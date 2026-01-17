26 de ani de la moartea lui Ion Raţiu

Sâmbătă, 17 ianuarie, se împlinesc 26 de ani de la moartea politicianului țărănist clujean, Ion Rațiu.

26 de ani fără Ion Rațiu: A fost numit cel mai bun președinte pe care România nu l-a avut|Foto: The Ratiu Democracy Centre - Facebook

În 17 ianuarie 2000, se stingea la Londra unul dintre cei mai importanți lideri ai românilor: Ion Rațiu.

Ion Rațiu a fost descendent al Familiei Rațiu de Nagylak (Noșlac), din Turda, atestată în Transilvania la începutul sec. al XIV-lea și reînnobilată în anul 1625 de către principele Gabriel Bethlen.

Membru de seamă al familiei Rațiu, a fost fiul avocatului Dr. Augustin Rațiu din Turda, care la rândul său a fost fiul protopopului greco-catolic al Turzii Nicolae Rațiu (decedat în 1932). Mama sa, Eugenia Rațiu, născută Turcu, a fost nepoata lui Ion Codru-Drăgușanu, autorul „Peregrinului transilvan”, potrivit Episcopiei Române Unite cu Roma.

Studii la Cluj și la Universitatea Cambridge

Ion Rațiu a urmat școala în Turda și Cluj, iar în 1938 a obținut o diplomă în drept de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj. În 1943, Rațiu a obținut o diplomă de economie de la Universitatea Cambridge (Anglia). A fost desemnat Membru de onoare post-mortem al Academiei Oamenilor de Știință din România.

26 de ani de la moartea lui Ion Raţiu (6 iunie 1917 - 17 ianuarie 2000)|Foto: The Ratiu Democracy Centre - Facebook

În 1940, Ion Rațiu a fost numit consilier la Legația României de la Londra.

Între 1940 și 1990 a locuit în Regatul Unit, unde a înființat (în 1979, împreună cu soția sa, Elisabeth Pilkington) și finanțat Fundația Rațiu. De asemenea, a fondat în 1984 Uniunea Mondială a Românilor Liberi.

Activitatea politică și alegerile din ‘90

După repatriere, în ianuarie 1990, a ajutat la refacerea PNȚ alături de Corneliu Coposu, devenind vicepreședinte al PNȚCD.

A candidat la funcția de președinte al României la alegerile din 1990 unde a obținut 4,29 % din voturi și s-a plasat pe locul 3.

A fost ales deputat de Cluj din partea PNȚCD la alegerile din 20 mai 1990, respectiv la cele din 1992. În 1996 a fost ales deputat de Arad, tot din partea PNȚCD.

În 1991 a înființat ziarul Cotidianul.

Înmormântare cu scandal, la Turda

Ion Rațiu a murit la Londra, iar conform dorinței sale, trupul neînsuflețit a fost dus la Turda, spre a fi înmormântat în orașul natal.

Ion Rațiu a fost îngropat în cimitirul central din Turda, preotul ortodox al bisericii „Adormirea Maicii Domnului” (Biserica Rățeștilor, ctitorită de familia Rațiu) nedând permisiunea înhumării sale lângă strămoși, în curtea bisericii, din cauza faptului că Ion Rațiu era greco-catolic.

Slujba înmormântării nu a putut fi oficiată în biserica ctitorită de familia sa, Biserica Rățeștilor din Turda, din cauza împotrivirii preotului parohiei ortodoxe care a împiedicat accesul clericilor greco-catolici în biserică pentru săvârșirea slujbei de înmormântare conform dorinței defunctului. Astfel slujba prohodului a avut loc în stradă pe un ger pătrunzător.

