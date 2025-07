Prea mulți politicieni pentru prea puțină autostradă!

Zeci de politicieni s-au înghesuit la Tureni să taie panglica noului drum expres, un ciot de 5 km din Dex4 care va lega Turda de Dej.

Elena Daniela Mănăilă, primarul comunei Tureni, Vakar Istavan, vicepreședintele CJ Cluj, Radu Rațiu, vicepreședinte CJ Cluj, Remus Lăpușan, deputat PSD Cluj, Cristian Pistol, director CNAIR, Radu Moisin, deputat PNL Cluj, Alexandru Cordoș, secretar executiv PSD Cluj | foto monitorulcj.ro

Este singurul drum finalizat în zonă în ultimii ani și rezolvă o problemă ignorată de autorități de cel puțin două decenii.

Politicieni de la PNL, PSD și USR, de la București, Turda, Tureni și Cluj-Napoca, autorități locale, județene, naționale au vorbit, s-au pozat, s-au felicitat reciproc pentru noua investiție.

Nu putem să nu remarcăm inclusiv prezența lui Lucian Bode, fost ministru de Interne și Transporturi, politicianul din Sălaj care și-a plagiat doctoratul, potrivit Universității Babeș-Bolyai.

„Să păstrăm decența în asumarea unui proiect așteptat de clujeni. Cine are probitatea morală să taie panglica? Cetățeanul – cel care ne plătește salariile, nouă, politicienilor. Dacă am fi vorbit despre 300 de kilometri de autostradă finalizați pe an, oriunde în această țară, atunci, poate, am fi avut și noi, politicienii, dreptul la foarfecă și panglică”, spunea ieri Remus Lăpușan, deputat PSD Cluj.

Lăsăm fotografiile să vorbească de la sine. Cuvintele sunt de prisos!

Florentin Burz, subprefectul Clujului, Grigore Crăciun, director Agenția de Protecția Mediului Cluj, Paul Cecan, primar Vultureni, Claudiu Dumitru Ghencian, secretar general PSD Cluj, Remus Lăpușan, Timea Kovacs, consilier la Cancelaria Prefecturii Cluj, deputat PSD Cluj, Alexandru Cordoș, secretar executiv PSD Cluj | Foto: Remus Lăpușan – Facebook

Alexandru Cordoș, secretar executiv PSD Cluj, Elena Daniela Mănăilă, primarul comunei Tureni, Remus Lăpușan, deputat PSD Cluj | Foto: monitorulcj.ro

Maria Forna, prefectul județului Cluj, Cristian Matei, primar Turda, Lucian Bode, fost ministru al Transporturilor | Foto: monitorulcj.ro

Alexandru Cordoș, secretar executiv PSD Cluj, Elena Daniela Mănăilă, primarul comunei Tureni, Cristian Pistol, director CNAIR, Dan Tarcea, viceprimar Cluj-Napoca, Maria Forna, prefectul județului Cluj | Foto: monitorulcj.ro

Lucian Bode, fost ministru al Transporturilor și Cristian Pistol, director CNAIR | Foto: monitorulcj.ro

Radu Rațiu, vicepreședinte Consiliul Județean Cluj, Cristian Pistol, director CNAIR, Dan Tarcea, viceprimar Cluj-Napoca, Eugen Cecan, director DRDP Cluj | Foto: monitorulcj.ro

Radu Rațiu, vicepreședinte Consiliul Județean Cluj, Cristian Pistol, director CNAIR

Maria Forna, prefectul județului Cluj, Cristian Matei, primar Turda, Lucian Bode, fost ministru al Transporturilor | Foto: monitorulcj.ro

Ovidiu Cîmpean, deputat PNL Cluj

Vakar Istavan, vicepreședintele CJ Cluj, Ovidiu Cîmpean, deputat PNL Cluj, Dan Tarcea, viceprimar Cluj-Napoca, Radu Moisin, deputat PNL Cluj, Maria Forna, prefectul județului Cluj, Lucian Bode, fost ministru al Transporturilor, Alexandru Cordoș, secretar executiv PSD Cluj, Elena Daniela Mănăilă, primarul comunei Tureni, Cristian Pistol, director CNAIR, Cristian Matei, primar Turda, Radu Rațiu, vicepreședinte Consiliul Județean Cluj, Florentin Burz, subprefectul Clujului | Foto: monitorulcj.ro

Cristian Matei, primar Turda, Maria Forna, prefectul județului Cluj, Olah Emese, viceprimar Cluj-Napoca, Lucian Bode, fost ministru al Transporturilor, Grigore Crăciun, director Agenția pentru Protecția Mediului Cluj | Foto: monitorulcj.ro

Radu Rațiu, vicepreședinte Consiliul Județean Cluj, Elena Daniela Mănăilă, primarul comunei Tureni, Maria Forna, prefectul județului Cluj și Cristian Matei, primar Turda | Foto: monitorulcj.ro

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: