Clujul a fost depășit de Timiș în topul salariilor din România

Județul Timiș a depășit Clujul în topul salariilor din România.

Clujul, depășit de județul Timiș în topul salariilor din România | Foto: monitorulcj.ro

Județul Cluj a fost depășit de Timiș în topul salariilor din România.

În luna aprilie 2026, județul Cluj a fost depășit de județul Timiș în clasamentul salariilor din România, potrivit datelor Direcției Județene de Statistică (DJS) Cluj.

Capitala București a rămas lider în acest top.

Județul Cluj, depășit de Timiș în topul salariilor din România

Astfel, în luna aprilie 2026, câștigul salarial mediu net în România a fost de 5.843 lei.

În aprilie 2026, cele mai mari câștiguri salariale medii nete din România au fost în:

București (7.631 lei) județul Timiș (6.848 lei) județul Cluj (6.788 lei)

În luna martie 2026, județul Cluj era pe locul al doilea în topul salariilor din România, peste Timiș. În martie 2026, clasamentul arăta așa:

București (8.039 lei) județul Cluj (7.086 lei) județul Timiș (6.546 lei)

Salarii medii nete mai mici în Cluj și anagajați mai puțini

Potrivit DJS, în județul Cluj, în aprilie 2026, câștigul salarial mediu net a fost de 6.788 lei, mai mic cu 298 lei comparativ cu luna anterioară și cu 133 lei mai mult față de aceeași lună a anului 2025.

În județul Cluj, în aprilie 2026, câștigul salarial mediu brut a fost 11.346 lei, mai mic cu 512 lei față de cel din luna precedentă și cu 212 lei mai mult decât în luna aprilie a anului 2025.

De asemenea, efectivul salariaților din județul Cluj, la sfârșitul lunii aprilie 2026 a fost de 285.825 persoane, în scădere cu 203 persoane comparativ cu luna martie 2026 și cu 3.788 persoane mai puține față de luna aprilie 2025.

În domeniul serviciilor, Municipiul București a avut un câștig salarial mediu net de 7.689 lei, urmat de județul Cluj cu 7.263 lei și județul Timiș cu 7.185 lei.

În România, în luna aprilie 2026, cele mai mici salarii medii nete s-au înregistrat în județele: Teleorman (4.171 lei), Botoșani (4.174 lei) și Vaslui (4.205 lei).

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