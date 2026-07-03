Percheziții în mai multe județe într-un dosar privind suspiciuni de fraudare a examenelor de Bacalaureat. Reacția IȘJ Cluj.

Zeci de percheziții au loc vineri în județele Alba, Arad, Bihor, Cluj și Sibiu, la domiciliile unor persoane fizice, într-un dosar privind suspiciuni de fraudare a examenelor de Bacalaureat. Într-o reacție oficială, IȘJ Cluj informează că instituția nu a fost notificată cu privire la percheziții sau alte acte de urmărire care să vizeze unități de învățământ din județul Cluj.

Percheziții în mai multe județe într-un dosar privind suspiciuni de fraudare a examenelor de Bacalaureat. Reacția IȘJ Cluj.| Foto: pexels.com

Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba efectuează cercetări ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni de divulgare a informațiilor secrete de serviciu sau nepublice în scopul fraudării examenelor de Bacalaureat.

Percheziții în mai multe județe într-un dosar privind suspiciuni de fraudare a examenelor de Bacalaureat

„În cursul zilei de 03.07.2026, ca urmare a obținerii autorizațiilor legale de la instanța competentă, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba împreună cu organele de cercetare penală din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba - Serviciul de Investigare a Criminalității Economice efectuează percheziții domiciliare în 47 de locații situate pe raza județelor Alba, Arad, Bihor, Cluj și Sibiu, la domiciliile unor persoane fizice, fără calitate special”, se menționează în informarea publicată de Parchet.

Activitățile sunt sprijinite de organe de poliție din județele Alba - Serviciul de Investigații Criminale, Serviciul de Ordine Publică, Serviciul Arme, Explozivi, Substanțe Periculoase și Serviciul pentru Acțiuni Speciale, Arad, Hunedoara, Bihor, Cluj și Sibiu și grupări de jandarmi din județele Alba și Cluj.

IȘJ Cluj, reacție oficială

Într-o reacție oficială, publicată vineri, Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Cluj arată că nu a fost notificat cu privire la acțiunile desfășurate, astfel încât instituția nu a primit nicio comunicare oficială din care să rezulte că inspectori școlari, directori, cadre didactice, membri ai comisiilor de bacalaureat sau alte persoane implicate în organizarea examenului național de bacalaureat în județul Cluj ar avea vreo calitate procesuală în cauza penală.

„Până la acest moment, Inspectoratul Școlar Județean Cluj nu a fost informat oficial de către organele judiciare cu privire la efectuarea unor percheziții sau a altor acte de urmărire penală care să vizeze sediul instituției, unități de învățământ din județul Cluj ori persoane din cadrul acestora.

De asemenea, la acest moment, instituția nu a primit nicio comunicare oficială din care să rezulte că inspectori școlari, directori, cadre didactice, membri ai comisiilor de bacalaureat sau alte persoane implicate în organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat în județul Cluj ar avea vreo calitate procesuală în cauza penală la care fac referire informațiile apărute în mass-media”, informează, vineri, IȘJ Cluj.

De altfel, Inspectoratul Școlar Județean Cluj și-a exprimat deplina disponibilitate de a acorda sprijin organelor judiciare, în eventualitatea în care o astfel de colaborare va fi solicitată.

„Instituția își reafirmă întreaga disponibilitate de a acorda sprijin organelor judiciare, în condițiile și în limitele prevăzute de lege, în eventualitatea în care o astfel de colaborare va fi solicitată.

Inspectoratul Școlar Județean Cluj rămâne ferm angajat în asigurarea legalității, transparenței și integrității procesului de organizare și desfășurare a examenelor naționale, reafirmând încrederea în demersurile autorităților competente pentru clarificarea tuturor aspectelor ce fac obiectul cercetărilor”, menționează sursa citată.

Reacția IȘJ Cluj vine în contextul unei anchete aflate în desfășurare privind presupuse fraude la examenul de Bacalaureat, anchetă despre care autoritățile judiciare au anunțat că vizează mai multe județe din țară.

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