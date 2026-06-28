Măsuri speciale la Bacalaureat 2026 din cauza caniculei. Anunțul Ministerului Educației.

Ministerul Educației impune măsuri speciale pentru probele scrise ale examenului de Bacalaureat 2026, sesiunea de vară, din cauza caniculei.

Măsuri speciale la Bacalaureat din cauza caniculei | Foto: DepositPhotos.com

În contextul codului rosu de caniculă, Ministerul Educației a impus o serie de măsuri în centrele unde absolvenții vor susține examenul de Bacalaureat 2026, sesiunea de vară.

Ministerul Educației a solicitat o serie de măsuri tuturor Inspectoratelor Școlare Județene din România.

„Având în vedere atenționările meteorologice emise pentru perioada următoare, care vizează temperaturi ridicate și disconfort termic accentuat, precum și necesitatea asigurării unor condiții corespunzătoare pentru desfășurarea examenului național de bacalaureat – 2026 și a activității de evaluare a lucrărilor scrise, vă solicităm să dispuneți toate măsurile necesare pentru protejarea sănătății și siguranței candidaților, profesorilor evaluatori și membrilor comisiilor”, a anunțat Ministerul Educației, într-un comunicat.

Conform sursei citate în acest sens, se vor avea în vedere, după caz, următoarele măsuri:

asigurarea accesului permanent la apă potabilă pentru candidați, profesorii evaluatori și membrii comisiilor

organizarea, în măsura posibilităților, a sălilor de examen, a spațiilor destinate evaluării lucrărilor scrise și a celor pentru vizualizarea lucrărilor în încăperi cu expunere redusă la radiația solară directă (orientate către zona umbrită a clădirii), în vederea diminuării disconfortului termic

utilizarea cu prioritate a spațiilor dotate cu instalații de climatizare funcționale pentru desfășurarea probelor de examen, a activităților de evaluare și a vizualizării lucrărilor scrise

pentru desfășurarea probelor de examen, a activităților de evaluare și a vizualizării lucrărilor scrise asigurarea funcționării instalațiilor de climatizare existente, iar acolo unde acestea nu sunt disponibile, identificarea unor soluții alternative pentru reducerea disconfortului termic (aparate mobile de aer condiționat, ventilatoare sau alte mijloace tehnice disponibile), cu respectarea condițiilor de desfășurare a examenului

pentru reducerea disconfortului termic (aparate mobile de aer condiționat, ventilatoare sau alte mijloace tehnice disponibile), cu respectarea condițiilor de desfășurare a examenului menținerea unei temperaturi adecvate în sălile utilizate, inclusiv prin aerisirea periodică a spațiilor, în măsura în care aceasta nu afectează desfășurarea probelor de examen, procesul de evaluare sau activitatea de vizualizare a lucrărilor

asigurarea unor spații umbrite și răcoroase pentru candidați înainte de intrarea în sălile de examen și după finalizarea probelor, precum și evitarea aglomerării în spațiile de așteptare, acolo unde infrastructura permite

înainte de intrarea în sălile de examen și după finalizarea probelor, precum și evitarea aglomerării în spațiile de așteptare, acolo unde infrastructura permite verificarea funcționalității instalațiilor electrice necesare utilizării echipamentelor de climatizare și a disponibilității surselor de alimentare cu energie electrică

asigurarea accesului prompt la asistență medicală , verificarea disponibilității cabinetului medical școlar sau, după caz, a spațiului destinat acordării primului ajutor și menținerea legăturii permanente cu personalul medical desemnat pentru centrul de examen, în conformitate cu prevederile metodologice în vigoare

, verificarea disponibilității cabinetului medical școlar sau, după caz, a spațiului destinat acordării primului ajutor și menținerea legăturii permanente cu personalul medical desemnat pentru centrul de examen, în conformitate cu prevederile metodologice în vigoare monitorizarea permanentă a condițiilor din centre și intervenția operativă în situațiile în care temperaturile ridicate pot afecta desfășurarea examenului, a procesului de evaluare sau starea de sănătate a persoanelor implicate

informarea candidaților, profesorilor evaluatori și membrilor comisiilor cu privire la măsurile de prevenire a efectelor temperaturilor ridicate.

„Se solicită inspectoratelor școlare județene/Inspectoratului Școlar al Municipiului București și comisiilor județene de bacalaureat să dispună, în limita atribuțiilor și a resurselor disponibile, toate măsurile organizatorice necesare pentru diminuarea efectelor temperaturilor ridicate asupra candidaților, profesorilor evaluatori și membrilor comisiilor, astfel încât examenul național de Bacalaureat - 2026 și procesul de evaluare să se desfășoare în condiții optime de siguranță și confor”, se mai arată în comunicatul Ministerului Educației.

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Foto: DepositPhotos.com

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