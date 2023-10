Lungimea contează, spune CEO-ul Wizz Air, József Váradi. Cu o pistă scurtă, Aeroportul Cluj nu va fi un concurent pentru Budapesta!

Ce-i lipsește Clujului pentru a deveni un competitor greu de neglijat pentru Budapesta?

Devierea cursului de apă va permite prelungirea pistei de decolare-aterizare a Aeroportului Internațional „Avram Iancu” Cluj la 3.500 de metri și aterizarea aeronavelor de mare tonaj pentru efectuarea de zboruri transcontinentale. Foto: Facebook Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj

Fie că vorbim de (lipsa) autostrăzi, prelungirea pistei de decolare/aterizare sau o conexiune directă aeroport-gară, e greu de spus când județul Cluj poate deveni un competitor serios pentru Aeroportul Internațional din Budapesta.

József Váradi, CEO Wizz Air, a vorbit pentru monitorulcj.ro despre investițiile necesare la Aeroportul Internațional Cluj pentru companie să introduce zboruri pe destinații mai lungi.

„Știți că Aeroportul Cluj este situat aproape de râu și aproape de munți. Orice fel de prelungire a distanței de zbor ar necesita extinderea pistei de aterizare/decolare. De fapt, acesta este unul din lucrurile pe care le-am discutat marți cu conducerea aeroportului. Nu credem că acest lucru se va întâmpla pe termen scurt, este o problemă pe termen mediu, poate vorbim aici de minim 5 ani. Când va avea loc această dezvoltare, cred că am putea lua în considerare o nouă gamă de aeronave. Putem aduce diferite tipuri de aeronave de diferite capacități. Inclusiv cu aceste investiții, cred că Clujul este o piață diferită de Budapesta, cred că Clujul s-a dezvoltat foarte mult ca centru economic, dar și din punct de vedere cultural. Aici este multă educație, afaceri IT, ați evoluat din punct de vedere economic foarte mult. Sunteți departe de Budapesta, așa că nu cred că Clujul va fi vreodată un concurent pentru Budapesta. Sunteți o regiune distinctă și tratăm Clujul ca pe o piață distinctă”, a spus Varadi.

Conducerea Wizz Air laudă investițiile de la aeroport

Wizz Air este compania aeriană cu cea mai mare cotă de piaţă din România, 54%.

„Avem o relație pe termen lung cu Aeroportul Cluj, am venit la Cluj din poziția de primă companie aeriană și vom continua să investim în Cluj. Suntem cea mai mare companie aeriană din zonă și din regiune, incusiv la Aeroportul Cluj. Înțelegem că aeroportul dorește să se dezvolte, este foarte impresionant, face investiții foarte impresionante, îmbunătățește circuitele operaționale, serviciile și experiența pasagerilor, construiește noi terminale. Aeroportul a primit o actualizare a creșterii noastre, a afacerii noastre, am crescut impresionant comparative cu perioada pre Covid. Am crescut cu 55% mai mult decât înainte de pandemie. Dacă ne uităm la vara care a trecut, Europa și industria aviatică au avut o capacitate de doar 96%. Am devenit mult mai relevanți pentru piața aviației în ultimii ani, iar România a fost unul dintre motoarele prin care am realiza acest lucru. În România am avut o creștere de 43% anul acesta, în primele 9 luni ale anului 2023 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut”, a spus Varadi.

De la primul său zbor din România în 2006, Wizz Air a devenit principala companie aeriană din țară, cu o rețea extinsă care cuprinde 75 de destinații din 24 de țări.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: