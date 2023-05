Președinte SLIP Cluj, după discuțiile cu premierul: „Nu a fost de acord cu ultima ofertă. Suntem foarte hotărâți să mai ieșim în stradă” VIDEO

Sindicaliștii clujeni au stat la discuții cu premierul, după semnarea contractului pentru metrou. Președinta SLIP Cluj a spus că ultima lor ofertă a fost refuzată, iar greva continuă.

Lucia Cojocaru, președinte SLIP Cluj / Foto: monitorulcj.ro

Premierul Nicolae Ciucă a venit miercuri, 25 mai, la Cluj-Napoca pentru semnarea contractului pentru metrou. Ciucă a fost așteptat de sindicaliștii și profesorii clujeni, aflați în grevă, în fața Primăriei Cluj-Napoca.

După semnarea contractului pentru metrou, prim-ministrul a acceptat să stea la discuții cu reprezentanții Sindicatului Liber al Învățământului Preuniversitar (SLIP) Clujean.

Concluziile au fost transmise de către președinta SLIP, Lucia Cojocaru, care a susținut că poate lucrurile ar fi „dezamorsate” dacă guvernanții ar aplica legea salarizării de la 1 iunie.

Oferta a fost, însă, refuzată de premier: „Trebuie să vă spunem că astăzi a avut, totuși, amabilitatea domnul prim-ministru Ciucă să ne primească cu o delegație de patru persoane din partea sindicatului nostru clujean. Noi ne-am exprimat punctele de vedere în ceea ce privește situația pe care o avem în momentul acesta în învățământul românesc. Lumea nu mai vrea să continue și este clar că vom intra în grevă perioada următoare. Condițiile care ni s-au promis nu au fost acceptate, acele vouchere culturale, care au fost jignitoare pentru noi. Astfel, am expus toate aceste situații. Domnul prim-ministru ne-a spus că doar aceste propuneri le are, concrete. Noi am venit cu ultima ofertă: dacă de la 1 iunie s-ar pune în aplicare noua lege a salarizării, poate lucrurile ar fi dezamorsate și lumea ar accepta să înceteze această formă de protest. Dânsul nu a fost de acord și rămâne pe mai departe să continuăm greva”, a declarat Lucia Cojocaru.

Reprezentanții SLIP Cluj vor ca un profesor debutant, care în prezent are un salariu de 2.500 lei, „să intre în sistem cu un salariu de aproximativ 4.000 lei net”, iar cei cu vechime, până la de 7.000 lei.

Sindicaliștii sunt hotărâți să mai iasă la un protest de amploare, probabil marțea viitoare: „Lumea nu mai are încredere în actuala guvernare și sigur sunt foarte hotărâți să mai ieșim. Toată lumea ne-a cerutasta - chiar și săptămâna viitoare să organizăm un protest de amploare, având în vedere că marți colegii de la București la fel vor avea un marș de protest până la Cotroceni”, a adăugat președintele SLIP Cluj.

După discuțiile cu sindicaliștii, premierul nu a mai făcut declarații.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: