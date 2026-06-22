Guvernul Veștea, RESPINS de Parlament!

Guvernul propus de Adrian Veștea nu a primit votul de încredere al Parlamentului.

Ședinta comună a camerelor Parlamentului pentru dezbaterea și votarea guvernului Adrian Veștea, la Palatul Parlamentului din București, 22 iunie 2026. Inquam Photos / George Călin

Guvernul propus de Adrian Veștea a fost respins luni seară de Parlament, după ce nu a reușit să strângă majoritatea necesară pentru învestire.

După zile de negocieri intense și încercări de a atrage sprijin parlamentar, premierul desemnat nu a reușit să strângă cele 233 de voturi necesare pentru învestirea Executivului.

Liderul AUR, George Simion, cel cu care premierul desemnat a negociat până în ultimul moment pentru susținerea Guvernului său, a anunțat că Guvernul Veștea a picat.

"Guvernul Veștea/Nicușor a picat la vot!", a scris George Simion pe Facebook.

Doar 189 de voturi pentru Guvernul Veștea

Plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului a respins luni seară Cabinetul propus de Adrian Veștea.

Potrivit rezultatului oficial, Guvernul a obținut 189 de voturi „pentru” și 23 de voturi „împotrivă”, mult sub pragul necesar de 233 de voturi pentru învestire.

Conform numărătorii paralele, în urne au fost exprimate doar 207 voturi, în condițiile în care mai mulți parlamentari au lipsit de la ședința decisivă.

Parlamentarii AUR au părăsit sala

Un rol important în eșecul Guvernului Veștea l-a avut decizia AUR de a nu participa la vot.

Liderul formațiunii, George Simion, le-a cerut parlamentarilor partidului să părăsească sala înainte de exprimarea votului.

„De 35 de ani, în România, trădarea a fost la ordinea zilei și a intrat cumva în banal, în cotidian. (...) Ni s-a promis libertate și democrație și, din păcate, România a ajuns singurul stat din Uniunea Europeană unde sunt anulate alegerile. Parlamentul României și politica au devenit sinonime cu trădarea”, a declarat George Simion de la tribuna Parlamentului.

Acesta a continuat:

„Nu voi obliga niciun coleg să voteze într-un fel sau altul, însă eu și toți oamenii din această sală care nu sunt trădători ne ridicăm în picioare, părăsim această sală sinonimă cu trădarea și de mâine așteptăm să ne croim un alt viitor pentru România. AUR nu trădează și există o majoritate a românilor care nu trădează.”

Absențe importante la vot

Printre absențele remarcate în Parlament s-au numărat toți parlamentarii AUR, în frunte cu George Simion.

De asemenea, de la vot a lipsit și fostul premier Victor Ponta.

Lipsa voturilor AUR s-a dovedit decisivă pentru soarta Executivului, în contextul în care Guvernul Veștea avea nevoie de sprijin suplimentar pentru a depăși pragul de 233 de voturi.

Nicușor Dan trebuie să desemneze un nou premier

După respingerea Cabinetului Veștea, procedura constituțională revine la Palatul Cotroceni.

Președintele Nicușor Dan urmează să convoace consultări cu partidele parlamentare pentru desemnarea unui nou candidat la funcția de prim-ministru.

Eșecul votului prelungește criza politică începută după căderea Guvernului Bolojan și lasă România fără un Executiv cu puteri depline într-un moment marcat de tensiuni politice și economice.

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