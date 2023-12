O echipă de studenți de la UTCN, locul 4 la o competiție de securitate cibernetică! Au participat peste 100 de echipe din toată lumea.

O echipă de studenți de la Facultatea de Automatică și Calculatoare, din cadrul UTCN, a obținut locul 4 la o competiție internațională de securitate cibernetică.

Competiție de securitate cibernetică / Foto: Inquam Photos / George Călin

Reprezentanții Universității Tehnice Cluj-Napoca (UTCN) au anunțat că mai mulți studenți de la Facultatea de Automatică și Calculatoare au participat, în echipă, la o competiție de securitate cibernetică și au obținut locul 4.

Astfel, studenții de la UTCN se fac din nou remarcați printr-o poziție prestigioasă, având în vedere că peste 100 de echipe din toată lumea au fost înscrise la competiție:

„Felicitări studenților de la Facultatea de Automatică și Calculatoare care au obținut locul 4 dintre cele peste 100 de echipe înscrise din toată lumea, la competiția de cybersecurity de tipul Capture the Flag (Hack the Box University)”, au transmis reprezentanții UTCN.

Potrivit UTCN, studenții care au participat sunt:

- Furdui Dimitrie-Toma (anul 1, master SISC)

- Pop Leonard Andrei (anul 2, master SISC)

- Cadar Andrei Călin (anul 3, Calc. Engl.)

- Leșe Doru Călin (anul 1, master SISC)

- Bogdan Stefan (anul 1, master SISC)

- Bardi Bogdan (anul 1, master SISC)

- Papa Cristian-Iulian (anul 2, master SISC)

- Maier Cătălin-Andrei (anul 4, Calc. Engl.)

- Flutur Vasile (anul 2, master SISC)

- Petrean Florin-Daniel (anul 2, master SISC)

- Banc Sorin (anul 2, master SISC)

- Petrache Remus Mircea (anul 1, master SISC)

- Vatafu Tiffany Monica (anul 1, master SISC)

- Marian Gheorghe Theodor (anul 4, Calc. Ro.)

Mai multe despre competiție am aflat de la Pop Leonard Andrei, unul dintre studenții care au participat la această competiție și cel care a fost responsabil de comunicare.

„Competiția în sine era o competiție de securitate cibernetică și a fost destul de standard - tipul de competiție se numește Capture the Flag. Practic, e vorba de o serie de probleme, de categorii diferite din domeniu, și fiecare are un flag/un cuvânt care să dovedească faptul că l-ai rezolvat. Nu am făcut nimic special ca să câștigăm, dar am avut o echipă bună anul acesta. Unele lucruri au fost complicate, dar am avut oameni care au știut să le rezolve, colegi cu destul de multă experiență în domeniu”, a declarat Pop Leonard Andrei pentru monitorulcj.ro.

Pentru studenții de la Automatică și Calculatoare, nu este nici pe departe prima dată când participă la o competiție de acest fel. Unii dintre ei chiar lucrează pentru experți în securitate cibernetică:

„Noi tot timpul participăm la competiții asemănătoare, în formații mai restrânse de obicei. Suntem un grup de câțiva oameni care ne ocupăm timpul cu asta. Și prin facultate, dar și individual. Are o legătură oarecum și cu faptul că suntem mai mulți care lucrăm la Bitdefender și avem mediul în care să vorbim despre lucruri de acest fel, să organizăm participări la competiții de acest gen”, a adăugat Leonard.

Studenții UTCN, mai multe rezultate excepționale

Studenții de la UTCN impresionează mereu cu rezultatele excepționale pe care le obțin la concursuri europene și internaționale sau cu diverse invenții.

Recent, în luna septembrie, doi studenți ai UTCN au obținut o medalie de excelență și un premiu important la olimpiada europeană de programarea a roboților industriali. Datorită acestei reușite de excepție, cei doi studenți ai UTCN vor participa în 2024 la etapa internațională a Olimpiadei de Integrare a Roboților Industriali, la Lyon în Franța. La faza europeană, studenții au ocupat locul 4 și au adus acasă o medalie de excelență.

Mai devreme în acest an, în aprilie, altă echipă de studenți de la UTCN au obținut un titlu mondial, la un concurs de inginerie seismică. Obiectivul concursului era conceperea, proiectarea și realizarea unei structuri multietajate din lemn de balsa care trebuie să reziste la o serie de cutremure simulate și induse cu ajutorul unei platforme seismice. Pe lângă aceste teste dinamice, modelele realizate de către echipele participante au fost evaluate din punct de vedere arhitectural, structural și economic.

Dintre toate construcțiile realizate, cea a studenților clujeni a rezistat la o serie de cutremure și a fost aleasă cea mai bună din punct de vedere arhitectural, structural și economic.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: