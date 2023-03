Când ar putea fi finalizată devierea Someșului și prelungirea pistei la Aeroport? Tișe: „Am primit promisiuni că Ministerul Apelor va continua investiția”

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a declarat că a primit asigurări din partea ministrului Mediului că devierea Someșului pentru prelungirea pistei de decolare-aterizare a Aeroportului Internațional „Avram Iancu” Cluj va continua.

FOTO: Facebook/ Aeroportul International Avram Iancu Cluj

Ministerul Mediului ar urma să continue finanțarea lucrărilor de deviere a Someșului în zona Aeroportului Cluj, a afirmat președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe.

Devierea cursului de apă va permite prelungirea pistei de decolare-aterizare a Aeroportului Internațional „Avram Iancu” Cluj la 3.500 de metri și aterizarea aeronavelor de mare tonaj pentru efectuarea de zboruri transcontinentale. Lucrările rămase de executat sunt estimate la 8 milioane de euro.

„Partea de pistă este o investiție importantă, dar pentru a putea rezolva prelungirea până la 3.500 de metri este nevoie să fie finalizate lucrările de deviere a Someșului. Aceste lucrări la devierea Someșului țin de Ministerul Apei. Anul trecut au fost estimate costurile lucrărilor care au rămas de realizat la 8 milioane de euro, deci nu e o sumă foarte mare. Ministrul a promis sprijin în continuare, și ân acest an s-a lucrat și se va lucra la devierea Someșului, sigur, într-un ritm în care va fi asigurată finanțarea. Cred că această deviere a Someșului va fi terminată cât mai repede, pentru că nu mai sunt multe lucrări de făcut, iar în zona respectivăm, Someșul nu mai are probleme de inundabilitate sau alte impedimente care țin de proprietăți. Noi în fiecare an expropriem suprafețe mari de eren și încercăm să depășim și cu resurse financiare aceste exprorieri. Discuția a fost de a aloca finanțare mai departe și am primit promisiuni că da, Ministerul Apelor va continua să investească și să finanțeze lucrarea de deviere a Someșului”, a declarat Alin Tișe, la un post local de radio.

Investiții importante la Aeroport, în 2023

Anul acesta aduce o serie de investiții importante la Aeroport, a arătat șeful forului județean, printre care și extinderea terminalelor de plecare extern și intern și extinderea platformei de staționare a aeronavelor.

„Urmează să găsim formula optimă pentru a construi prelungirea pistei, prin credit bancar, emisiuni de obligațiuni sau alte asemenea formule, urmează să discutăm cu directorul și cu consiliul de administrație de acolo. Am avut o întâlnire săptămâna trecută cu directorul de la Aeroport, cu care am convenit cu privire la acest plan, care vizează nu numai pista, ci și noile lucrări care vor începe în curând. Am semnat autorizația de construire și s-a emis și autorizația pentru organizarea de șantier pentru prelungirea și extrinderea celor două terminale: cel de plecări extern și de plecări intern, dar mai degrabă partea de subsol și etaj de la terminalul de plecări. La anumite momente, când sunt multe zboruri, partea de la terminalul de plecări extern nu este suficientă și atunci se va extinde cu o suprafață de aproximativ 7.000 de metri pătrați. De asemenea, se va extinde și cel de la intern. Odată cu extinderea terminalelor, se va extinde platforma de staționare pentru încă patru aeronave. Aceste două lucrări se întâmplă anul acesta, sunt finanțate pe proiecte europene. Se vor finaliza și reparațiile la pista veche, care se cheamă acum cale de rulare și se construiește și o remisă PSI, cerută de normativele în vigoare”, a mai spus Tișe.

„ Văd colegi care-și fac aeroport la Slobozia, Satu Mare, Baia Mare. Cu tot respectul…”

Alin Tișe s-a referit și la primarii și șefii de consiliu județean din țară care își doresc construirea de aeroporturi în zone cu mai puțini pasageri, arătând că, din punctul său de vedere, ar trebui să existe câte un aeroport dezvoltat pentru fiecare regiune și nu „100 de aeroporturi mici”.

„Zborurile vin acolo unde sunt pasageri. Văd colegi care-și fac aeroport la Slobozia, la Satu Mare, cu tot respectul, aeroport la Baia Mare, cu tot respectul… Sunt aeroporturi care pot să genereze un anumit tip de zboruri. Un aeroport regional modern este cel care devine un hub și care atrage zboruri importante și un număr mare de pasageri, iar aceste companii mari se vor duce acolo unde au pasageri și perspectiva de a câștiga bani. Degeaba dorește un primar sau un președinte de consiliu județean să își facă un aeroport la granița de nord, lipit de Ucraina, pentru că nu va merge nimeni acolo, e accesul foarte greu. Clujul are avantajul că este amplasat strategic, este în centrul Transilvaniei. Dacă vom reuși infrastructura aferentă de autostradă, drumuri rapide să putem scurta distanțele cu județele învecinate, mai degrabă ne dezvoltăm un aeroport puternic, regional, care să găzduiască zboruri trans-continentale la un moment dat, decât să facem 100 de aeroporturi mici, care vor găzdui un număr limitat de zboruri și care vor avea un număr limitat de pasageri, pentru că aceste companii nu se vor duce acolo. Este o concurență de piață, companiile nu se vor duce decât acolo unde au câștig, unde fac profit. De aceea, este de dorit să avem aeroporturi câteva, regionale, în România. În opinia mea, nu trebuie să divizăm. Toți vor aeroport, dar trebuie văzut dacă au și capacitatea, posibilitatea de a atrage astfel de zboruri și companii care să aibă permanent pasageri și câștig”, a afirmat șeful forului județean.

