Indexarea pensiilor, măsură propusă de Adrian Veștea în programul de guvernare. Când ar putea intra în vigoare?

Indexarea pensiilor din 2027 se află printre obiectivele propuse de premierul desemnat, Adrian Veștea, în programul de guvernare.

Indexarea pensiilor, măsură propusă de premierul desemnat, Adrian Veștea, în programul de guvernare | Foto: monitorulcj.ro

În programul de guvernare depus duminică, 21 iunie, la Parlament, premierul desemnat, Adrian Veștea, a propus și indexarea pensiilor începând cu anul 2027.

Pensii indexate din 2027, propunere în programul de guvernare al Cabinetului Veștea

Indexarea pensiilor începând cu anul 2027, digitalizarea totală a serviciilor pentru pensionari și dezvoltarea a 2.000 de servicii sociale integrate în mediul rural sunt printre obiectivele avute în vedere de Cabinetul Veștea în programul de guvernare pe domeniul „Muncă, familie, tineret și solidaritate socială”.

Reamintim că indexarea pensiilor nu a fost inclusă în legea Bugetului pentru anul 2026.

Potrivit documentului depus de Adrian Veștea, Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) va implementa un sistem informatic integrat care va permite digitalizarea completă a serviciilor pentru pensionari, inclusiv prin introducerea „eTalonului”. Totodată, autoritățile intenționează să digitalizeze arhivele CNPP și să dezvolte instrumente avansate de analiză și predicție pentru deciziile strategice în domeniul pensiilor - analiză date pentru decizii strategice și scenarii „what-if” pentru condiții date.

În paralel, programul prevede investiții în infrastructura tehnică a CNPP, prin implementarea unui sistem de tipărire în cadrul instituției care va avea echipamente de imprimare și scanare, software de management și integrare cu soluția ECM, servicii de mentenanță.

În domeniul asistenței sociale, una dintre cele mai importante măsuri este lansarea proiectului „Autostrada asistenței sociale rurale”, care urmărește dezvoltarea a 2.000 de servicii integrate medicale, sociale și educaționale în comune.

Programul include și reforma sistemului de asistență socială, cu accent pe simplificarea accesului la beneficii și servicii, dezvoltarea centrelor de zi și a serviciilor de îngrijire pentru vârstnici, precum și sprijinirea persoanelor fără adăpost.

De asemenea, guvernul Veștea își propune să finalizeze, până la termenul-limită din PNRR (31 august 2026), 124 de centre de zi pentru copii și 41 de centre de zi pentru persoane vârstnice, precum și operaționalizarea a 50 de servicii comunitare și 28 de servicii noi comunitare în acest context.

Documentul prevede și modernizarea serviciului de urgență pentru copii „119”, prin introducerea unui sistem digital de alertare „NextGen 119”, precum și elaborarea unei noi Strategii naționale privind drogurile și adicțiile pentru perioada 2027-2031, o nouă viziune echilibrată sănătate-justiție în coordonare, prin Agenția Națională pentru Coordonare și Politici în Domeniul Drogurilor și Adicțiilor (ANPCDDA).

Programul mai include măsuri de sprijin pentru consumatorii vulnerabili de energie, programe de formare adaptate pentru specialiștii și îngrijitorii informali care lucrează cu persoanele vârstnice și dezvoltarea unor centre de reabilitare pentru persoanele dependente, cu accent pe cu accent pe incluziune și combaterea stigmatizării.

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