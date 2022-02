Primul laborator de hemostază din regiune funcționează la UMF Cluj: „Are rezultate cruciale, mai ales în cazul urgențelor”

Primul laborator modern de hemostază din Nord-Vestul României a fost înființat la UMF „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca. Datorită acestui proiect, pacienții cu boli ale sângelui pot fi tratați mai rapid, aspect foarte important mai ales în cazul urgențelor.

Primul laborator modern de hemostază din Nord-Vestul României, la UMF Cluj: „E un pas important pentru Cluj”

Un laborator de hemostază, primul din Nord-Vestul României, a fost înființat în cadrul Centrului de Cercetari pentru Medicina Avansata - Medfuture al Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, în colaborare cu Societatea Română de Hematologie.

Proiectul intitulat „Strengthen haemophilia care in the north and establish a national registry in Romania”, a fost finanțat de către fundația elvetiană Novo Nordisk Haemophilia Foundation și s-a finalizat în iunie 2021 prin înființarea noului laborator modern, dar și organizarea Registrului Național de Hemofilie și Tulburări Rare de Coagulare.

Ca urmare a rezultatelor obținute și a impactului acestora la nivel regional, proiectul a fost desemnat proiectul anului 2022 de către Dr. Ludovic Helfgott, președintele consiliului științific al fundației.

Primul laborator modern de hemostază, în incinta UMF Cluj

Proiectul implementat de către Societatea Română de Hematologie, în colaborare cu Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca a fost condus de medicul hematolog clinician Dr. Ciprian Tomuleasa, cu care monitorulcj.ro a luat legătura pentru a afla mai multe detalii.

„Acest proiect reprezintă rodul unei colaborări excelente între Societatea Română de Hematologie și Universitatea de Medicină și Farmacie «Iuliu Hațieganu» ce a avut ca rezultat înființarea unui laborator dedicat pacienților cu tulburări de coagulare, menit să deservească regiunea Nord-Vest a României, dar și modernizarea și completarea Registrului Național de Hemofilie și Tulburări Rare de Coagulare.

Prin intermediul finanțării din partea fundației Novo Nordisk Haemophilia Foundation s-a achiziționat un aparat de coagulare, s-au finanțat training-urile personalului medical pentru folosirea aparatului și interpretarea datelor în centre de referință din Franța și Polonia și s-a susținut participarea tinerilor hematologi la conferințe de prestigiu din domeniu. Hematologia din România a crescut în privința vizibilității internaționale, prin publicarea unor manuscrise în jurnale de prestigiu precum Frontiers in Medicine sau Blood Reviews, dar și prin publicarea ghidului de tratament al pacientului hemofilic. Funcționaliarea laboratorului de hemostază a fost posibilă cu sprijinul conducerii universității ce ne-a pus la dispozitie spațiul logistic din cadrul Centrului de Cercetări pentru Medicină Avansată – MedFuture, infrastructura conexă necesară desfășurării proceselor de analiza, dar și personal medical pentru obținerea, interpretarea și validarea datelor, Dr. Noemi Dirzu”, a declarat dr. Ciprian Tomuleasa pentru monitorulcj.ro.

Medicul hematolog clinician Dr. Ciprian Tomuleasa, cel care a condus proiectul „Strengthen haemophilia care in the north and establish a national registry in Romania”

Rezultate mai rapide, datorită noului laborator

Dr. Tomuleasa ne-a explicat cum funcționează noul laborator din Cluj-Napoca, dar și cât de mare diferență face existența unui astfel de centru de analiză și cercetare în regiune.

Înainte de implementarea acestui proiect, diagnosticul era puțin mai dificil și incomplet, probele preluate de la pacienți erau trimise în celălalt „capăt al țării” sau chiar în străinătate, iar timpul de așteptare pentru rezultate era de cel puțin o săptămână. Acum procesul se realizează mult mai rapid și eficient:

„Înainte de existența acestui laborator, dozarea factorilor coagulării era mult întârziată, în special pentru pacienții din zona de Nord-Vest a României, din cauza impedimentelor logistice, aceasta analiza fiind posibilă doar în București, Timișoara sau în afara României. Deoarece tulburarile de coagulare intră în sfera bolilor rare, spitalele colaborează de cele mai multe ori cu laboratoarele private din Europa (ex. Germania și Austria), iar primirea rezultatelor durează aproximativ 8 zile. Cu toate acestea, pacienții cu sindrom hemoragipar, adică cu o sângerare activă cotinuă sau intermitentă, trebuie evaluați în timp oportun în vederea administrării cât mai rapide a tratamentului de specialitate într-un mod precis. Situația este cu atât mai sensibilă în cazul pacienților pediatrici ce sunt mai susceptibili în ceea ce privește apariția unei hemoragii spontane ca urmare a unor traumatisme provenite, spre exemplu, din joacă. Pentru aceștia avem sprijinul doamnei Dr. Cristina Blag (de la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca) cu o experienta de peste 30 de ani în hematologia pediatrică. În prezent, datorită înființării noului laborator de hemostaza, am redus timpul de așteptare la câteva ore pentru pacienții din județul Cluj, rezultat crucial mai ales în cazul urgențelor”, a spus dr. Cirprian Tomuleasa.

Pacienți din tot nord-vestul României

De asemenea, laboratorul de hemostaza face diferența și în celelalte județe din Transilvania, nu doar în Cluj. Deși totul a pornit din Cluj-Napoca, Dr. Ciprian Tomuleasa ne spune că laboratorul primește probe și din județele din apropiere:

„Inițial am testat pacienții din Cluj pentru că era mai ușor din punct de vedere logistic. Ulterior am început să primim probe și din județele alăturate. La începutul proiectului am reușit să acoperim costurile necesare reactivilor și consumabilelor din fodurile asigurate prin intermediul grantului de finanțare, însă odată cu creșterea numărului de pacienți și extinderii ariei de reședință a acestora ne-am dat seama că avem nevoie de o finanțare continuă. Astfel, Universitatea a decis continuarea finanțării proiectului prin acoperirea costurilor necesare resurselor materiale și de personal. Ulterior s-a reușit semnarea unui contract de colaborare cu o companie privată pentru decontarea dozării factorului VIII al coagulării, a nivelului de inhibitori, dar și a nivelului plasmatic al medicației pacientului hemofilic.”

Până acum, cel puțin 130 de pacienți au fost ajutați, iar o parte dintre cazuri au fost urgențe:

„În cele 12 luni de funcționare a laboratorului, avem aproximativ 130 de pacienți investigati. Pacientii sunt evaluati inițial pentru a diagnostica hemofilia sau o altă tulburare de coagulare, iar ulterior sunt monitorizați constant, pentru a ajusta si crește eficienta tratamentului”, ne spune doctorul.

„Clujul a făcut un pas important”

Dr. Ciprian Tomuleasa susține că acest proiect reprezintă un pas important pentru Cluj, în special pentru că a ajuns la standarde mai ridicate în ceea ce privește managementul pacientului cu hemofilie.

„Calitatea actului medical a crescut în urma proiectului pentru pacienții cu hemofilie sau alte tulburări de coagulare, afecțiuni într-adevăr rare din punct de vedere al incidenței, însă cu impact socio-economic ridicat în ceea ce privește calitatea vieții și integrarea acestora la nivel social. În 2021 am făcut un pas important în diagnosticarea și monitorizarea acestor pacienți, ce a ajuns astăzi la standardele de la nivel european. Clujul a făcut un pas important.

Urmatoarea etapă pentru acești pacienți constă în introducerea analizei genetice prin secvențierea genei F8, analiză ce ar trebui facută inclusiv de membrii familiei pacientului hemofilic în scop profilactic și de planning familial. Îmbunătățirea indexului terapeutic al pacienților este primordială, mai importantă decat premiile, însă recunoașterea efortului de către o comisie internațională din Zurich ne oferă energie și imbold pentru continuarea proiectelor”, a spus dr. Tomuleasa.

CITEȘTE ȘI: