Acuzații grave la adresa fostului președinte PMP: „Diaconescu încearcă să se legitimeze în afara statutului”

Fostul președinte al PMP, Cristian Diaconescu, încearcă „un mecanism de angrenare politică” disperat pentru a rămâne relevant pe scena politică, inclusiv la Cluj, acuză lideri ai partidului.

Președintele PMP Cluj Vasile-Cristian Lungu, președintele PMP Eugen Tomac, secretarul general PMP Ionuț Simionca și secretarul general adjunct PMP Răzvan Sebe, la sediul PMP - Filiala Cluj

Președintele PMP Eugen Tomac, alături de președintele PMP Cluj Vasile-Cristian Lungu, secretarul general PMP Ionuț Simionca și secretarul general adjunct PMP Răzvan Sebe, au participat la Cluj joi la o conferință de presă, organizată la sediul Partidului Mișcarea Populară - Filiala Cluj.

În cadrul acestei conferințe, liderii PMP au discutat despre situația din partid, la câteva luni de la congresul care le-a adus o nouă conducere. În februarie, în locul lui Cristian Diaconescu a fost reales Eugen Tomac în funcția de președinte al PMP.

Acum, președintele PMP Cluj Cristian Lungu, alături de ceilalți membri ai partidului, spun că fostul președinte al partidului încearcă „un mecanism de angrenare politică”, folosind oameni nemulțumiți din partid:

„În urma congresului, o nouă conducere a fost aleasă, președintele Eugen Tomac. Ca urmare a acelui congres, din păcate, fostul președinte Cristian Diaconescu refuză să recunoască faptul că ar fi statutar respectivul forum care s-a întrunit pentru a vota o nouă conducere și a declanșat o adevărată operațiune, să spunem așa, de imagine prin care încearcă să se legitimeze în afara statutului și, implicit, în afara legii, ca încă președinte al Partidului Mișcarea Populară. Domnia sa a cules cam de prin fiecare județ de unde a găsit, adevărul este că nu a găsit în toate județele încă, oameni nemulțumiți. De obicei sunt oameni care au fost mărginași în rezultatele pe care le-au avut, mai ales în anul 2020 la alegerile locale și parlamentare. Cu acești oameni a încercat un mecanism de angrenare politică, mai mult de imagine, și domnul președinte Tomac vă va explica de ce face aceste demersuri - un mecanism prin care să rămână (Diaconescu) relevant pe scena politică”, a spus Vasile-Cristian Lungu în cadrul conferinței de presă.

Majoritatea care a votat „pentru” Diaconescu, în congres a votat „împotriva”

Actualul președinte al PMP, Eugen Tomac, a vorbit despre direcția pe care partidul a luat-o în perioada în care Cristian Diaconescu se afla la conducere. Mai exact, el spune că partidul a intrat atunci într-un „proces de disoluție”, în care erau frecvente atacuri la adresa membrilor din partid, dar și campanii mediatice împotriva colegilor:

„Problema este că după ce l-am ales pe Diaconescu președinte, în loc să ne consolidăm ca partid politic și să încercăm să îi dăm o nouă identitate și o nouă direcție, am intrat într-un proces de disoluție, în partid nemaiexistând comunicare și cel mai grav lucru este că s-a încercat aplicarea unor practici care nu sunt familiare PMP-ului. Prin atacuri la adresa colegilor, tot felul de campanii mediatice împotriva altor colegi și inclusiv eu am fost vizat de asemenea campanii. Cel mai dureros a fost că aceste campanii au fost susținute din bugetul partidului. Într-o asemenea situație am cerut o dezbatere în interiorul PMP, pe care domnul Diaconescu a refuzat-o timp de 3 luni. În momentul în care am văzut că nu mai avem alte instrumente prin care să putem calma lucrurile, evident că am procedat așa cum se întâmplă într-un partid democratic: am convocat un congres”, a declarat Eugen Tomac, președintele PMP.

Astfel, după ce a fost convocat congresul PMP la finalul lunii februarie, majoritatea care înainte a votat „pentru” Diaconescu, acum a votat „împotriva”.

„Aceeași majoritate care în trecut l-a votat pe domnul Diaconescu a decis că partidul trebuie să revină cel puțin în linia care a fost înainte de alegeri. (...) Eu nu mi-am dorit să revin în fruntea PMP, cred că sunt printre puținii lideri politici care s-a retras din fruntea unui partid și colegii au insistat să revină. O spun cu un anumit regret pentru că sunt conștient de consecințele neplăcute cauzate de toată această dezbatere publică”, a adăugat Tomac.

Încercarea de fuziune cu AUR, un „șoc” pentru partid

Președintele PMP Eugen Tomac a explicat și care sunt motivele pentru care Cristian Diaconescu nu mai putea nici măcar să facă parte din partid. Un motiv destul de mare care a reprezentat un „șoc” pentru partid, spune el, este faptul că Diaconescu a încercat să facă o fuziune cu AUR:

„Faptul că a încercat să facă fuziune cu AUR este unul dintre lucrurile care ne-a șocat pe toți. Sunt multe lucruri care se fac în politică, dar uneori când treci linia roșie, drumurile se despart fundamental pentru că nu poți să-l aduci pe Simion să-ți vorbească despre un proiect comun PMP-AUR, alianță sau fuziune (pentru că asta a fost expresia lui). Nu poți ca lider politic să nu convoci structurile partidului de luni de zile. Nu poți tolera ca banii PMP să se ducă pe campanii prin care sunt denigrați lideri ai PMP.

Acestea sunt doar câteva elemente care ne-au determinat să fim extrem de clari în deciziile pe care ni le-am asumat. Sigur, au existat și alte discuții, ca în toate partidele, însă când se trece de linia roșie lucrurile trebuie clarificate într-un fel sau altul. În partidele politice și în general în jocul democratic trebuie să accepte orice că majoritățile sunt cele care creionează direcția pe care trebuie să o urmeze un grup sau altul. 85% din cei care anul trecut au candidat pe aceeași moțiune cu domnul Diaconescu au spus că nu mai merge în această formulă”, a mai explicat Eugen Tomac.

Încercările lui Diaconescu, extinse la Cluj

Precum spunea președintele PMP Cluj Vasile-Cristian Lungu anterior, fostul președinte PMP, Cristian Diaconescu, a încercat să-i atace pe membrii partidului și la nivel local, folosindu-se de „oameni mărginași”

Un exemplu avem chiar la nivelul județului Cluj. Mai exact, o persoană, care se folosește de o copie a unei împuterniciri de delegat în funcția de președinte al PMP Cluj, chiar se dă drept președintele PMP Cluj, în ciudat faptului că această funcție este pe deplin ocupată de Cristian-Vasile Lungu.

Această persoană a „notificat” filialele din județ și le-a „ordonat” să îl urmeze. Acest lucru ar fi unul din încercările fostului președinte de a atinge imaginea membrilor de partid:

„Anul trecut a avut loc un congres în martie și domnul Diaconescu a fost ales. Din martie pânâ în octombrie, când tribunalul Bucureștiului a actualizat registrul partidurilor politice, domnul Tomac deși figura președinte, nu a semnat nici macar un act. A semnat a doua zi după congres domnul Diaconescu. Exact cum domnul Ciucă semnează doar de duminică, nu domnul Cîțu. (...) Îl voi reclama parchetului în momentul în care va folosi acea copie. El nu știe că de fapt este o copie și domnul Diaconescu se va prevala de acest lucru, care nu are niciun fel de status legal. În momentul în care va folosi această copie să meargă la instituție să ceară un spațiu, să dea afară consilieri - în acel moment automat intră la abuz de fals, conform Codului Penal”, a declarat Lungu.

