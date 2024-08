De ce „Poveste pentru tata”?

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a scris prima carte intitulată „Poveste pentru tata”. Volumul autobiografic, la baza căruia stau amintirile sale din perioada 2004-2024, va fi lansat în data de 5 septembrie 2024.

Lansarea cărții autobiografice a președintelui CJ Cluj, Alin Tișe, a stârnit curiozitate prin prisma titlului ales. De ce „Poveste pentru tata”?

O explicație se regăsește în scrisoarea care se află pe una dintre copertele cărții. O scrisoare către tatăl pierdut prea timpuriu, dar a cărui personalitate a rămas alături de autor în toți acești ani, fiindu-i reazăm și îmbărbătare pentru toți pașii parcurși.

În această imagine este tatăl lui Alin Tișe la 20 de ani

Iar cartea reprezintă, în fapt, o povestire a vieții autorului către tatăl său, asemeni poveștilor spuse de către tată fiului său în copilărie.

Iată scrisoarea aflată pe coperta 4 a cărții:

„Poveste către tata

Adesea, în acești ani marcați de întâmplări diverse, vise, împliniri, decizii capitale și momente dificile, am stat de vorbă cu tatăl meu. Cu sufletul lui, care simt că încă mă veghează. I-am scris mai multe scrisori, care mi-au alinat sufletul, care m-au eliberat, care mi-au ventilat emoțiile și gândurile. Am simțit că mă veghează atent, pentru a se asigura că-i respect dorința permanentă. Aceea ca, orice voi face și orice voi fi, să nu uit niciodată să rămân om!

Dragă tată,

Știu că sufletul tău este viu și încă mă veghează. Vreau să mă eliberez de emoții, să-ți transmit trăirile mele, după acești mulți ani, care au trecut de când ai plecat într-o stea.

Vreau să știi că plâng, că râd, că fac totul pentru a mă elibera de durere. Sufletul tău viu este cu mine! Este permanent aici!

Trăirile și refulările mele au fost acoperite de viața mea mult prea tumultoasă.

Îmi fac spațiu intern, îmi reascult sufletul!

Vreau să mă vindec sufletește de dorul tău!

Aș vrea să mă poți vedea, să îți pot vorbi!

Aș vrea să împărtășim împreună experiențele vieții mele!

Nu-mi pot imagina cum ar fi să ne revedem după aproape 30 de ani!

Să vezi ce am făcut în tot acest timp!

Să îți vorbesc despre familie, viață și experiențe. Am multe să îți povestesc.

Despre decizii, vise și emoții, sau despre lecțiile și echilibrul primite de la viață.

Să știi că am avut puterea de a nu renunța niciodată. Putere dată de iubirea din suflet și de credința în Dumnezeu.

Să știi că mi-am găsit pacea în suflet! Am învățat să plâng, să râd, să-mi trăiesc emoțiile așa cum le-am simțit!

Acum, la final, îți pot spune: tată drag, să știi că am reușit! Să împlinesc ceea ce tu ți-ai dorit cel mai mult - să rămân OM!

Sufletului tău!”

