea, dr. Mihaela Lupșe ne-a spus cum îi afectează pe copii infecția COVID-19 și când avem un motiv de îngrijorare. Atunci când apar anumite complicații, părinții ar trebui să meargă cu copiii la spital:

„Variantele anterioare într-un fel erau liniștitoare pentru vârstele mici pentru că atunci copiii făceau forme ușoare sau nu făceau deloc, adică erau asimptomatici, chiar dacă se infectau. Exista o problemă și la formele anterioare pentru că puteau să facă complicații. Adică chiar dacă făceau forme ușoare sau erau asimptomatici, exista riscul sindromului de inflamare multisistemică, o complicație redutabilă a bolii, care putea să apară până la 1 lună de la debutul simptomelor. Deci putea să apară în timp și, practic, părinții trebuiau avertizați că orice febră persistentă care survine după COVID-19 trebuie să ridice această suspiciune și trebuie să se prezinte la spital pentru că acest sindrom nu se poate trata decât la spital. Menționez că tratamentul este un tratament cu cortizon sau cu imunoglobuline intravenoase și că rezultatele, cel puțin până la momentul acesta, sunt bune.

O altă complicație care putea să survină la copii, tot așa indiferent de cât de grave erau cazurile, este sindromul post-covid, adică long COVID-19. Sunt simptome care apar sau persistă după faza acută și care pot persista pentru o perioadă lungă de timp și pot cumva să modifice calitatea vieții. Dar pe acestea le știam la variantele anterioare”, a mai explicat medicul.

Cum reacționează copiii la Omicron

Principala diferență când vine vorba despre infecția cu noua variantă Omicron este faptul că apar simptome la copii. Dacă în cazul celorlalte variante erau mai evidente semnele post-covid, în cazul Omicron principala problemă sunt semnele din timpul infecției:

„Ei bine, varianta Omicron a apărut cu altceva - simptome la copii. Mult mai mult decât la celelalte variante copiii sunt simptomatici. Simptomele nu sunt neapărat foarte grave, dar pot fi neliniștitoare, în sensul în care mulți copii fac febră și mai ales copiii mici prezintă manifestări respiratorii de căi respiratorii superioare. Deci nu fac pneumonie, dar fac laringită - acele manifestări de răgușeală, dificultăți de respirație, tuse lătrătoare, care pot să apară la copii în urma infecției. Sunt manifestări de laringită care pot să apară la toate virusurile respiratorii la copii.

Și aceste manifestări ar trebui să îndrepe părinții spre spital, pentru că de obicei ele remit prompt la administrarea de cortizon”, a spus dr. Mihaela Lupșe.

Creștere a numărului cazurilor de diabet

Un alt aspect interesant în ceea ce privește infecția cu COVID-19, nu doar varianta Omicron, este că a creat o creștere cu 30% a numărului de cazuri de diabet.

În cazul infecției COVID-19, la pacienții care suferă de diabet apar complicații, iar cei care prezintă un risc de diabet vor dezvolta această boală după infecție:

„Informația care a fost publicată de cercetătorii americani este că în urma infecției cu Sars-Cov-2, deci nu cu varianta Omicron, ci tot virusul, a apărut o creștere cu 30% a numărului de cazuri de diabet. De altfel, riscul de diabet a fost semnalat încă de la primele cazuri, când s-a arătat că pacienții diabetici au mari probleme cu valorile glicemiei sau că cei care nu știau dacă sunt diabetici, dar aveau un risc de diabet, vor dezvolta diabet în urma infecției cu Sars-Cov-2, a COVID-19. Nu are legătură neapărat cu varianta Omicron. Acest lucru a fost semnalat ulterior în multe articole și noi am observat că variantele anterioare, probabil că la Omicron mai puțin decât la celelalte, au fost urmate de mari tulburări de glicoreglare, adică de niște valori foarte mari ale glicemiei la pacienții cu COVID-19.

Nu știm încă tot. În mod cert vom mai avea multe de aflat, dar există, se pare, un risc de diabet zaharat în urma infecției cu Sars-Cov-2 în general. Acest lucru ar putea fi explicat de faptul că receptorii de care se leagă acest virus se găsesc și la nivelul pancreasului. Legarea la nivelul pancreasului de acești receptori ar putea distruge celulele producătoare de insulină”, a spus șeful de lucrări la Catedra de Boli Infecțioase de la UMF Cluj, dr. Mihaela Lupșe.

