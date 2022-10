Deputata USR Oana Murariu și-a anunțat candidatura pentru funcția de președinte al Filialei Județene Cluj

Oana Murariu, deputată USR PLUS de Cluj, a anunțat că va candida pentru funcția de președinte al Filialei Județene USR Cluj.

Deputata USR PLUS de Cluj Oana Murariu și-a anunțat intenția de a candida pentru funcția de Președinte al Filialei Județene Cluj în cadrul alegerilor ce vor avea loc ân 29 octombrie.

„Astăzi (miercuri) mi-am anunțat, în rândul colegilor din USR PLUS Cluj, intenția de a candida pentru funcția de Președinte al Filialei Județene. USR PLUS a trecut prin multe transformări la nivel național și local, dar nucleul dur al partidului - noi, oamenii tineri, bine pregătiți profesional, mereu gata să luptăm împotriva corupției și să apărăm drumul democratic european al României - suntem la fel de activi ca la început. Organizația are un potențial extraordinar la Cluj datorită calității membrilor și trebuie să punem mai mult în valoare acest lucru în cadrul unei echipe unite, în care fiecare să fie ascultat”, a transmis Oana Murariu, într-un comunicat de presă.

Oana Murariu arată că, în ultimii doi ani, din funcția de parlamentar, a comunicat constant cu publicul, având un număr mare de audiențe și întâlniri în teritoriu. Totodată, ea arată că a depus eforturi, din funcția de vicepreședinte al Comisiei speciale pentru legile justiției, „pentru a împiedica amendamente prin care se încearcă restrângerea independenței justiției”: „Să ascult oamenii, să fiu atentă la problemele lor, este ceea cea am încercat să fac constant în ultimii doi ani ca deputat. De aici și numărul mare de audiențe, de întâlniri în teritoriu la fiecare sfârșit de săptămână sau de proiecte de lege votate în Parlament. Am puterea să ascult, să pun în practică și să conving. Cel mai recent exemplu ține de activitatea de vicepreședinte al Comisiei speciale pentru legile justiției, unde a fost nevoie de toate eforturile pentru a împiedica amendamente prin care se încearcă restrângerea independenței justiției”.

„Cluj merită mai mult, România merită mai mult”

Deputata arată că obiectivul său pentru anul 2024 este ca USR PLUS să primească „o susținere cât mai mare din partea clujenilor”.

„De altfel, sistemul de reacție de la cetățeni către membri, către primari, viceprimari, consilieri județeni și locali și mai apoi către parlamentari reprezintă cea mai bună modalitate de a împiedica abuzurile actualei coaliții de guvernare PSD-PNL-UDMR, dar și de a ne impune proiectele în administrația locală și în Parlament. Avem nevoie să întărim acest sistem, să devenim o echipă cât mai puternică, astfel încât să ne atingem obiectivul politic la alegerile din 2024, acela de a primi o susținere cât mai mare din partea clujenilor pentru că județul Cluj merită mai mult, România merită mai mult - o clasă politică dedicată intereselor cetățenilor și nu doar unor grupuri restrânse de politicieni”, mai transmite Murariu.

Oana Murariu a fost aleasă la alegerile parlamentare din 2020 în funcția de deputat USR PLUS de Cluj. De profesie este avocat și din 2014 și-a deschis propriul cabinet de avocat.

Calendarul alegerilor filialei județene USR PLUS Cluj

Biroul Județean USR PLUS Cluj a anunțat că va convoca Conferința Județeană pentru alegerea președintelui filialei în data de 29 octombrie 2022 orele 10:00.

În cadrul Conferinței Județene vor avea drept de vot delegații aleși de Adunările Generale ale filialele locale din județ. Adunările Generale ale Filialelor Locale pentru alegerea delegaților la Conferința Județeană vor avea loc în perioada 10-23 octombrie 2022.

Candidaturile pentru funcția de președinte al filialei județene USR PLUS Cluj vor putea fi depuse începând cu 1 septembrie 2022 și până în 26 octombrie ora 10:00. Campania internă va începe în 1 septembrie 2022 și se termină în ziua alegerilor.

