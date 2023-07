Actrița Natașa Raab, originară din județul Cluj, împlinește 70 de ani!

Actriţa Nataşa Raab-Guţul s-a născut la 15 iulie 1953, la Huedin, judeţul Cluj. Azi împlinește 70 de ani!

Actrița Natașa Raab / Foto: Facebook - Natașa Raab





Actrița Natașa Raab absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică în 1988, la clasa profesorului Mircea Albulescu şi, din acelaşi an, este actriţă la Teatrul Naţional din Craiova, potrivit tncms.ro, site-ul Teatrului Naţional „Marin Sorescu” din Craiova. Este doctor în ştiinţe umaniste - filologie, Universitatea Craiova - cum laudae, susţinându examenul de doctorat în februarie 2004.

În tinereţe, a studiat canto cu Stela Simonetti şi a interpretat jazz pe scena Casei de Cultură Studenţească şi a Casei Armatei din Cluj, conform imdb.com.

În teatru a fost Elena Andreevna, în Unchiul Vanea de Cehov, în regia lui Mircea Cornişteanu, Gittel Mosca în Doi pe un balansoar de E. Gibbson, în regia Danielei Peleanu, Nina în Escu de Tudor Muşatescu, Clover în Ferma Animalelor, Passallaqua în Carlo contra Carlo de Paul Ioachim, Ducesa savantă în Improvizaţia de la Versailles de Moličre, Lisse Schiller în Tărâmuri întunecate de Harding Lemay, în regia lui Tom Ferriter, Rosencrantz în Hamlet de W. Shakespeare, Fräulein în Gaiţele de Alexandru Kiriţescu, Dresoarea de tigri în Careul de C. Voiculescu, Doica în Phaedra în regia lui Silviu Purcărete, Pictorul în Timon din Atena de W. Shakespeare, Femeia în Naşterea de C. Voiculescu, în regia lui Bogdan Cristian Drăgan, Anna Petrovna în Revizorul de Gogol, Anca în Năpasta de I. L. Caragiale, Hangiţa în Îmblânzirea scorpiei de W. Shakespeare, Doica în Romeo şi Julieta de W. Shakespeare, Cap de rinocer în Rinocerii de Eugene Ionesco, Barbara în Dimineaţa de după... de Peter Quilter, etc.

Printre rolurile de film interpretate se numără Lola, în serialul „Lumini şi umbre” (regia Andrei Blaier, 1981 - partea I, 1982 - partea a II-a), Ligia, în „Adela” (regia Mircea Veroiu, 1984), Rodica, în „Acordaţi circumstanţe atenuante” (regia Lucian Bratu, 1984), Maria, în „Există joi” (regia Adrian Petringenaru, 1988), Vecina, în „Autor anonim, model necunoscut” (regia Dan Piţa, 1989), Hellene, în „Somnul insulei” (regia Mircea Veroiu, 1994), Soţia ambasadorului american, în „Amen” (regia Costa Gavras, 2002), mama lui Marcel, în „După ea” (regia Cristina Ionescu, 2007), Viorica, în „Din dragoste cu cele mai bune intenţii” (regia Adrian Sitaru, 2010), scrie agerpres.ro.

„Inimă de țigan” și „Regina”, serialele care au „înnebunit” românii

Nataşa Raab a făcut, de asemenea, teatru şi film TV. A jucat în „Prietenii” (regia Nae Cosmescu), în muzicalul „Bufoniştii”, de Ovidiu Dumitru (regia Sergiu Ionescu), în serialul TV „La urgenţă” (regia Andrei Zincă), în telenovelele „Inimă de ţigan” (2007) şi „Regina” (2008), în „Din dragoste cu cele mai bune intenţii” (2011), „Domestic” (2012), „Chefu” (2012).

Unul dintre rolurile importante ale actriţei a fost cel al Olgăi Cerchez din filmul „Poziţia copilului” (regia Peter Călin Netzer, 2013), film distins cu „Ursul de Aur” la Festivalul Internaţional de Film de la Berlin, primul trofeu „Urs de Aur” acordat cinematografiei româneşti pentru un lungmetraj.

A participat la emisiuni de varietăţi, a fost prezentatoare şi realizatoare de emisiuni radiofonice la Radiodifuziunea Română între anii 1984-1988. A fost prezentatoare în concerte şi spectacole de varietăţi ale Filarmonicii la Sălile Atheneu, Sala Palatului, Sala Polivalentă. A prezentat festivaluri naţionale precum „Crizantema de Aur”, „Maria Tănase”, „Crizantema de Argint”.

A mers în turnee cu trupa Teatrului Naţional Craiova la marile festivaluri de teatru ale lumii: Edinburgh, Londra, Avignon, Barcelona, Sao Paulo, Marsilia, Amsterdam, Bruxelles, Lisabona, München, Copenhaga, Atena, Seul, Ierusalim, Milano, Bologna ş.a. A participat la Festivalul Internaţional de Teatru „Adana” (Turcia) cu spectacolul „Hotel Europa, complet” de Matei Vişniec, regia Şerban Puiu, precum şi în Italia, la "Citta del'Arte Pene", cu un concert cu cântecele Mariei Tănase, alături de Ansamblul profesionist „Maria Tănase”, precizează tncms.ro.

Lector universitar (1996-1999) şi conferenţiar univ. dr. la Departamentul de artă teatrală - Facultatea de Litere, Universitatea din Craiova, Nataşa Raab-Guţul este, de asemenea, autoare a lucrării „Tipologie feminină în dramaturgia lui Cehov”, publicată în noiembrie 2004.

A obţinut numeroase premii, încă de la începutul carierei, pentru interpretarea ei, apreciată deopotrivă de public şi de critici: Premiul I - pentru cel mai bun recital de poezie populară - „Bocet pentru o viaţă” - Festivalul de artă studenţească, Timişoara 1979; Premiul I de interpretare pentru rolul Femeii din „Om de omenie” (regia C. Naum), la Teatrul Studenţesc „Podul” - Festivalul de artă studenţească, 1979; Premiul I de interpretare la Gala Comediei Româneşti, Galaţi 1988, pentru rolul Severina din „Stress” de M.R. Iacoban (regia Mircea Albulescu); Premiul I la Festivalul Tânărului Actor, Costineşti 1988; Premiul UNITER pentru debut 1989, pentru rolul Elena Andreevna din „Unchiul Vanea” de A.P. Cehov; nominalizare pentru cea mai bună actriţă la Festivalul de Teatru Experimental Cairo 2002, în „Naşterea” de Constantin Voiculescu (regia Bogdan Cristian Drăgan); nominalizare pentru cea mai bună actriţă cu rolul Anca din „Năpasta” de I.L. Caragiale (regia Kincses Elemer), la Festivalul dramaturgiei româneşti, Timişoara 2003; distincţia „Meritul cultural pentru artă scenică”.

În anul 2015 a primit titlul de Cetăţean de onoare al Craiovei.

Însă, din păcate, în urmă cu trei ani, îndrăgita actriță a fost diagnosticată cu boala Parkinson.

