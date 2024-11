Președintele Klaus Iohannis: „Vă cer iertare pentru că, de-a lungul timpului, am luat decizii care v-au nemulţumit”.

Klaus Iohannis, preşedintele României, şi-a cerut iertare de la români pentru greşelile făcute în cei zece ani de mandat.

Klaus Iohannis, preşedintele României, a declarat, sâmbătă seara, 30 noiembrie, la recepţia de Ziua Naţională a României că le cere iertare românilor pentru greşelile făcute de-a lungul timpului.

„Ştiu că am făcut greşeli, unele alegeri în care am investit speranţă şi încredere nu au trecut testul timpului, iar pe unii dintre dumneavoastră v-am dezamăgit. Vă cer iertare pentru că, de-a lungul timpului, am luat decizii care v-au nemulţumit şi pe care, cel mai probabil, nu le-am explicat suficient. Timpul nu poate fi dat înapoi, dar vă asigur că la baza tuturor eforturilor şi acţiunilor mele a stat un singur lucru: identificarea celor mai bune soluţii pentru securitatea, bunăstarea şi prosperitatea României şi a cetăţenilor săi”, a declarat Klaus Iohannis, potrivit Agerpres.

El a precizat că poporul român este puternic şi profund ataşat valorilor democratice şi că va continua să apere aceste valori.

„Dragi români, sărbătoarea din acest an are pentru mine o însemnătate aparte, pentru că este ultima dată când mă adresez dumneavoastră de Ziua noastră Naţională în calitate de preşedinte al României. După două mandate şi zece ani în care am avut onoarea de a fi în serviciul ţării, mă despart de această responsabilitate cu emoţie, cu recunoştinţă şi cu o admiraţie nemărginită pentru dumneavoastră, cetăţenii României. Zece ani am avut privilegiul de a vă reprezenta. Zece ani în care am încercat să fiu un susţinător al idealurilor dumneavoastră şi un partener în realizarea lor. Am trăit împreună clipe de bucurie, dar şi momente care au pus naţiunea noastră la grea încercare. Am cunoscut oameni extraordinari din toate colţurile ţării, am văzut sacrificii şi curaj care m-au inspirat şi m-au motivat să merg mai departe. După zece ani, pot spune, fără niciun fel de rezerve, că poporul român este puternic şi profund ataşat valorilor democratice şi sunt convins că va continua să apere aceste valori”, a mai precizat Klaus Iohannis.

