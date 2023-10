Mașini vandalizate pe Câmpul Pâinii, în Mărăști. Ștergătoarele, rupte de infractori. FOTO

Atenție clujeni unde vă lăsați mașinile. Doi tineri s-au trezit cu ștergătoarele îndoite într-o parcare din cartierul Mărăști, mai exact pe Câmpul Pâinii. La începutul anului, în același loc, 21 de mașini au fost distruse.

Doi tineri s-au trezit cu ștergătoarele îndoite într-o parcare din cartierul Mărăști/ Foto: cititor monitorulcj.ro

Se pare că infractorii au revenit pe Câmpul Pâinii.

Doi tineri s-au trezit cu ștergătoarele rupte și îndoite într-o parcare de pe Câmpul Pâinii.

Mașini vandalizate pe Câmpul Pâinii/ Foto: cititor monitorulcj.ro

„Am parcat mașina ieri (miercuri, 4 octombrie - n.red.) în jurul orei 18:00. A fost prima dată când parchez aici. Am zis că nu o las mult aici auzind zvonuri că nu e o zonă sigură. Când am ajuns la ea am crezut că e doar ridicat. E rupt până la fier. Nu mai parchez aici”, a declarat pentru monitorulcj.ro unul dintre păgubiți.

21 de mașini, vandalizate în același loc

Zeci de mașini au fost vandalizate, la finalul lunii februarie, într-o parcare de pe strada Câmpul Pâinii din Cluj-Napoca.

Doi tineri, bănuiți că ar fi spart 21 de autoturisme de pe strada Câmpul Pâinii și Alexandru Vaida Voevod din Cluj-Napoca au fost reținuți de polițiști pentru furt calificat în formă continuată.

„La data de 24 februarie a.c. polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca – Secția 7 Poliție au dispus măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de doi tineri în vârstă de 17 ani, din Cluj-Napoca, bănuiți de săvârșirea infracțiunii de furt calificat în formă continuată. Cercetările au fost demarate la aceeași data în urma sesizării unui bărbat, care a semnalat, prin S.N.U.A.U 112, faptul că autoturismul său parcat pe strada Câmpul Pâinii din municipiul Cluj-Napoca, precum și alte autoturisme din zonă, ar fi fost avariate de persoane necunoscute. Astfel, la nivelul Poliției municipiului Cluj-Napoca a fost constituită o echipă operativă care a demarat cu celeritate activități de cercetare la fața locului, fiind identificate 21 de autovehicule avariate care prezentau deteriorări la geamurile portierelor”, arăta IPJ Cluj la finalul lunii februarie.

Oamenii legii au efectuat activități specifice pentru depistarea persoanelor bănuite de comiterea actelor, iar la scurt timp, după aproximativ 5 ore de la sesizare, cei bănuiți au fost identificați și conduși la sediul unității de poliție.

„Din verificările efectuate a reieșit faptul că în noaptea de 23/24 februarie a.c. cei doi tineri ar fi pătruns, prin efracție, respectiv spargerea geamului, în interiorul a 22 de autovehicule, dintre care 21 parcate pe strada Câmpul Pâinii, iar unul pe strada Alexandru Vaida Voevod din Cluj-Napoca, de unde ar fi sustras mai multe bunuri, recuperate în mare parte de polițiști”, informează Inspectoratul Județean de Poliție Cluj. Pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și de prezumția de nevinovăție, precizează sursa citată.

Tinerii au fost depistați de polițiști cu ajutorul camerelor de supraveghere din zonă.

