George Simion anunță că AUR începe demersurile pentru suspendarea lui Nicușor Dan

Liderul AUR, George Simion, a anunțat, marți, că formațiunea pe care o reprezintă va începe demersurile pentru suspendarea președinteluui Nicușor Dan.

George Simion anunță că AUR începe demersurile pentru suspendarea lui Nicușor Dan|Foto: presidency.ro - George Simion-Facebook

Reacția liderul AUR vine la scurt timp după declarațiile făcute de șeful statului, care a arătat că partidele trebuie să vină cu o majoritate pentru formarea unui nou guvern. De altfel, președintele a semnalat necesitatea „evitării” alegerilor anticipate, opțiune cerută de Alianța pentru Unirea Românilor.

George Simion anunță că AUR începe demersurile pentru suspendarea lui Nicușor Dan

Într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook, liderul AUR George Simion a anunțat inițierea procedurilor pentru demiterea președintelui:

„Începem demersurile pentru suspendarea lui Nicușor Dan!”, a anunțat Simion într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Nu este prima dată când AUR vine cu o asemenea abordare.

La finalul lui aprilie 2026, șeful statului afirma că tema suspendării nu este „o chestiune serioasă”.

Atunci, liderul AUR, George Simion, l-a criticat pe președintele Nicușor Dan pentru declarațiile legate de refuzul de a numi premierul unui Guvern din care să facă parte sau să fie susținut de AUR.

Nicușor Dan: Mi-aş dori să evităm scenariul alegerilor anticipate

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat marţi că posibilitatea organizării de alegeri anticipate există, însă consideră că acest scenariu ar trebui evitat, deoarece nu ar produce schimbări majore în configuraţia politică şi ar menţine actualul blocaj.

„Această posibilitate există, nu suntem încă în calendarul ei, dar eu mi-aş dori să evităm scenariul pentru că nu va aduce, cel puţin uitându-ne la sondaje, nu va aduce schimbări fundamentale de majorităţi, dar ne-am găsi în acelaşi blocaj în care suntem azi”, a afirmat Nicuşor Dan, întrebat pe această temă.

El a adăugat că declanşarea anticipatelor ar crea o imagine de instabilitate pentru luni de zile în România.

Alegerile anticipate

Alegerile anticipate ar putea reprezenta o soluție riscantă în contextul în care în România nu au mai fost organizate asemenea alegeri. Ideea desfășurării alegerile parlamentare anticipate a mai fost vehiculată în trecut, însă aceasta nu s-a concretizat.

Potrivit Constituției (art.89), alegerile anticipate în România nu pot fi organizate decât în cazul în care două propuneri de Guvern sunt respinse de către Parlament în termen de 60 de zile una de cealaltă, iar preşedintele României solicită celor două Camere dizolvarea Parlamentului.

Singura situaţie prevăzută de Constituţie pentru organizarea alegerilor anticipate vizează dizolvarea Parlamentului. În cursul unui an, Parlamentul poate fi dizolvat o singură dată. De asemenea, Parlamentul nu poate fi dizolvat în ultimele 6 luni ale mandatului Preşedintelui României şi nici în timpul stării de mobilizare, de război, de asediu sau de urgenţă.

Procedura de suspendare a președintelui

Potrivit Constituției, preşedintele României poate fi suspendat dacă o treime din numărul total al parlamentarilor solicită acest lucru şi numai după votul majorităţii aleşilor din Parlament. Dacă inițiativa trece de votul Legislativului, atunci în cel mult 30 de zile trebuie să fie organizat un referendum de demitere din funcţie a şefului statului.

„În cazul săvârşirii unor fapte grave prin care încalcă prevederile Constituţiei, Preşedintele României poate fi suspendat din funcţie de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă comună, cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor, după consultarea Curţii Constituţionale. Preşedintele poate da Parlamentului explicaţii cu privire la faptele ce i se impută.

Propunerea de suspendare din funcţie poate fi iniţiată de cel puţin o treime din numărul deputaţilor şi senatorilor şi se aduce, neîntârziat, la cunoştinţă Preşedintelui.

Dacă propunerea de suspendare din funcţie este aprobată, în cel mult 30 de zile se organizează un referendum pentru demiterea Preşedintelui”, potrivit art.95 din Constituția României.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: