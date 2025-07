„Leii neîmblânziți au învins!” Neluțu Varga, euforic după calificarea CFR-ului.

CFR Cluj a câștigat returul cu Lugano, scor 1-0, și s-a calificat în turul 3 preliminar din Europa League. Singurul gol al partidei a fost marcat de Sheriff Sinyan, în minutul 95.

Neluțu Varga, patronul celor de la CFR Cluj | Foto: captură TV

La finalul partidei, patronul CFR-ului a oferit o reacție pentru GSP.ro, prilej prin care l-a felicitat pe Dan Petrescu pentru tactica aleasă în meciul de joi seară.

„Cred că am băgat 30 și ceva de rugăciuni! S-a văzut încă o dată că, dacă Dumnezeu vrea, te ajută dacă ești curajos. Vreau să transmiteți mesajul meu către echipă: vă iubesc pe toți, ați fost lei și ați avut inimă de lei!

Ați dovedit încă o dată că sunteți campioni. Strategia lui Dan Petrescu a fost genială! Genială! Am stat și am suferit, ne-am apărat în tranșee și am învins. Asta înseamnă să ai ADN de campioană.

Sunt fericit și nu pot exprima exact în cuvinte ce mândru sunt. CFR a arătat că are stofă de mare echipă. Leii neîmblânziți au învins! Mare victorie”, a declarat Varga la finalul partidei.

S-a adeverit ce spunea după meciul din tur!

Calificarea CFR-ului a fost anticipată de patronul echipei la o zi distanță de meciul tur, încheiat 0-0.

„Cred că acasă facem o surpriză plăcută și îi «mâncăm»!”, spunea Varga tot într-o intervenție pentru Gazeta Sporturilor.

Următoarea adversară a ardelenilor va fi Sporting Braga. Gruparea portugheză a trecut de bulgarii de la Levski Sofia, scor 1-0 la general.

