Investiții noi la Aeroportul Internațional Cluj!

Aeroportul Cluj continuă dezvoltarea infrastructurii aeroportuare prin implementarea unui nou proiect pe fonduri europene.

În data de 30 iunie Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj și Ministerul Transporturilor și Infrastructurii au semnat Contractul de Finanțare pentru realizarea obiectivului de investiții „Platforma de staționare aeronave”, proiect cofinanțat de Uniunea Europeană 🇪🇺, prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Potrivit conducerii aeroportului clujean, noua platformă va avea 4 locuri de staționare și va fi dotată cu toate utilitățile și echipamentele necesare desfășurării activităților operaționale în condiții de siguranță.

Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 31.283.287,86 lei, din care valoarea cofinanțată de Uniunea Europeană este de 10.589.901,90 lei.

David Ciceo: „Și anul acesta am refuzat aeronave pentru că nu am suficiente locuri de parcare”

Prin această nouă investiție de la Aeroportul Internațional „Avram Iancu”, 4 locuri de staționare, se rezolvă o problemă mai veche. În anul 2017, au fost momente când nu au existat niciun loc liber de parcare pentru aeronave, iar reprezentanții aeroportului au fost nevoiți să restricționeze traficul și să refuze anumite avioane.

„Da într-adevăr este o problemă. Și anul acesta au fost momente când am refuzat aeronave pentru că nu am avut suficiente locuri de parcare. Cu cele 4 locuri de parcare pe care le vom construi vom ajunge doar la zi. Noi continuăm, avem un program de dezvoltare pe termen lung, dar cu aceste 4 locuri care sperăm să fie gata până în vara anului viitor ajungem la zi oarecum. Continuăm cu dezvoltarea aeroportului, avem un plan coerent pentru 7 milioane de pasageri, vom extinde pista de decolare odată ce se finalizează devierea Someșului și în 6-7 ani vom oferi clujenilor un zbor direct Cluj-New York”, a declarat pentru monitorulcj.ro David Ciceo, Directorul General al „Aeroportului Avram Iancu” Cluj-Napoca.

Întrebat dacă aceste 4 locuri de staționare aeronave sunt suficiente, David Ciceo a declarat că nu sunt suficiente, dar cu ele vor reuși să ajungă la zi.

„Nu sunt suficiente, mai trebuie (locuri de staționare aeronave – n.red.). Cu cele 4 locuri după cum am menționat ajungem la zi. Noi avem nevoie de locuri de parcare, sunt aeronave ambulanță, sunt chartere turistice, sunt chartere cu echipe de fotbal care vin pentru CFR Cluj sau pentru U Cluj care rămân peste noapte, sunt cazuri când rămân avioane defecte. Pe lângă zborurile regulate nouă ne trebuie în plus locuri de parcare. După cum am menționat și anul acesta am refuzat aeronave pentru că nu am suficiente locuri de parcare. Vom continua, pe lângă cele 4 locuri de parcare pe care le vom finaliza anul viitor în 2024 vom începe să construim alte 4 locuri de parcare în plus”, a adăugat David Ciceo.

