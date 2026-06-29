Elevii susțin probele scrise la Bacalaureat 2026: Peste 130.000 de absolvenți de liceu, înscriși în sesiunea de vară

Probele scrise de la Bacalaureat 2026 au debutat luni cu proba la Limba și literatura română. Ministerul Educației a anunțat măsuri speciale din cauza caniculei.

Elevii susțin probele scrise la Bacalaureat 2026: Peste 130.000 de absolvenți de liceu, înscriși în sesiunea de vară| Foto: pexels.com

Bacalaureatul continuă luni cu probele scrise, iar prima este la Limba și literatura română, conform calendarului adoptat de Ministerul Educației.

În județul Cluj, 4.405 de absolvenți ai claselor a XII-a susțin, începând de luni, 29 iunie 2026, probele scrise din cadrul examenului național de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2026.

La nivel național, peste 130.000 de absolvenți de liceu s-au înscris pentru a susține examenul.

Elevii susțin probele scrise la Bacalaureat 2026: Peste 130.000 de absolvenți de liceu, înscriși în sesiunea de vară

Marți este programată proba obligatorie a profilului - proba E.c).

Ultima probă scrisă, cea la alegere a profilului și specializării - proba E.d), se va susține joi, 2 iulie.

Elevii din partea minorităților naționale vor avea vineri, 3 iulie, proba scrisă la Limba și literatura maternă - proba E.b).

Rezultatele vor fi afișate pe 7 iulie, până la ora 12:00, iar vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor se va face în aceeași zi, în intervalul orar 14:00 - 18:00, dar și în zilele de 8 și 9 iulie.

Rezultatele finale vor fi afișate pe 13 iulie.

Evaluarea competențelor a avut loc în prima parte a lunii iunie.

Potrivit Ministerului Educației, sunt așteptați să susțină examenul în prima sesiune peste 130.000 de candidați.

Măsuri speciale din cauza caniculei

În contextul Codului rosu de caniculă, Ministerul Educației a impus o serie de măsuri în centrele unde absolvenții vor susține examenul de Bacalaureat 2026, sesiunea de vară.

Astfel, Ministerul Educației a solicitat o serie de măsuri tuturor Inspectoratelor Școlare Județene din România:

„Având în vedere atenționările meteorologice emise pentru perioada următoare, care vizează temperaturi ridicate și disconfort termic accentuat, precum și necesitatea asigurării unor condiții corespunzătoare pentru desfășurarea examenului național de bacalaureat – 2026 și a activității de evaluare a lucrărilor scrise, vă solicităm să dispuneți toate măsurile necesare pentru protejarea sănătății și siguranței candidaților, profesorilor evaluatori și membrilor comisiilor”, a anunțat Ministerul Educației.

Măsuri de protecție

asigurarea accesului permanent la apă potabilă pentru candidați, profesorii evaluatori și membrii comisiilor

organizarea, în măsura posibilităților, a sălilor de examen, a spațiilor destinate evaluării lucrărilor scrise și a celor pentru vizualizarea lucrărilor în încăperi cu expunere redusă la radiația solară directă (orientate către zona umbrită a clădirii), în vederea diminuării disconfortului termic

utilizarea cu prioritate a spațiilor dotate cu instalații de climatizare funcționale pentru desfășurarea probelor de examen, a activităților de evaluare și a vizualizării lucrărilor scrise

pentru desfășurarea probelor de examen, a activităților de evaluare și a vizualizării lucrărilor scrise asigurarea funcționării instalațiilor de climatizare existente, iar acolo unde acestea nu sunt disponibile, identificarea unor soluții alternative pentru reducerea disconfortului termic (aparate mobile de aer condiționat, ventilatoare sau alte mijloace tehnice disponibile), cu respectarea condițiilor de desfășurare a examenului

pentru reducerea disconfortului termic (aparate mobile de aer condiționat, ventilatoare sau alte mijloace tehnice disponibile), cu respectarea condițiilor de desfășurare a examenului menținerea unei temperaturi adecvate în sălile utilizate, inclusiv prin aerisirea periodică a spațiilor, în măsura în care aceasta nu afectează desfășurarea probelor de examen, procesul de evaluare sau activitatea de vizualizare a lucrărilor

asigurarea unor spații umbrite și răcoroase pentru candidați înainte de intrarea în sălile de examen și după finalizarea probelor, precum și evitarea aglomerării în spațiile de așteptare, acolo unde infrastructura permite

înainte de intrarea în sălile de examen și după finalizarea probelor, precum și evitarea aglomerării în spațiile de așteptare, acolo unde infrastructura permite verificarea funcționalității instalațiilor electrice necesare utilizării echipamentelor de climatizare și a disponibilității surselor de alimentare cu energie electrică

asigurarea accesului prompt la asistență medicală , verificarea disponibilității cabinetului medical școlar sau, după caz, a spațiului destinat acordării primului ajutor și menținerea legăturii permanente cu personalul medical desemnat pentru centrul de examen, în conformitate cu prevederile metodologice în vigoare

, verificarea disponibilității cabinetului medical școlar sau, după caz, a spațiului destinat acordării primului ajutor și menținerea legăturii permanente cu personalul medical desemnat pentru centrul de examen, în conformitate cu prevederile metodologice în vigoare monitorizarea permanentă a condițiilor din centre și intervenția operativă în situațiile în care temperaturile ridicate pot afecta desfășurarea examenului, a procesului de evaluare sau starea de sănătate a persoanelor implicate

informarea candidaților, profesorilor evaluatori și membrilor comisiilor cu privire la măsurile de prevenire a efectelor temperaturilor ridicate.

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