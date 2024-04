Cine sunt candidații PNL pentru Consiliul Local și Consiliul Județean Cluj? Listele complete.

PNL Cluj și-a făcut intrarea în cursa electorală. Cine sunt candidații liberalilor pentru Consiliul Local și Consiliul Județean Cluj?

Listele cu semnăturile susținătorilor Partidului Național Liberal. Foto: Narița Andrei/monitorulcj.ro

Luni, 22 aprilie, PNL Cluj și-a făcut intrarea în cursa electorală.

Emil Boc și-a depus candidatura, alături de candidații PNL la funcția de consilieri locali, la Biroul Electoral Municipal. Edilul a precizat că municipiu Cluj-Napoca a ajuns un oraș de referință în Uniunea Europeană datorită implicării clujenilor și a echipei PNL.

„La Cluj reușim împreună și vom reuși împreună în continuare cu echipa PNL și cu toți clujenii care doresc bine acestui oraș. Clujul este un municipiu de referință în Europa. Stim că PNL este un partid al construcției. Am intuit nevoile acestui oraș, am făcut un plan, l-am implementat. Am făcut lucrurile necesare pentru a duce Clujul mai departe. Cluj-Napoca se află în fața unei noi provocări uriașe: provocarea anului 2030 și mai ales al lui 2050. Viitorul Clujului se scrie acum. De aceea, împreună cu colegii mei ne asumăm această responsabilitate de a menține Clujul pe primul loc și de a da conținut real dreptului clujenilor de a rămâne acasă. Mai avem o grămadă de lucru de îmbunătățit, dar credem că direcția este corectă”, a declarat Emil Boc.

Lista candidați PNL pentru Consiliul Județean Cluj

1. Tișe Alin

2. Haiduc Cristian

3. Stamatian Florin

4. Marc Marinela

5. Rațiu Radu

6. Forna Maria

7. Stănilă Ovidiu Sebastian

8. Morar Ignat

9. Sămărtean Iuliu

10. Moldovan George

11. Ciuta Cristian

12. Bashar Molhelm

13. Sima Georgiana

14. Țiriac Paul

15. Cojocaru Igor

16. Lupan Ștefan

17. Goia Radu Andrei

18. Sârcă Viorel

19. Roșianu Aurel

20. Dehenes Adela Corina

21. Cordiș Vlad Lucian

22. Fărăgău Paul Alexandru

23. Maxim Andrei

24. Ghior Ovidiu

25. Moldovan Cătălin

26. Pop Ligia Vasilica

27. Vârva Gabriel

28. Steopan Florin

29. Moldovan Gabriela

30. Ureche Solovăstru

31. Sfechiș Lidia

32. Moga Sebastian

33. Varga Petru

34. Șeica Răzvan George Horațiu

35. Artiudean Răzvan

36. Ciucaș Raul

37. Galben Lucreția Ioana

38. Bob Andrei

39. Bălașa Dana

40. Șurubaru Bogdan

41. Focșa Victor

42. Abrudan Rareș

43. Andras Sebastian

44. Câmpean Horațiu

45. Baciu Oleg

Lista candidați PNL pentru Consiliul Local Cluj-Napoca

Tarcea Dan-Ștefan Gliga Florin-Valentin Florian Ovidiu Pop Loredana Moldovan Ionuț-Daniel Petruș Flavia-Mihaela Vișan Ovidiu-Vasile Constantea Radu-Mihai Ursu Cristian-Corneliu Chira Beniamin-Marius Vaida Ovidiu Irimie Andrei Rad Vasile-Daniel Corb Mihai-Samir Chiș Diana-Maria Bratu Petruț Cocan Valentina-Varvara Bradea Andrei Varga Călina-Iuliana Steopan Florin Toader Alexandru-Romică Vârva Gabriel Stângaciu Anca-Maria Pop Raluca Bojan Cristian-Cosmin Marcu Anamaria-Rodica Țirbe Vasile-Ioan Gheorghiu Felicia Florea Zoița Șerdean Andreea-Georgiana Răchită Alexandru-Marius Suciu Dina Pop Dan Șipoș Marian-Emanuel

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: