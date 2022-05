József Váradi, CEO Wizz Air: „Tarom și Blue Air se îndreaptă spre eșec, spre faliment”

Mesaj dur lansat de șeful Wizz Air către concurență. József Váradi, CEO Wizz Air, susține că cele două companii aeriene românești, Tarom și Blue Air, „sunt în faliment tehnic” și sunt „ţinute în viaţă de tot felul de ajutoare de stat şi de guvern”.

József Váradi, CEO Wizz Air. FOTO: Aeroportul Internațional Cluj-Napoca

Într-un interviu în EXCLUSIVITATE pentru monitorulcj.ro, József Váradi, CEO Wizz Air, a lansat un avertisment dur către conducerea Tarom și Blue Air pe care le acuză că nu-și plătesc furnizorii. Mai mult, Váradi spune că cele două companii aeriene se îndreaptă spre faliment.

„Am suferit pierderi importante în aceşti doi ani de pandemie, dar am rămas intacţi în privinţa lichidităţilor. Astăzi, Wizz Air este singura companie aeriană din România care este la zi cu plăţile şi care i-a plătit pe toţi, inclusiv în pandemie, potrivit acordurilor comerciale. Restul companiilor aeriene nu-şi plătesc (integral) furnizorii, pentru că sunt în faliment tehnic, dar evident sunt ţinute în viaţă de tot felul de ajutoare de stat şi de guvern. Noi nu am beneficiat de planuri de salvare, singuri ne-am administrat lichidităţile şi i-am plătit pe toţi la timp (…) Pentru ca industria aeronautică să îşi revină la capacitate maximă este nevoie să ne uităm la toţi aceşti actori în mod diferit. Pot vorbi despre Tarom sau Blue Air, aceste companii au probleme financiare şi se îndreaptă spre eşec, nu plătesc, se îndreaptă spre faliment, dar din nu ştiu ce motive încă se află pe piaţă şi efectuează zboruri. Vom trăi şi vedea ce se întâmplă cu aceste companii. Nu doar în România, ci pe tot globul, Covid a avut un impact major asupra lichidităţilor în sectorul aviatic. Iar unele companii, cum e a noastră, s-a descurcat, dar cele mai multe nu au făcut faţă. Personal, cred că după această vară vom vedea o consolidare semnificativă a industriei”, a declarat József Váradi, CEO Wizz Air.

