Tișe nu vede nemulțumirea clujenilor privind ridicarea gunoaielor. „10 reclamații într-un an nu sunt multe. Renunțăm la colectarea selectivă”

De aproximativ două săptămâni, Supercom asigură ridicarea gunoaielor în Cluj-Napoca, însă treaba nu merge „ca pe roate”. Zilnic, locuitorii Clujului se plâng că gunoaiele nu sunt ridicate, iar punctele gospodărești sunt o „mizerie”.

Supercom, noua firmă de salubritate care ridică gunoaiele din Cluj-Napoca de la 27 ianuarie 2023, a început cu stângul. În fiecare zi, clujenii se plâng constant de faptul că gunoaiele au rămas neridicate, iar mizeria la punctele gospodărești din oraș s-a adunat.

Dacă primarul Emil Boc spune că cei de la Supercom au la dispoziție două săptămâni să „aducă orașul la normalitate”, președintele Consiliului Județean Alin Tișe spune că nu sunt foarte multe reclamații raportat la numărul locuitorilor din județ.

„Am împărțit județul în trei părți tocmai ca să vină mai mulți operatori. Așa a fost gândirea noastră. Însă, atât pe lotul de Gherla-Dej, cât și pe lotul Turda-Câmpia Turzii a câștigat același operator. Nu mi-am dorit să câștige același operator, mi-aș fi dorit să existe concurență, să fie mai mulți. Acum 6 luni când am predat celelalte zone ale județului nu au fost atâtea probleme, acolo mi se pare că lucrurile au mers puțin mai firesc. Nici la Câmpia Turzii, nici la Gherla-Dej. De 6 luni acolo operează Supercom. Acum parcă sunt reclamații mai multe ca niciodată. Este o perioadă de tranziție de la vechiul operator la Supercom. Eu cu domnul primar Emil Boc stăm pe ei, ne dorim să meargă contractul să fie model de contract în România. Este o perioadă dificilă în care noul operator preia de la vechiul operator. Există o perioadă de tranziție care îngreunează puțin. Trebuie să ne raportăm la numărul total de reclamații raportat la numărul necesar de mașini și de centre de unde se ridică gunoaiele. Un oraș care are 100.000 de centre sau 70.000 de centre, 10 reclamații într-un an nu sunt atât de multe. Nu merg lucrurile bine, dar numărul total de reclamații raportat la numărul de blocuri/case din tot județul este mult redus față de ce ne așteptam. Eu sincer m-am așteptat la probleme mult mai mari”, a spus Tișe, marți, la un post de radio local.

Președintele CJ Cluj susține că firma are flota necesară pentru a face față cu bine colectării gunoaielor și că nu există „nicio șmecherie” legată de faptul că Supercom a pus mâna pe tot județul.

„În unele zone, realmente, Supercom nu funcționează bine. Oamenii trebuie să știe că acest tarif nu e un tarif final, el e dat de numărul de contracte. Nicio localitate nu a încheiat contracte în totalitate cu firma. Tarifele sunt influențate de procentul de populația care și-a făcut contract de salubritate. Firma respectivă duce gunoiul pe banii ei până când toți își fac contract cu ea. Niciodată, Clujul nu a avut asemenea flotă de mașini. Ultimele mașini introduse în județ sunt 140-150 de mașini nou nouțe pe care le-au luat cu vreo 40 de milioane de euro. Din punct de vedere al dotării, flota pe care o au mă face să cred că din punct de vedere al mașinilor vor face față. Eu sunt optimist că va funcționa brici, dacă această firmă care a câștigat nu-ți va face treaba va pleca așa cum a venit. Pe Gherla-Dej au fost doar ei ofertanții, nu se pune problema de aranjament. Pe lotul 1 au fost mai multe firme care s-au judecat între ele până instanța a decis câștigătorul. Nu există nicio șmecherie (...) Sunt țări în Europa care au renunțat la colectarea selectivă nici după 20 de ani pentru că oamenii nu acceptă. Poți să pui la grămadă și plătești în plus”, a mai spus Tișe.

