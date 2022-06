Consilier USR, obligat să participe la şedinţa de Consiliu Local de pe hol? „Domnul Boc m-a invitat afară”

Un consilier local USR susţine că nu a fost lăsat să intre în sala unde se desfăşura şedinţa de Consiliu Local, primarul Emil Boc spunându-i că „nu are ce căuta acolo”.

Sebesi Árpád Zoltán, consilier local USR, cu laptopul in brate in fata Salii de Sticla

Un consilier local de la USR reclamă faptul că nu i-a fost permisă intrarea în Sala de Sticlă a Primăriei, acolo unde se defăşoară şedinţele de Consiliu Local, find nevoit să partice la şedinţă de pe hol, cu laptopul în braţe. Astăzi, primarul Emil Boc a convocat o şedinţă extraordinară de Consiliu Local.

„Nu mi s-a permis să particip din Sala de Sticlă deși am zis foarte clar domnului Boc că eu aveam laptopul, aveam căștile pregătite, deci nu era vorba să intru fizic sau să fac dintr-o formă hibridă, dar nu a vrut să mă asculte. Mi se pare că nu a înțeles conceptul de online, adică pentru noi care lucrăm în privat, în IT, asta este cât se poate de normal. Dacă ai ceva de făcut îți iei laptopul, căștile intri online de pe laptop, deci nu se pune problema. Motivul pentru care am fost acolo, aveam o întrunire discutată cu șefa serviciului de siguranță a circulației ca să discutăm niște probleme semnalate de cetățeni pe teren și am vrut să vedem ce se poate rezolva și ce nu și de asta mă aflam la Primărie”, a declarat Sebesi Árpád Zoltán, consilier local USR,pentru monitorulcj.ro.

Acesta susţine că data trecută când s-a convocat o ședință extraordinară „ni s-a permis să venim așa”.

„Putea să zică data trecută că nu este ok cum facem, că nu suntem bineveniți, dar nu ni s-a comunicat. Este ceva atipic mă gândesc, așa se comunică și cu cetățenii, ni s-a mai comunicat aceste nereguli și de către clujeni. Este o lipsă de predictibilitate, aveam ședința discutată de câteva zile și ședința aceasta de Consiliu Local s-a convocat ieri după-masă, ori eu am mutat cu o oră înainte ceea ce aveam discutat, dar am presupus că dacă nu ni s-a spus că nu este ok data trecută, acuma am presupus că este în regulă să intru de acolo. Am fost pe hol în Primărie că aparent nu este nicio sală unde să intru ca un om civilizat și să particip de acolo, a trebuit să fac de pe holuri. Practic am intrat în Sala de Sticlă și când m-a văzut domnul Boc a zis că nu am ce căuta acolo și mă invită afară că nu e în sistem hibrid ci online. Sistem online înseamnă că intram pe laptop și votam de pe WebEx, deci eram teoretic în sistem online”, a mai spus Sebesi Árpád.

De cealaltă parte, reprezentanţii Primăriei Cluj-Napoca susţin că au avut acces în sală doar cei care nu aveau calculator.

„A fost ședință online, conform legii, te poţi conecta doar online din afara sălii de ședința. Au fost acceptaţi în sală doar cei care nu au calculator sau nu au abilităţi digitale. Regulile sunt aceleași pentru toți. Nu există cadrul legal pentru ședințe hibride”,au trasmis reprezentanţii Primăriei la solicitarea monitorulcj.ro.

