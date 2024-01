Problemele fermierilor, exploatate de dreapta populistă. Europarlamentar Daniel Buda: „Partidele extremiste profită de momentele de criză, dar nu au soluții”.

Protestele fermierilor și transportatorilor, declanșate din cauza problemelor legate de inflație și finanțare a acestor sectoare de activitate sunt exploatate de partidele populiste din România. Însă, partidele extremiste nu oferă soluții reale la dificultățile și revendicările protestatarilor.

Protestul fermierilor și transportatorilor în județul Cluj/Foto: Info Trafic Cluj-Napoca Facebook.com

În ultima perioadă, România este scena unor proteste masive ale fermierilor și transportatorilor, nemulțumiți de accizele mari la motorină, preţurile RCA, dar şi de schimbările legislative intrate în vigoare de la 1 ianuarie.

În câteva rânduri, fie în București, fie în Constanța, liderul AUR, George Simion, a încercat să se alăture protestatarilor, însă a fost respins și huiduit de aceștia.

„Ai venit pentru voturi” sau „Nu aveți ce căuta în Constanța. Acolo, la hoții voștri să vă duceți. Hai, taie-o” – au fost câteva dintre reacțiile protestatarilor la adresa lui Simion.

„Partidele extremiste nu oferă soluții”

Europarlamentarul Daniel Buda s-a referit la tentativa reprezentanților unor partide precum Diana Șoșoacă (SOS) sau George Simion (AUR) de a își crește capitalul politic prin exploatarea nemulțumirii fermierilor și transportatorilor din România. Cel puțin deocamdată, aceste încercări nu au fost încununate de succes. Potrivit lui Daniel Buda, mesajele eronate transmise de populiști prin intermediul aplicațiilor, precum Tik-Tok, sunt de natură de a dezinforma cu privire la problemele și revendicările reale ale protestatrilor din stradă.

„Într-o discuție recentă pe care am avut-o cu Roberta Metsola, președintele Parlamentului European, care are acces la informații și la imaginea de ansamblu, am discutat cât de prezente sunt aceste chestiuni în zona de Tik-Tok și cât rău ne fac prin simpla participare sau simpla prezență a lui Simion ori Șoșoacă în rândul protestatarilor, și care vin și spun până la urmă minciuni pe care le distribuie prin intermediul mesajelor video. Sau pun sub semnul întrebării apartenența la Uniunea Europeană. Știm bine că partidele extremiste nu au soluții la diversele probleme care apar la nivel național sau european, însă profită de aceste momente de criză, se urcă pe aceste crize încercând să-și facă adepți, dar fără să aibă niciun fel de soluții”, a declarat, joi, eurodeputatul Daniel Buda, în cadrul unei intervenții radio.

De altfel, acest fenomen este prezent și în alte state europene, situație în care trebuie identificată o abordare coerentă atât la nivel european, cât și la nivel național, pentru contracararea dezionformării operate de partidele populiste.

„Aceste lucruri nu se întâmplă doar în România, sunt prezente și în Germania, unde partidul extremist AfD se urcă pe tot ceea ce înseamnă nevoile fermierilor. Această chestiune trebuie să primească o abordare coerentă atât la nivel european, cât și la nivel național, în așa fel încât să nu permitem exacerbarea acestor curente naționaliste care nu fac altceva decât să ducă la o disoluție a statului”, a explicat Daniel Buda.

Problemele fermierilor români, acutizate de „lipsa dialogului”

După cum arată Daniel Buda, dificultățile cu care se confruntă fermierii au fost accentuate de lipsa dialogului. De altfel, o serie de revendicări au soluții la nivel central, altele însă, precum cele legate de finanțare, trebuie să găsească rezolvare la nivel european.

„Discutăm de niște proteste desfășurate la nivel european, care au debutat în Polonia și s-au extins în Olanda, Germania și Franța. Este vorba despre problemele sectorului și aproape incapacitatea acestuia de a-și continua activitatea. Problemele fermierilor sunt multiple, ca urmare a pierderilor suferite din cauza inflației, pierderi de producție cauzate de secetă sau de inundații, la care se adaugă războiul din Ucraina, care vine cu presiuni suplimentare pe acest sector.

Însă, o bună parte dintre problemele ridicate de fermieri la nivel național ar fi putut fi evitate dacă ar fi existat un dialog cu aceștia. E bine că acum avem totuși acest dialog, iar în aceste zile sper să fie rezolvate printr-o serie de acte normative ale Guvernului, care se ocupă de soluționarea acestor probleme.

Alte probleme ale fermierilor se referă la nivelul european de competență și acestea sunt legate de finanțare. Sectorul agricol se confruntă cu o serie de probleme ce nu pot fi rezolvate de fermieri, precum inflația sau creșterea prețurilor la îngrășăminte și la combustibil.

În România, toate aceste firme pe care le vedem în stradă, ar fi fost în măsura să intre în faliment, iar firmele să fie scoase la licitație, firme care dețin în proprietate terenuri. Lucrurile sunt mult mai complicate și nu se rezolvă în stradă, ci țin de o strategie națională. De aceea este nevoie de sprijin pentru fermieri, pentru că discutăm de niște oameni care produc mâncare pentru România.

Iar Comisia Europeană trebuie să găsească fonduri pentru a-i sprijini pe fermieri, după cum a găsit soluții pentru alte domenii de activitate”, a explicat europarlamentarul clujean Daniel Buda.

Zeci de fermieri au protestat, joi, la Vama Halmeu de la frontiera cu Ucraina, solicitând stoparea importurilor de cereale din această ţară.

Miercuri seară, ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a transmis fermierilor care se aflau în stradă, în zona Afumați, o nouă invitație la dialog la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Joi, reprezentanții fermierilor au participat la discuții la ministerul Agriculturii.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: