Atenție, șoferi! Circulație restricționată pe strada Cetății din Florești. Pivariu: „Ne vedem obligați”

Începând de joi, 10 august, circulația mașinilor și autobuzelor CTP va fi restricționată pe strada Cetății din comuna Florești, a anunțat primarul Bogdan Pivariu.

în imagine: strada Cetății, comuna Florești/Foto: Bogdan Pivariu - Facebook

Primarul comunei Florești, Bogdan Pivariu, a anunțat pe pagina sa oficială de Facebook că circulația mașinilor și autobuzelor CTP va fi restricționată pe strada Cetății începând de joi, 10 august.

Această decizie a fost luată pentru continuarea lucrărilor.

„Ne vedem obligați să întrerupem din nou circulația auto și a curselor CTP pe strada Cetății - începând de joi, 10 august 2023.

Siguranța cetățenilor care circula în această zonă, precum și a muncitorilor care execută lucrarea primează. Vă reamintesc că în urma unui control efectuat acum 6 zile în teren, la această lucrare, am constatat că nu era deloc activitate, motiv pentru care am dispus reluarea circulației pe acest tronson.

În urma întâlnirilor avute zilele acestea cu firma executantă și a analizei informațiilor ce ne-au fost furnizate, ne vedem totuși obligați să luăm această decizie, dar având asigurări scrise din partea acestora că vor lucra susținut pentru a termina intervenția până în data de 31.08. Încercăm să reducem la maxim disconfortul cauzat de lucrările la infrastructură, pe raza comunei.

Știu că aceste lucrări generează nemulțumiri și întârzieri în trafic, dar din păcate, fără acest sacrificiu nu am putea rezolva problemele multe cu care se confruntă Floreștiul”, a transmis Bogdan Pivariu.

Edilul a transmis cetățenilor care folosesc mijloacele de transport în comun să se direcționeze către stațiile alternative.

„Îi rog pe toți cei afectați de imposibilitatea de utilizare a stațiilor CTP să se direcționeze către stațiile alternative, și anume:

M21 DEVIAT

Va circula pe zona :str. Avram Iancu-str. Eroilor- Cetatea Fetei.

Se anulează la dus : stațiile Poligonului - Tăuțiului - Sub Cetate - Luxor.

Se înființează stații : Someșului-Iuliu Hossu-Primăria-Profi Vest

La RETUR

Cetatea Fetei - Eroilor - Avram Iancu - Cetății - Tăuțiului - Muncitorilor - Avram Iancu - până la rest traseu obișnuit

Se anulează stațiile: Luxor Sud - Sub Cetate Est.

Se înființează temporar Profi Est - Primăria.

Vă mulțumesc tuturor pentru înțelegere!”, a adăugat Bogdan Pivariu.

