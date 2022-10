Clujul începe tranziția spre energie verde. Panouri fotovoltaice, la mai multe școli și clădiri publice

Primăria Cluj-Napoca a amplasat panouri solare la mai multe clădiri publice din municipiu, în cadrul unui proiect finanțat cu fonduri norvegiene.

Panouri fotovoltaice, la mai multe școli și clădiri publice din municipiu. FOTO: Monitorul de Cluj

Patru școli, două hale agroalimentare, dar și baza sportivă „La Terenuri” beneficiază de panouri solare, în cadrul unui proiect finanțat cu fonduri EEA (Eastern Europe Area) și fonduri norvegiene desfășurat de Primăria Cluj-Napoca.

Un prim pas spre tranziția la energiile verzi

Primarul Emil Boc a declarat pentru monitorulcj.ro că acesta este un prim pas spre tranziția municipiului Cluj-Napoca spre energii verzi și regenerabile. Panourile solare ajută, pe de o parte, la îmbunătățirea calității vieții clujenilor, prin reducerea surselor de energie poluante, dar și la economisirea de fonduri din bugetul local, prin scăderea facturilor la energie.

„Acest proiect se încadrează într-o viziune mai amplă a Primăriei Cluj-Napoca de trecere la energii verzi, nepoluante. Așadar, proiectul implementat cu ajutorul fondurilor norvegiene funcționează pentru administrația locală ca un proiect-pilot care deschide drumul spre tranziția la surse regenerabile de energie. Este un moment de start pentru municipiul nostru și dorim să continuăm pe acest drum.

Prin acest proiect am reușit să amplasăm panouri fotovoltaice la patru școli, la două hale agroalimentare, dar și în baza sportivă «La Terenuri». Aceste investiții ne ajută, pe de o parte, să facem economii substanțiale din bugetul local la facturile de energie. Pe de altă parte, creștem calitatea vieții clujenilor prin reducerea poluării”, a declarat primarul Emil Boc.

Prezentarea proiectului a avut loc vineri în cadrul unei conferințe de presă la care au luat parte primarul Emil Boc, Thorstein Wangen - Consultant EEA și fonduri norvegiene în cadrul Ambasadei Norvegiei la București, Magnar Ødelien - Director de program în cadrul Innovation Norway, dar și mai mulți reprezentanți ai beneficiarului și finanțatorului.

Vizită a reprezentanților guvernelor din Norvegia, Islanda și Liechtenstein la Cluj-Napoca. FOTO: Facebook/ Emil Boc

40 de milioane de euro din fonduri norvegiene, la Cluj

Sprijinul financiar pentru amplasarea panourilor fotovoltaice a fost asigurat de guvernele din Norvegia, Islanda și Liechtenstein prin programul de finanțare „EEA & Norway Grants”. În acest exercițiu financiar, România a atras circa 500 de milioane de euro pentru peste 800 de proiecte, realizate în colaborare cu Norvegia.

„Sunt foarte bucuros să fiu în Cluj și sunt foarte impresionat de toate activitățile pe care le aveți în sectorul energiei. Reprezint Ambasada Norvegiei și sunt responsabil de fonduri, iar Fondurile EEA și norvegiene sunt contribuția noastră la valorile europene, bazate pe drepturile omului, pe coexistență în pace, demnitate și solidaritate. Asta dorim să realizăm prin programele pe care le desfășurăm împreună cu România.

Ținând cont de ce se întâmplă în țara învecinată, în Ucraina, este mai important ca niciodată ca noi, ca națiuni europene, să lucrăm împreună pentru a atinge aceste obiective. În mod tradițional, am avut Europa Centrală, Europa de Est și Europa de Vest, însă această împărțire nu mai există: suntem o Europă unită și trebuie să rămânem uniți. Valoarea fondurilor oferite României în acest exercițiu financiar este de 500 de milioane de euro și în acest exercițiu financiar, am încheiat peste 800 de proiecte de colaborare între Norvegia și România. Datorită acestor fonduri, legăturile dintre cele două națiuni nu au fost niciodată atât de strânse. În județul Cluj, contribuția noastră este de circa 40 de milioane de euro, împărțite în 67 de proiecte. Suntem foarte impresionați de felul în care am reușit să lucrăm împreună, de felul în care reprezentanții din administrația locală lucrează în echipă în scopul de a face o schimbare” a declarat pentru monitorulcj.ro Thorstein Wangen, Consultant EEA și fonduri norvegiene în cadrul Ambasadei Norvegiei la București.

„Ne bucurăm de această cooperare și sperăm să continue”

„Innovation Norway operează două programe în România, unul în sectorul energiei și unul în sectorul bussiness, cu ajutorul fondurilor EEA i a celor norvegiene. Astăzi (vineri - n.red.) suntem în Cluj, unde autoritățile locale au implementat o serie de proiecte finanțate prin programul nostru de energie. Ne aflăm chiar la una dintre școlile care beneficiază de panouri solare în cadrul acestui proiect. Cooperarea noastră cu autoritățile locale din Cluj-Napoca a început în urmă cu câțiva ani și am avut o experiență foarte plăcută cu profesioniștii din cadrul administrației locale. Este bine că avem sprijinul actorilor politici din oraș, a primarului Emil Boc, ne bucurăm de această cooperare și sperăm să continue”, a afirmat la rândul său Magnar Ødelien, Director de program în cadrul Innovation Norway.

Prin aceste fonduri, la Cluj-Napoca se finanțează în prezent 5 proiecte, 4 dintre acestea pe componenta de eficiență energetică, iar unul pe componenta ecologie - economie circulară. Valoarea totală a celor 5 granturi se apropie de 5 milioane de euro.

