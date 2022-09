Analiză. Banii nu prea (mai) contează pentru angajații clujeni. Aproape jumătate nu mai vor să se întoarcă la birouri ci să lucreze de acasă

O cercetare făcută de o companie clujeană arată că, în urma pandemiei, viitorul muncii este și va fi hibrid, angajații dorind într-un număr covârșitor să lucreze de acasă. Dacă aleg să meargă la birou, angajații trebuie să simtă că „merită drumul făcut”.

Ceea ce își doresc angajații s-a schimbat, iar modul în care se desfășoară munca s-a schimbat. Birourile vor trebui să se schimbe și să răspundă noilor nevoi ale muncii hibride.

Conform unui studiu desfășurat în 11 țări diferite, majoritatea angajaților și-ar dori să revină la birou cel puțin o parte din săptămâna de lucru, însă vor ca spațiile de lucru să îi ajute să îmbunătățească starea de bine.

De la debutul pandemiei până în luna martie 2022, Steelcase a efectuat 12 studii la nivel mondial cu peste 57.000 de angajați și lideri de afaceri, pentru a înțelege impactul pe care l-a avut asupra modului în care oamenii și organizațiile vor lucra în viitor.

Cel mai recent studiu aplicat în rândul a 4.986 de participanți din 11 țări diferite, a arătat că 87% dintre aceștia vor să petreacă cel puțin o zi pe săptămână la birou. Întrebați însă de unde ar prefera să lucreze, 21% ar alege biroul companiei lor, în timp ce 45% ar prefera să lucreze de acasă, iar 34% dintre ei nevând o preferință anume.

„Ca rezultat al pandemiei, rezultatul este că oamenii își dau demisia pe bandă rulantă sau se gândesc să își dea demisia. Acele companii care își vor face timp să vadă de ce își dau oamenii demisia, nu doar să presupună de ce, ci să vadă și să cerceteze de ce angajații lor se gândesc să demisioneze, acelea vor avea succes în viitor să atragă forță de muncă. O să vă spun ceva care va părea șocant, banii nu sunt răspunsul. Multe companii le dau oamenilor salarii mai mari, multă libertate de a munci de acasă, nu spunem că nu e important, dar există riscuri ca totul să devină o tranzacție. Eu îți dau asta, tu îmi dai asta, dar nu va face diferența. Compensațiile sunt mai puțin valoroase pentru angajați. Noi vrem mai mult să fim prețuiți de firmă și validați”, a declarat Ilinca Popescu, Regional Sales Director, Steelcase.

La rândul ei, Mihaela Oltean, director general Steelcase Cluj, a precizat că politica este „3 zile la birou, 2 zile de acasă”.

„Steelcase sărbătorește 10 ani de existență pe piața din Cluj. În urmă cu 10 ani, Steelcase a deschis cel de-al treilea centru global de servicii la Cluj, după cel din Kuala Lumpur, Malaysia și cel din Monterrey, Mexic. Pe atunci, aveam 56 de angajați. Astăzi avem 350 de angajați, Clujul este cel mai mare birou din Europa și una dintre locațiile cheie la nivel global. Noi am redeschis biroul imediat după primul val, pentru noi să fim împreună este foarte important. Nu înseamnă că a fost foarte ușor să readucem angajații la birou, am stat foarte aproape de ei, am urmărit ce au avut de spus. Noi avem o politică hibrid, politică unde zicem că suntem mai buni când suntem împreună, în același timp înțelegem că flexibilitatea este importantă și suntem convinși că de acum înainte va fi parte integrantă din munca fiecărui angajat. Prin urmare, politica noastră este hybrid work, în care dorim să ne petrecem mai mult timp împreună decât acasă. Avem o politică de 3 zile la birou, 2 zile de acasă. Faptic, oamenii vin când simt că există valoare adăugată. Să merite naveta. Când vin de acasă trebuie să simt că merită. Este o provocare pentru lideri acum. Noi beneficiem de un capital social și de o rețea creată în companii în ani de zile. Această rețea se va eroda. Cultura se va eroda. Cred că se simte în foarte multe companii. Noi am făcut eforturi să nu pierdem. Nu a fost ușor, am avut mulți angajați noi în pandemie care trebuie integrați. În prezent, avem o prezență de 50% dintre angajați la birou, având în vedere politica noastră flexibilă, ei vin când simt că merită. E foarte greu să ai acea coeziune de idei, acea dezbatere între oameni, care se conectează unul cu celălalt și apar micile inovații”, a declarat Mihaela Oltean.

Aceasta a mai declarat că a întrebat 100 de angajați clujeni ce își doresc de la locul de muncă.

„I-am ascultat ce își doresc. Am intervievat peste 100 de angajați. Nevoile lor s-au schimbat în timp, dacă la început erau foarte concentrați pe câștigul personal în viața personală, acum foarte mulți își doresc să aibă oportunitatea să învețe de la ceilalți. Își dau seama că acasă în același mediu, unul dintre angajați a zis «dacă stau acasă mă robotizez». Ești în același mediu unde trebuie să fii și cu soțul sau soția, să fii romantic, să ai grijă și de copii, să ai grijă de pisici, să gestionezi vecinii care dau cu bormașina, să gestionezi o ședință. E foarte greu în același mediu. În ultima perioadă se simte, angajații doresc să se reconecteze, își doresc să fie parte dintr-o comunitate, să fie vizibili, să crească, își doresc energie. Acasă e pentru anumite zile, pentru anumite activități. Credem că viitorul muncii va fi hibrid, dar credem că e mai important să fim cât mai mult timp împreună decât remote. Eu nu cred că cineva poate sta în casă și să fie inovativ”, a mai spus aceasta.

Compania proiectează, produce și colaborează cu alte organizații de top pentru a oferi soluții de arhitectură, mobilier și tehnologie.

