Ce proiecte de investiții are Consiliul Județean Cluj în 2025. Bugetul a fost aprobat.

Consiliul Județean Cluj a aprobat în cadrul ședinței ordinare desfășurate joi, 20 martie, bugetul forului administrativ județean și al instituțiilor subordonate pentru anul 2025.

În acest an, bugetul general propriu al județului Cluj are o valoare totală de 1.684.264.340 lei (337 milioane de euro), în creștere cu peste 10% față de cel din 2024, datorită, în principiu, fondurilor europene atrase. Din acest cuantum, bugetul local al județului este de 881.426.150 lei (177 milioane de euro), din care 354.059.670 lei este destinat dezvoltării.

Alin Tișe: „Bugetul pe 2025 este unul al echilibrului și al speranței”

„Bugetul pe 2025 este unul al echilibrului și al speranței, pliându-se logic și natural pe viziunea noastră de dezvoltare a județului. Am reușit să păstram un echilibru just între componenta de funcționare și cea de investiții, iar proiectele pe care le avem în lucru, ca și cele deja implementate, sunt o probă de necontestat în acest sens. Gestionăm zeci de proiecte care nu pot fi acoperite de un singur buget, motiv pentru care ele se vor regăsi, cu siguranță, și în bugetele anilor viitori. Este vorba despre investițiile complexe, cum este construirea noului Spital Pediatric Monobloc, rezolvarea definitivă a problemei deșeurilor, ori digitalizarea activității instituției. Faptul ca bugetul județului crește de la an la an ne dă motive de speranță și ne confirmă că suntem pe drumul corect”, a declarat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

Investiții importante în proiectele Clujului

În ceea ce privește bugetul alocat investițiilor, cel mai mare procent – 35,5% (126 milioane de lei) este destinat finanțării proiectelor europene, inclusiv a celor din PNRR. La acestea de adaugă și proiectele finanțate prin AFM, în valoare de 22,5 milioane de lei. Printre cele mai importante proiecte europene care vor primi bani în acest an se numără reabilitarea și dotarea celor cinci spitale subordonate Consiliului Județean Cluj, modernizarea și redarea strălucirii complexului muzeal „Octavian Goga” de la Ciucea, reabilitarea a cinci importante drumuri județene, din care două noi, dotarea laboratoarelor școlilor speciale, revitalizarea zonei Parcului Etnografic Național „Romulus Vuia” – Pădurea Hoia și amenajarea a circa 92 km de piste de bicicletă în cadrul proiectului interjudețean „Velo Apuseni”.

De asemenea, având în vedere numeroasele beneficii pe care le generează atât în plan economic cât și social, Consiliul Județean va aloca și în acest an o sumă considerabilă, respectiv 80.000.000 de lei, pentru întreținerea și reabilitarea drumurilor județene. În plus, zeci de milioane de lei vor fi alocate din fonduri proprii pentru cofinanțarea proiectelor europene, dintre care cele mai importante vizează modernizarea drumurilor județene DJ 170B Topa Mică-Așchileu Mic și DJ 103K Căpușu Mare – Râșca – Beliș.

O altă investiție majoră care va fi finalizată de Consiliul Județean până la sfârșitul primăverii, și căreia i-au fost alocate prin bugetul din 2025 circa 37 de milioane de lei, este cea privind instalarea și punerea în funcțiune a primei stații de tratare prin dezintegrare moleculară pentru valorificarea energetică a deșeurilor din județul Cluj.

În ceea ce privește proiectele din domeniul sănătății, una dintre cele mai mari investiții și priorități absolute ale actualului mandat o reprezintă construirea Spitalului Pediatric Monobloc Cluj. Pentru demararea efectivă a lucrărilor la acest spital unic în România, Consiliul Județean Cluj a alocat prin buget suma de 19 milioane de lei. De asemenea, Consiliul Județean va aloca peste 55 de milioane de lei pentru extinderea ambulatoriului de psihiatrie pediatrică din cadrul Spitalului de Copii, reabilitarea termică a spitalelor de Boli Infecțioase și Recuperare, dar și pentru cofinanțarea proiectelor depuse pe PNRR, respectiv cel de dotare a spitalelor de Boli Infecțioase, de Pneumoftiziologie, de Copii și de Recuperare.

Un alt capitol la care Consiliul Județean Cluj a crescut alocările din acest an este cel privind finanțările nerambursabile acordate proiectelor din domeniul culturii, tineretului, sportului și cultelor, sens în care prin buget au fost alocați 8,1 milioane de lei, în creștere cu circa 27% față de anul 2024.

Nu în ultimul rând, o sumă considerabilă, de 36.805.000 lei, va fi alocată din fonduri proprii și fonduri europene pentru realizarea de investiții în modernizarea, reabilitarea și dotarea mai multor centre pentru copiii și adulții cu dizabilități, aflate în subordinea DGASPC Cluj.

