PNL dizolvă conducerile organizațiilor județene ale „puciștilor”: Liberalii care au susținut Guvernul Veștea rămân fără funcții

Liberalii care au susținut Guvernul Veștea rămân fără funcții: PNL dizolvă conducerile organizațiilor care au încălcat prevederile adoptate în Biroul Politic Național al formațiunii.

PNL dizolvă conducerile organizațiilor județene ale „puciștilor”: Liberalii care au susținut Guvernul Veștea rămân fără funcții|Foto: gov.ro

Biroul Permanent Național al PNL s-a reunit, marți, în ședință, având pe agendă și excluderile din partid ale celor care au susținut Guvernul propus de Adrian Veștea, care nu a întrunit luni în Parlament voturile necesare pentru a fi învestit.

Inițial, în urma Congresului extraordinar al PNL, partidul a solicitat 5 demisii.

PNL dizolvă conducerile organizațiilor județene ale „puciștilor”: Liberalii care au susținut Guvernul Veștea rămân fără funcții

În cadrul ședinței au fost dizolvate conducerile de la mai multe organizații PNL, cum ar fi Călărași, Ialomița, Gorj, Galați, Argeș, Brașov, Giurgiu, Ilfov, și au fost numiți noi președinți, potrivit surselor HotNews.ro

Liberalii prezenți la ședința BPN au discutat despre schimbarea conducerii din 12 organizații PNL, astfel încât noi lideri ar urma să fie deciși.

„Ce se construiește pe fundamente nedemocratice, pe lipsă de transparență și trădare nu are cum să stea în picioare.

Acum este momentul să punem punct experimentelor politice. Este nevoie de o formulă politică serioasă, cu susținere transparentă, care să își asume guvernarea României cât mai repede posibil”, declara președintele Senatului Mircea Abrudean, vicepreședinte PNL, după ce Guvernul Veștea a fost respins, luni, de Parlament.

Congresul extraordinar al PNL a adoptat, duminică, două rezoluţii care prevăd că participarea membrilor partidului la construcţia unui Guvern cu PSD va genera excluderea lor şi prin care se solicită demisia din PNL a lui Adrian Veştea, Lucian Bode, Rareş Bogdan, Hubert Thuma şi Alinei Gorghiu.

Lista a fost completată de alte nume din partid, membri care au acceptat să facă parte din Guvernul Veștea sau care au susținut colaborarea cu PSD.

13 filiale PNL intră într-un „proces de reorganizare”

După cum a semnalat la finalul ședinței deputatul PNL Ionel Bogdan, unele filiale „intră într-un proces de reorganizare”.

„Din cele 49 de filiale, pentru 13 dintre ele nu a fost prelungit interimatul”, a precizat Ionel Bogdan.

Cele 13 filiale: Brașov, Argeș, Călărași, Galați, Giurgiu, Gorj, Ialomița, Ilfov, Sectoarele 2, 3, 4 și 5.

„Cele 13 filiale nu au îndeplinit următorele condiții: în primul rând au încălcat deliberat și repetat deciziile PNL, și nu au participat la congres sau chiar au obstrucționat participarea delegaților din acele filiale.

Sunt motive multiple pentru care la aceste filiale nu mai trebuia prelungit interimatul. Acestea sunt două dintre ele și sunt suficiente pentru ca decizia BPN să fie aceasta”.

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