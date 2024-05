Președintele CJ Cluj, Alin Tișe: „Pot să merg prin județ fără să îmi fie teamă că oamenii mă înjură”

Președintele Consiliului Județean (CJ) Cluj, Alin Tișe, a declarat că merge prin tot județul Cluj și nu îi este teamă că oamenii îl injură, precizând clar că majoritatea clujenilor știu să facă diferența între un politician care doar promite și unul care luptă pentru alegători.

Președintele CJ Cluj, Alin Tișe: „Pot să merg prin județ fără să îmi fie teamă că oamenii mă înjură”. Sursă foto: Facebook/ Alin Tișe

Președintele Consiliului Județean (CJ) Cluj, Alin Tișe, a declarat că merge prin tot județul Cluj și nu îi este teamă că oamenii îl înjură, precizând că majoritatea clujenilor știu să facă diferența între un politician care doar promite și unul care luptă pentru alegători.

Totodată, Alin Tișe a precizat, la un post de radio local, că majoritatea oamenilor sunt nemulțumiți de guvernarea de la București.

„Sunt extrem de nemulțumiți de politica guvernamentală, națională. Oamenii fac o distincție clară între administrația centrală și administrația locală. Se plâng de toate: salarii, pensii, guvernare proastă, incompetența, legi stupide care le creează probleme. Oamenii trebuie înțeleși, ei nu mai au apetit pentru politică pentru că aceasta, în ultimii 30 de ani, din care fac și eu poarte, nu a reușit să se ridice la nivelul așteptărilor”, a precizat Alin Tișe.

Alin Tișe: „Clujul poate fi un model pe viitor”

De asemenea, președintele CJ Cluj a mai precizat că oamenii de la Cluj înțeleg politica și știu să facă diferența între lucrurile promise și cele făcute.

„Sunt oameni care apreciază această activitate, dar sunt alții care ne critică. Cel mai mare câștig este că pot să merg prin județ fără să mi fie teamă că oamenii mă înjură, fără să am oameni care să mă păzească. Fără să am teamă că oamenii mă vor agresa. Normalitatea pe care o avem la Cluj este marele câștig. Oamenii îți spun ce ai făcut, ce nu ai făcut. Oamenii se așteaptă să colaborezi cu toate partidele. Faptul că tu câștigi alegerile cu 50%, asta nu înseamnă că trebuie să-i neglijezi pe ceilalți. Trebuie să ți cont și de ei”, a mai precizat Tișe.

Întrebat despre prezența la vot de pe 9 iunie, la alegerile europarlamentare și locale, Alin Tișe a declarat că 5 din 10 clujeni se vor prezenta la urne.

„Simt că jumătate dintre clujeni vor merge să voteze: 5 din 10 oameni. Mi-aș dori să meargă toți. Până la urmă este opțiunea fiecăruia. Nu putem obliga oamenii să meargă la vot. La alegerile locale, cred, că și în anii anteriori a fost o prezență de 50-60%. Nu am o statistică clară. Avem lista comună cu PSD și putem să avem doi oameni care să reprezinte Clujul la Bruxelles: Daniel Buda, de la PNL, și Vasile Dîncu, de la PSD”, a afirmat Tișe.

Alin Tișe: „Aș spune că s-au făcut lucruri bune la Cluj și oamenii văd asta”

Președintele CJ Cluj a mai vorbit și despre proiectul de modernizare DJ 107P - Gilău - Mărișel, o investiție de peste 20 de milioane de euro.

„Pot spune că este și aici un capăt de drum. Le-am spus și oamenilor din comuna Mărișel să-și imagineze că este bugetul pe 100 de ani. Eu, împreună cu colegii mei, aducem banii europeni pentru comunitate. Aceștia vin dacă ai oameni care să știe meserie, să fie motivați, să facă proiecte ș să le câștige. Banii nu vin pur și simplu. Dacă nu am fi găsit echipa optimă care să câștige proiecte, Clujul nu era astăzi pe locul 1 când vine vorba de fonduri europene. Nu ar fi fost bani pentru drumuri, pentru spitale.

De când am intrat în politică mi-am dorit să pot lăsa lucruri palpabile, ca oamenii să poată constata singuri. Să nu spunem că noi am făcut-o. Am o satisfacție ca după câțiva ani, oameni din diferite partide nu mai contestă evoluția bună a infrastructurii din județul Cluj. Aș spune că s-au făcut lucruri bune la Cluj și oamenii văd asta”, a conchis Alin Tișe.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: