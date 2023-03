Fără autostrăzi, România se bazează pe traficul aerian. 7 mil. pasageri în 2040 pe Aeroportul Cluj. În 2023, Wizz Air va acapara piața aeriană din România și va depăși cota de 50%

Aeroporturile regionale, inclusiv cel de la Cluj, au profitat cel mai mult de Covid, deoarece și-au revenit mai bine și mai rapid post pandemie față de aeroporturile mari. Aeroportul Internațional Cluj se așteaptă la un trafic de 7 milioane de pasageri până în 2040.

David Ciceo, în debutul conferinței internaționale de aviație. Sursă foto monitorulcj.ro

Aeroportul Internaţional „Avram Iancu” Cluj organizează vineri, 24 martie, cea de-a doua ediție a prestigioasei conferințe internaționale de aviație Aviation-Event CLJ, desfășurată pentru prima dată în primăvara anului 2022.

„Aeroportul Internațional Cluj a devenit un important motor economic al regiunii prin atragerea investițiilor străine. Dezvoltarea aeroportului înseamnă dezvoltarea regiunii. Abordarea dinamică față de dezvoltarea infrastructurii aeroportuare a dus la atingerea unu prag istoric de 2,9 milioane de pasageri pe 2019 iar pe 2023 se anunță noi recorduri de pasageri. Vom oferi sprijinul Guvernului pentru implementarea numeroaselor proiecte, proiecte care răspund nevoii pasagerilor care călătoresc de pe Aeroportul Cluj”, a precizat Răzvan Ciortea, subprefectul Clujului, în deschiderea conferinței.

Vine vara. Cât de pregătite sunt companiile aeriene și aeroporturile

Olivier Jankovec, directorul Consiliului Internațional al Aeroporturilor (ACI) Europe, a precizat că Europa de Est este mult mai dinamică din punct de vedere aerian ceea ce va duce la creșterea traficului. El a dat exemplul României care s-a situat pe primul loc, anul trecut, cea mai dinamică piață din Europa.

„Cluj este un membru care ne susține activ în ACI Europe (...) Aeroporturile din Rusia sunt membre ale ACI Europe, dar trebuie să ne revizuim politica si să le suspendăm calitatea de membru ACI Europe (...) 2023 a început bine, ne așteptăm la o cerere mare în această vară, unele aeroporturi au avut dificultăți să găsească personal să angajeze, să-și aducă staff-ul înapoi. Aeroporturile sunt mult mai pregătite față de anul trecut, mai sunt probleme în unele aeroporturi, dar credem că marea majoritate a aeroporturilor sunt reziliente. Aeroportul Schiphol (Olanda) încă are probleme, posibil Aeroportul Internațional Frankfurt, dar cred că va fi mai bine față de anul trecut.

Partea estică e o piață dinamică, e o piață puțin mai matură față de Vest. În anii ce vor urma, creșterea va fi mult mai dinamică în Europa de Est. România a performat foarte bine referitor la creșterea traficului, anul trecut a fost pe primul sau al doilea loc cea mai dinamică piață din Europa. Aeroporturile mici și regionale au beneficiat cel mai mult de pe urma pandemiei Covid, și-au revenit cel mai bine și mai repede. Vedem că traficul de business încă e jos față de traficul de agrement. Oportunitățile vin de la companiile low cost. Deja Wizz Air a anunțat mai multe locuri în aeronave, mai multe zboruri.

Din cauza Covid și a războiului din Ucraina, aeroporturile nu mai pot să-și facă planuri pe termen lung. Trebuie modificări în infrastructură și investiții majore la aeroporturi să facilitezi reducerea emisiilor de carbon. Dar decarbonizarea e inevitabilă. Suma investită diferă de suprafața aeroportului, Clujul deja lucrează să reducă emisiile de carbon. La fel și aeroportul din București”, a spus Olivier Jankovec.

Wizz Air va depăși cota de 50% din piață în România

David Ciceo, directorul Aeroportului Internațional Cluj a declarat că în 2040 traficul aerian din România va atinge 57,6 milioane de pasageri, iar cel din Cluj se va situa la 7 milioane.

„În 2007 am avut primul zbor Wizz Air. Angajamentul și motivația dată de conducerea Wizz Air ne-a ambiționat să ne modernizăm infrastructura, să lungim pista, să construim APRON (parcări pentru aeronave – n.r). avem potențial mare de creștere pe viitor. Covid ne-a lovit și pe noi, dar am făcut efoturi remarcabile să ne revenim. În ceea ce privește traficul în România, în 2040 ne așteptăm să avem 57,6 milioane pasageri. Trebuie să investăm în infrastructură, în oameni. În Cluj, vom investi 80 de milioane de euro doar anul acesta să ne extindem terminalele, parcarea de aeronave, extindere clădiri”, a spus Ciceo.

Directorul Aeroportului Internațional Cluj a precizat că în acest an Wizz Air va depăși cota de 50% în România.

50,8% Wizz Air

Tarom 15,3%

Ryanair 10.9%

Lufthansa 5,6%

Turkish Airlines 2,9%

„Anul acesta ne așteptăm să avem 3,1 milioane de pasageri. Nu avem o rețea de autostrăzi și de aceea ne bazăm pe traficul aerian. Până în 2040 vom avea peste 7 milioane de pasageri pe Aeroportul Cluj. Proiectul nostru e extinderea pistei care va crea noi posibilități la aeroport”, a mai spus Ciceo.

CEO Wizz Air: Europa nu are nevoie de companiile aeriene mari

József Váradi, CEO Wizz Air, a declarat în cadrul conferinței că aviația rămâne pe primul loc când vine vorba de alegerea oamenilor să călătorească.

„Am făcut investiții masive, noi am profitat de pandemia Covid să creștem, să inaugurăm noi zboruri și noi baze operaționale. Suntem în junglă nu trebuie să fugi de un urs, trebuie să fugi mai repede de cel de lângă tine, să fac mai bine decât adversarul. Trebuie să facem mai bine decât competitorii noștri. Nu s-a schimbat nimic, oamenii nu s-au schimbat, cine își mai reamintește de Covid? Am fost în China, fără mască, fără restricții, deci s-a uitat de pandemie. Aviația rămâne pe primul loc când vine vorba de alegerea oamenilor să călătorească. Cererea e încă mare, oamenii sunt pregătiți să cheltuie. Sunt companii eficiente și companii ineficiente. Prețuri mici la bilete înseamnă companii eficiente, prețuri mari egal ineficient. Nu avem nevoie de Lufthansa, nu avem nevoie de British Airways, de Air France dacă vrem să reducem emisiile de carbon, Europa are nevoie de Wizz Air. Consumatorii vor să călătorească ieftin și verde (...) Noi am creat conectivitatea, noi am adus creștere economică pe aeroportul din Cluj”, a spus Váradi.

Conferința internațională Aviation-Event 2023 CLJ este una dintre cele mai importante evenimente de aviație din România și în plan european. În cadrul acesteia se vor aborda subiecte de interes privind starea redresării în contextul post-pandemie, planurile de reziliență a aviației europene, impactul și strategiile de atenuare a efectelor crizelor de combustibil și energie până la provocările dezvoltării durabile a aviației din Europa Centrală și de Est.

Evenimentul reunește profesioniști din domeniul aviației civile de la nivel internațional, reprezentanți ai autorităților naționale relevante și directori de companii aeriene și aeroporturi din Europa și din România.

Evenimentul reunește profesioniști din domeniul aviației civile de la nivel internațional, reprezentanți ai autorităților naționale relevante și directori de companii aeriene și aeroporturi din Europa și din România.

Conferinţa internaţională Aviation-Event 2023 CLJ vizează subiecte de interes privind starea redresării în contextul post-pandemie, planurile de reziliență a aviației europene, impactul și strategiile de atenuare a efectelor crizelor de combustibil și energie, până la provocările dezvoltării durabile a aviației din Europa Centrală și de Est.

