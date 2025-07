Metroul Cluj NU pierde banii, iar lucrările continuă. Boc: Avem autorizație de construire, dar și alte surse de finanțare în afară de PNRR

Primarul muncipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a clarificat situația finanțării metroului Cluj și a precizat că în contractul proiectului sunt prevăzute și alte surse de finanțare pe lângă cea din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, afirmă că proiectul metroului are mai multe surse de finanțate |Foto: monitorulcj.ro

Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca, a vorbit despre situația Metroului Cluj.

Edilul a făcut precizări legate de finanțarea metroului, dar și despre lucrările propriu-zise.

Acesta a afirmat că finanțarea pentru metrou nu va fi pierdută, ci doar că, deocamdată, autoritățile locale nu au fost înștiințate dacă proiectul rămâne finanțat prin PNRR sau din alte surse.

Metroul Cluj are și alți bani pentru finanțare înafara celor din PNRR

„E decizia exclusivă a Guvernului. Ce a spus executivul e foarte clar, valabil și pentru tronsoanele de autostradă din Moldova, faptul că, din cauza unei erori tehnice, nu de la Ministerul Transporturilor sau de la noi de la Cluj, SEAP-ul românesc, Sistemul de Achiziții Publice nu s-a sincronizat cu Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE). Am dat exemplu de la Cluj. Noi am publicat în SEAP s-a trimis la JOUE, care trebuia să ne răspundă în 48 de ore, să ne spună dacă e vreo problemă. Nu s-a întâmplat asta. După vreo 72 de ore au trimis la SEAP: «știți că e o problemă». Acum, Comisia Europeană ne acuză de ceea ce ei sunt vinovați pentru că ei nu au respectat prin JOUE termenele standard. Ce negociază Guvernul, dacă merge mai departe la Curtea Europeană de Justiție a Uniunii Europene sau redirecționează altfel, este decizia exclusivă a guvernului", a precizat Emil Boc, în cadrul unei conferințe de presă cu ocazia interzicerii traficului de tranzit în Cluj-Napoca.

Emil Boc a amintit că, primăria muncipiului Cluj-Napoca are, pe lângă varianta PNRR, încă alte două surse de finanțare pentru metrou.

„În cazul metroului, pe lângă PNRR, noi avem încă alte două surse de finanțare menționate în contract. Programul Operațional de Transporturi și emisiunile de obligațiuni verzi ale Guvernului României. Decizia aparține executivului. Totul ține de negociere. România are două căi la dispoziție. Să stea cu dreptatea ei și să se certe cu Comisia, să meargă la Curtea Europeană de Justiție, să ne dea dreptate, dar până atunci, banii sunt blocați, sau să renegocieze, să spună, ok, scoatem din PNRR banii care nu sunt gratuiți. De fapt, ce se întâmplă acum? Banii pe care noi, teoretic, nu-i luăm, nu sunt bani gratuiți. Sunt bani pe împrumut. Deci nu pierdem ceva bani gratuiți, ci mutăm aceste fonduri la Programul Operațional Sectorial de Transport unde sunt bani gratuiți de la Uniunea Europeană și completăm cu alte surse, din fonduri verzi, din bugetul de stat, din parteneriat public-privat. Sunt mai multe surse pe care pot fi avute în vedere”, a mai spus primarul municipiului Cluj-Napoca.

„Am înțeles că Guvernul a optat pentru această variantă, de a cheltui tot ceea ce este gratuit de la Uniunea Europeană până în 2026 și banii care erau cu împrumut, să nu se mai certe cu Comisia, ci să-i luăm din altă parte ca să continuăm lucrurile, să nu se blocheze. Cred că o decizie până la urmă înțeleaptă”, a mai precizat Emil Boc.

Metroul Cluj are autorizație de construire. Boc: „Am obținut-o deja”

Primartul municipiului Cluj-Napoca a ținut să menționeze că metroul are autorizație de construire în baza unor legi speciale.

„ToT văd pe unii care spun că nu are autorizație de construcție metroul. Avem deja autorizație de construcție în baza legilor speciale pentru autostrăzi și metrou. Ce trebuie să se înțeleagă este că la aceste lucrări de infrastructură mare nu poți să așteptați să se imită autorizația de construcție pentru tot tronsonul de 50 de km sau de 100 de km deoarece nu mai termini niciodată lucrarea. Iar atunci, eu, în 2010 am modificat legislația, și am spus ca în momentul în care sunt întrunite condițiile minimale, să imită autorizația de construcție globală, după care sectorial, când vii cu un sector, vii după aceea cu detaliile tehnice de executare a lucrărilor, vii cu proiectul tehnic și le aprobi tronson cu tronson. Până la sfârșitul lucrărilor trebuie să ai toată autorizația emisă globală. Așa și la autostradă, dar și la metrou. Cei care mai vorbesc prostii, să se informeze în privința autorizației de construcție. Suntem cu toate actele la zi și legale. (…) În privința lucrărilor (de la Metroul Cluj - n. red.), în momentul de față nu aven niciun obstacol să le continuăm. Nici financiar, nici tehnic, dar nu sunt lucrări de amploare foarte mare, nu care să se facă peste noapte”, a explicat Emil Boc.

