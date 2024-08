Elena Lasconi, candidatul USR la prezidențiale, mesaj de la Cluj: „Voi fi un președinte din popor!” Obiective electorale și schimbări propuse pentru România.

Care sunt șansele Elenei Lasconi pentru turul doi al alegerilor prezidențiale? Ce obiective electorale are USR și ce schimbări propune pentru România.

Elena Lasconi, candidatul USR la prezidențiale, mesaj de la Cluj: „România este pregătită pentru o femeie președinte”|Foto: monitorulcj.ro

Liderul USR Elena Lasconi, candidat pentru alegerile prezidențiale din toamnă, s-a aflat vineri la Cluj, unde a avut o discuție informală cu jurnaliștii.

Deși rezultatele partidului de centru-dreapta la alegerile europarlamentare au fost modeste, Lasconi crede că la alegerile parlamentare din decembrie, USR va scoate un rezultat bun.

„Cred că România este pregătită pentru o femeie președinte”

Deși puțin peste 30% dintre români vor un președinte-femeie, potrivit unui sondaj realizat în ianuarie 2024, liderul USR Elena Lasconi, candidat pentru alegerile prezidențiale din toamnă, crede în șansele proprii și spune că România este pregătită pentru a susține cadidatura unei femei la cea mai înaltă funcție în stat.

„Nu cred că este o slăbiciune să fii femeie, mai degrabă este un atu, pentru că nimeni nu știe mai bine decât o femeie să țină o familie unită. Iar noi, în ultimii treizeci de ani am fost mai degrabă dezbinați, s-a călcat în picioare educația, tocmai pentru a avea un popor mai ușor de manipulat.

Credibilitatea vine din fapte și cred că România este pregătită pentru un președinte femeie”, a afirmat, vineri, la Cluj, candidatul USR la alegerile prezidențiale, în cadrul unei declarații de presă.

Elena Lasconi a explicat pe ce va miza pentru alegerile prezidențiale din toamnă, în condițiile în care, în România, s-au accentuat de obicei aspectele negative ale contracandidaților, iar programele politice au fost adeseori lipsite de substanță.

Elena Lasconi, candidatul USR la prezidențiale, mesaj de la Cluj: „Voi fi un președinte din popor!”|Foto: monitorulcj.ro

„Prin autenticitate și prin fapte. Eu nu am moștenit un nume, din contră, am muncit din greu pentru numele meu.

Am urmat sfatul bunicii: «Poți face orice vrei în viață, dacă muncești și dacă ești cinstit». Cred că atuurile mele constau în faptul că sunt loială, nu sunt trădătoare, și sunt foarte muncitoare. Cred că mă definește empatia, care este un plus, dar și un minus pentru mine, pentru că mă consum mult. Îmi sunt dragi oamenii, și asta se vede, adică asta nu poți s-o joci. Oamenii sunt inteligenți, aceasta nu o înțeleg ei”, arată Elena Lasconi.

Despre alegerile prezidențiale

Care sunt șansele USR pentru Cotroceni?

„Mi-ar plăcea să ajungem în situația în care să se câștige din primul tur. Știu că asta își dorește și Maia Sandu. Din discuțiile pe care le-am avut cu politicienii din Republica Moldova, se pare că, totuși, se va ajunge în turul doi.

Altfel, îmi propun să câștig în turul doi. Voi fi un președinte din popor!

Nu am mesaje diferite pentru turul unu și turul doi al alegerilor prezidențiale”, a declarat Lasconi.

Reducerea taxării muncii și măsuri cu impact în sănătate

„Suntem un partid de centru-dreapta și ne dorim mult să reducem taxele, pentru că oamenii sunt sufocați de taxe. Cumpărăm din ce în ce mai puțin, antreprenorii sunt nevoiți să-și închidă micile afaceri, pentru că au crescut taxele de trei ori.

Suntem pe primul loc în Europa la taxarea muncii, mai exact vorbim de taxe zero pe salariul minim pe economie. Practic, în trei ani de zile, eșalonat, dacă nu am vorbi despre inflație, omul poate rămâne cu 1.400 de lei în plus la salariu.

De asemenea, am vrea ca cel puțin 200 de lei să fie folosiți din contribuția pe care fiecare angajat o are la Casa de Asigurări de Sănătate, să fie folosiți pentru a alege asigurătorul de sănătate, astfel încăt să nu mai fii pus în situația în care să ajungi într-o clinică privată unde să ți se spună că nu mai sunt fonduri pentru un RMN.

Trebuie să dăm mai multă putere românilor, iar digitalizarea este extrem de oportună în acest sens. Altfel, acum avem un popor pentru stat, nu un stat pentru popor.

Trebuie să oprim cheltuirea excesivă a banului public, din credite. S-au făcut credite, la dobânzi mari, ca să putem pensii, salariile bugetarilor, mai puțin pentru investiții”, a explicat Lasconi.

Obiectivul USR pentru parlamentare

„Există trei variante: una pesimistă, una realistă și una optimistă. Eu vreau să cred că vom face peste 20%. Din 2025, ne dorim să guvernăm.

Am vorbit deja cu forțele de dreapta, cu PMP, cu Forța Dreptei, cu Reper. Am văzut că PNL dorește un dialog, ușa USR-ului este deschisă. Am discutat și cu independenți, și încă nu am negociat nimic. În următoarea perioadă voi putea susține o declarație în acest sens. Alianțele sunt bune, dar nu le faci de unul singur, nu aș vrea ca colegii mei din USR să vadă la televizor, cum am văzut eu, că avem o alianță. Trebuie făcute niște măsurători, după ce vom ajunge în punctul să negociem.

Discutăm de o alianță electorală, mai puțin una politică”, potrivit liderului USR, Elean Lasconi.

Despre reforma administrativă a României: Desființarea Consiliilor Județene

„Sunt multe lucuri de făcut. Țin mult la ideea desființării Consiliilor Județene, sunt niște instituții la care nu le văd rostul, doar iau bani de la Guvern și le împart cu dedicație în teritoriu primarilor pe linie de partid.

Dar aceste măsuri nu se aplică peste noapte, ci în baza unor dezbateri publice serioase. Se discută de peste zece ani despre reforma administrativă. Avem comune cu puțini locuitori, care nu au bani pentru salariile funcționarilor, fiind dependente de consiliile județene, de banii care vin de la Guvern. Nu este normal să se întâmple așa. Ar trebui să se unească, practic, cu localitățile de lângă, dar nimeni nu dorește să deranjeze primarii și președinții de consilii județene. Dar trebuie „ruptă pisica”, pentru că nu mai maerge așa”.

Măsuri în educație: Desființarea Inspectoratelor Școlare

„Inspectoratele Școlare ar trebui desființate. Inspectorii școlari și directorii de școli sunt numiți politic. Cred că puterea ar trebui să revină școlii, prin Consiliile de Administrație. Școlile știu cel mai bine ce au nevoie. În centrul sistemului educațional trebuie să punem elevul și profesorul. După cum în sistemul de sănătate ar trebui să punem în centru pacientul”.

Politică externă. Sprijin pentru Republica Moldova și Ucraina

„Ideea de unitate și de unire a poporului înseamnă și unirea cu Republica Moldova, prin valorile europene. Noi susținem Republica Moldova în parcursul său european, dar și pentru NATO.

Am discutat recent cu Ambasadorul SUA în România, prilej cu care le-am mulțumit pentru sprijinul acordat fraților noștri de peste Prut.

Iar în privința Ucrainei, merită să sprijinim cu toate forțele statul vecin, pentru a ține Rusia cât mai departe de noi. Știm ce nenorociri au provocat rușii pe teritoriul nostru, nu ne putem permite aceasta, iar ucrainenii trebuie susținuți cu toate forțele. Alianța NATO și apartenența la Uniunea Europeană ne oferă garanții de securitate, cred că riscul unui război este zero”.

Alegerile prezidențiale vor avea loc pe 24 noiembrie și 8 decembrie, iar cele parlamentare se vor desfășura pe 1 decembrie, de Ziua Națională a României.

