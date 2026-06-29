BAC 2026: Ce subiecte au primit elevii la proba de Limba română?

Peste 130.000 de absolvenți de liceu au susținut luni, 29 iunie, proba scrisă la Limba și literatura română din cadrul examenului național de Bacalaureat. La subiectul III, elevii au avut de comentat o poezie.

BAC 2026: Ce subiecte au primit elevii la proba de Limba română?| Foto: DepositPhotos.com

Probele scrise de la Bacalaureat 2026 au debutat luni cu proba la Limba și literatura română.

La subiectul III, elevii au avut de comentat o poezie de George Bacovia (profilul real) și Tudor Arghezi (profilul uman).

BAC 2026: Ce subiecte au primit elevii la proba de Limba română?

Examenul de Bacalaureat, proba scrisă la Limba și literatura română, a început luni, de la ora 9:00. Candidații au avut la dispoziție trei ore pentru elaborarea lucrărilor.

La subiectul I, elevii au primit un text la prima vedere cu cinci cerințe de respectat, iar nivelul de dificultate a fost ușor spre mediu, potrivit Antena1.ro

La punctul B, elevii au avut de realizat un text argumentativ pe un subiect dat, în care primul argument trebuia să fie unul pe baza textului, iar al doilea argument trebuia să fie unul bazat pe experiența personală sau culturală.

La subiectul II, elevii au primit un alt text la prima vedere cu cerința de a demonstra perspectiva narativă.

La subiectul III de la examenul de Bacalaureat 2026, proba la Limba și literatura română, elevii au avut de comentat o poezie de George Bacovia (profilul real) și Tudor Arghezi (profilul uman).

Proba s-a desfășurat în condiții speciale, pe fondul temperaturilor ridicate anunțate de meteorologi, Ministerul Educației solicitând inspectoratelor școlare să ia măsuri pentru protejarea elevilor și a profesorilor.

Examenul de Bacalaureat continuă marți, 30 iunie, cu proba obligatorie a profilului – Matematică sau Istorie.

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Foto: DepositPhotos.com

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