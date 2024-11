Primarul Bogdan Pivariu, despre obiectivele noului mandat. „Floreștiul devine un jucător important în plan metropolitan și regional”.

Proiectele de infrastructură și investiția în educație sunt câteva dintre prioritățile administrației locale din Florești. „Continuăm proiectele de dezvoltare în beneficiul comunității”, spune primarul Bogdan Pivariu.

În cadrul ceremoniei de învestitură de la sfârșitul lunii octombrie, primarul Bogdan Pivariu și membrii noului Consiliu Local al comunei Florești au depus jurământul pentru un nou mandat în urma alegerilor locale din 9 iunie.

În ultimii patru ani, bugetul de investiții al comunei Florești s-a triplat. Potrivit primarului Bogdan Pivariu, administrația locală a celei mai mari comune din țară va continua implementarea proiectelor de dezvoltare, cu accent pe proiectele de infrastructură și cele educaționale.

Investiții în infrastructura educațională din Florești

Recent, în Florești a fost inaugurat Parcul Sportiv, investiție peste 20 de milioane de euro pentru amenajarea la standarde competiționale a unei baze sportive.

După cum arată primarul Floreștiului, Bogdan Pivariu, investițiile în sport, sănătate și educație rămân prioritare.

Astfel, în curând va fi deschisă o nouă grădiniță, în Tăuți, ca urmare a investițiilor realizate din bani europeni. De asemenea, recent a fost semnat contractul de execuție pentru lucrările de extindere a Liceului „Dumitru Tăuțan”.

„Am lucrat pe fiecare palier, dacă vorbim de educație, unde explozia demografică a trebuit suplinită cu locuri la creșe, grădinițe, școli. Unele proiecte s-au realizat, altele sunt în curs. Doar pe partea de educație, avem 25 de milioane de euro atrași pentru realizarea de creșe, grădinițe și școli. Sunt proiecte în derulare, aflate în diverse etape de implementare.

De exemplu, grădinița din Tăuți va fi în scurt timp finalizată. Acolo a fost o școală veche, care nu mai funcționa, și în urma investiției pe care o realizăm vom reda spațiul elevilor.

Pentru Liceul „Dumitru Tăuțan” am semnat săptămâna aceasta contractul de execuție pentru extinderea cu încă șapte săli de clasă. Extinderea ne costă 4 milioane de euro.

La școala nouă suntem în faza de licitație pentru execuție și deja s-au arătat interesați de această lucrare 20 de posibili executanți.

Recent, am dat în folosință grădinița de pe strada Abatorului. Este o grădiniță foarte modernă, care rezolvă problemele celor care, conform legii, puteau prinde locuri la creșă și grădiniță. E una dintre cele trei grădinițe pe care le-am dat în folosință.

O nouă grădiniță în Florești, deschisă în octombrie 2024|Foto: Bogdan Pivariu - Facebook

În luna octombrie, am inaugurat Parcul Sportiv din Florești, care are o suprafață de 4,2 hectare. Este cel mai mare parc făcut vreodată în Florești, o investiție de peste 20 de milioane de lei. Am aplicat la ADRNV pentru Centrul cultural multifuncțional, care va fi bine integrat între Parcul Sportiv și Parcul Poligon”, a explicat, vineri, primarul Bogdan Pivariu, în cadrul unei intervenții radio locale.

Parcul Sportiv din Florești, amenajat pe o suprafață de peste patru hectare de teren|Foto: Bogdan Pivariu - Facebook

Potrivit primarului Bogdan Pivariu, modernizarea Bulevardului Eroilor din Florești a reprezentat una dintre cele mai însemnate proiecte de infrastructură din comună.

„Dacă e să ne referim la proiectele de infrastructură, avem foarte multe proiecte. Astfel, una dintre investițiile importane a fost proiectul de pe Bulevardul Eroilor. Am mai spus-o: a fost o «stradă a erorilor», iar acum a devenit un Bulevard al Eroilor, cu elementele smart și elementele verzi specifice.

A fost unul dintre cele mai mari proiecte de infrastructură a comunei Florești, o investiție de aproape 4 milioane de euro.(…).

Prin serviciile oferite aici, la noi acasă, la Florești, ne îndepărtăm de stigmatul pus de «dormitor al Clujului». Pentru că Floreștiul începe să devină un jucător important în tot ceea ce înseamnă dezvoltare metropolitană, dezvoltare regională”, a adăugat primarul din Florești, Bogdan Pivariu.

Pe lângă Spitalul Regional de Urgență din Cluj, edificat în Florești, proiect cu un progres de 20% în teren, în septembrie 2024 au debutat lucrările la Centrul medical de permanență din comună. În acest fel, investiția în proiectele de sănătate va continua.

Recent, cu prilejul depunerii jurământului pentru noul mandat de primar al comunei Florești, Bogdan Pivariu a accentuat importanța unei bune colaborări în cadrul Consiliului Local pentru continuarea proiectelor de dezvoltare în beneficiul comunității.

„Într-o comunitate, cetățeanul este cel mai important. Avem un ritm alert al proiectelor pe care-l vom accelera. Să lucrăm împreună pentru ca proiectele noastre viitoare să aducă mai multă bunăstare”, a declarat primarul Bogdan Pivariu în mesajul adresat cu prilejul ședinței de constituire a Consiliului Local Florești.

