Canicula schimbă calendarul Bacalaureatului 2026. Proba la matematică și istorie se amână cu o zi!

Ministerul Educației și Cercetării a decis amânarea cu o zi a probei scrise obligatorii a profilului din cadrul examenului național de Bacalaureat 2026, din cauza codului roșu de caniculă emis pentru data de 30 iunie.

Ministerul Educației și Cercetării a amânat cu o zi proba scrisă obligatorie a profilului din cadrul examenului național de Bacalaureat 2026, după emiterea unui cod roșu de caniculă pentru data de 30 iunie. | Foto: Foto: pexels.com

Ministerul Educației și Cercetării a amânat cu o zi proba scrisă obligatorie a profilului din cadrul examenului național de Bacalaureat 2026, după emiterea unui cod roșu de caniculă pentru data de 30 iunie.

Decizia a fost aprobată prin ordin de ministru și vizează protejarea sănătății elevilor și a personalului implicat în organizarea examenului.

Singura modificare adusă calendarului primei sesiuni a examenului național de Bacalaureat privește proba scrisă la matematică și istorie, care va avea loc miercuri, 1 iulie, în loc de marți, 30 iunie. Restul probelor se vor desfășura conform calendarului stabilit inițial.

Proba la matematică și istorie se mută pe 1 iulie

Ministerul Educației și Cercetării a anunțat că a modificat calendarul primei sesiuni a examenului național de Bacalaureat 2026, după ce Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare de cod roșu de caniculă pentru ziua de 30 iunie.

Potrivit instituției, măsura are caracter excepțional și urmărește protejarea sănătății elevilor, profesorilor și a întregului personal implicat în organizarea examenului.

„Amânarea cu o zi față de calendarul inițial a fost aprobată prin ordin de ministru, fiind o decizie cu caracter excepțional, luată în urma prognozei emise de Administrația Națională de Meteorologie pentru data de 30 iunie (cod roșu - caniculă). S-a avut în vedere cu prioritate protejarea sănătății elevilor, a profesorilor și a întregului personal implicat în organizarea examenului, precum și asigurarea unor condiții mai bune de examinare, în contextul dat”, a transmis Ministerul Educației.

Celelalte probe rămân nemodificate

Reprezentanții ministerului au precizat că modificarea vizează exclusiv proba scrisă obligatorie a profilului, la disciplinele matematică și istorie.

Toate celelalte probe și etape ale examenului național de Bacalaureat 2026 se vor desfășura conform calendarului stabilit anterior.

„Pentru a limita impactul asupra desfășurării examenului și asupra planurilor absolvenților, toate celelalte date prevăzute în calendarul examenului național de Bacalaureat rămân nemodificate. Măsura adoptată are caracter punctual și vizează exclusiv proba scrisă la matematică/istorie”, a mai transmis Ministerul Educației.

Ordinul de ministru care modifică oficial calendarul examenului urmează să fie publicat în Monitorul Oficial.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: