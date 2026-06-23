20 de „puciști”, pe lista excluderilor din PNL

20 de deputați și senatori, președinți de Consilii județeane și europarlamentari se regăsesc pe lista excluderilor din PNL.

20 de „puciști”, pe lista excluderilor din PNL|Foto: CRISTIAN NISTOR / AGERPRES FOTO

Inițial, în urma Congresului extraordinar al PNL, partidul a solicitat 5 demisii.

Lista a fost completată de alte nume din partid, membri care au acceptat să facă parte din Guvernul Veștea sau care au susținut colaborarea cu PSD.

20 de „puciști”, pe lista excluderilor din PNL

Potrivit Digi24, trei parlamentari PNL - Alex Popa, Alexandru Andrei și Andrei Teslariu au fost scoși de pe lista excluderilor după ce au părăsit sala de plen și nu au mai votat pentru Guvernul Veștea.

Lista excluderilor din PNL:

*Cătălin Predoiu (deputat)

*Monica Anisie (senatoare)

*Sorin Cîmpeanu (senator)

*Nicoleta Pauliuc (senatoare)V

*Veștea Mihai (senator)

*Baciu Andrei (deputat)

*Bode Lucian (deputat);

*Gorghiu Alina (senatoare);

*Iordache Ion

*Matei Aneta

*Mititelu Eduard (propus de Veștea ministru pentru tranformare digitală)

*Pandea Ciprian;

*Răzvan Prișcă;

*Rusu Sebastian;

*Stroe Ionuț;

*George Scarlat (deputat)

*Adrian Veștea (președintele Consiliului Județean Brașov și fost premier desemnat)

*Hubert Thuma (președintele Consiliului Județean Ilfov)

*Toma Petcu (președintele CJ Giurgiu)

*Rareș Bogdan (europarlamentar).

Decizia privind excluderea liberalilor „puciști” urmează să fie luată de noua conducere a PNL aleasă la Congresul extraordinar al Partidului Național Liberal desfășurat duminică.

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