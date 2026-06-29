Vreme caniculară cu temperaturi extreme și disconfort termic deosebit de accentuat. Prognoza meteo pentru Cluj.

Vremea caniculară se extinde și va cuprinde cea mai mare parte a țării: Județul Cluj se află sub avertizare Cod roșu de caniculă, iar maximele urcă la 37 de grade.

Prognoza meteo pentru luni, 29 iunie|Foto: monitorulcj.ro

Luni, 29 iunie, valul de căldură se va intensifica în toată țara, iar disconfortul termic se va menține deosebit de accentuat, în timp ce indicele de temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.

Cerul va fi mai mult senin, însă se vor semnala și înnorări cu perioade de averse, descărcări electrice și căderi de grindină. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 - 38 de grade Celsius, mai ridicate în Maramureș, Crișana și nord-vestul Transilvaniei spre 39...40 de grade.

Cod roșu și portocaliu de caniculă|Sursa: ANM

Noaptea va fi tropicală, cu minime ce se vor situa în general între 17 - 25 de grade Celsius.

În Cluj rămâne valabilă avertizarea meteo Cod roșu de caniculă, în intervalul 28 iunie, ora 10 – 1 iulie, ora 10.

Atenționarea meteo vizează jumătatea de nord a țării: Crișana, Maramureș, Transilvania și nordul Moldovei.

Sunt anticipate temperaturi care pot urca până la 40 de grade.

Zona Codului roșu se va extinde până la 1 iulie și va cuprinde aproape întreaga țară|Sursa: ANM

De luni, zona Codului roșu se va extinde până la 1 iulie și va cuprinde aproape întreaga țară.

În județul Cluj, disconfortul termic va fi accentuat, iar maximele termice vor urca la 37 de grade Celsius, în timp ce minima termică va indica 20 de grade Celsius.

Vremea instabilă, mai ales în zonă montană, se va instala de marți după-amiaza, astfel că vor fi posibile averse și descărcări electrice, potrivit meteorologilor.

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