Un hărțuitor, scos cu forța dintr-un mall din Cluj-Napoca. Angajată: „Un prădător sexual pentru fetițe și băieți!”

Un hărțuitor sexual a fost scos afară dintr-un mall din municipiu, după ce a făcut glume porcoase și invitații sexuale unor angajate. El este cunoscut și pentru că abordează copiii.

Hărțuitor sexual din Cluj-Napoca / Foto: Facebook- Andreea Burcea

Deși în Cluj-Napoca există un hărțuitori sexual pe care foarte multe femei îl cunosc, acesta continuă să umble liber pe stradă și chiar să deranjeze angajatele unui mall din municipiu.

După o experiență neplăcută cu acest bărbat, care a trebuit dat afară de angajații de la securitate din incinta mall-ului, o tânără a vorbit public despre o problemă care „este în actualitate de câțiva ani”:

„Situația asta am găsit-o expusă acum un an, pe un grup de mămici. Bineînțeles că problema este în actualitate de câțiva ani. Astăzi în jurul orei 16.15, am simțit-o pe pielea noastră când «distinsul domn» în cauză a venit la standul colegelor de vis-a-vis de mine, în Mall, și a început invitațiile sexuale și glumele porcoase. Este un prădător sexual atât pentru fetițe cât și pentru băieți! Când are oportunitatea cere numere de telefon, atinge sau caută să se aproprie de tine. L-am văzut de minim 5 ori in autobuze și in stație, făcând aceleași gesturi! Astăzi în Mall cei de la dispecerat au trimis imediat după apelul efectuat mai mulți bărbați pregătiți să intervină și să îl scoată afară. Sperăm ca legea să se schimbe în curând și să nu îi mai lase liberi pe stradă!”, a transmis o angajată dintr-un mall din Cluj-Napoca.

Deci, nu este prima dată când acest bărbat acționează în acest fel. În urmă cu un an, o mămică avertiza:

Harțuitori sexual care deranjează angajatele din mall, cunoscut de femei în Cluj-Napoca / Foto: Facebook Andreea Burcea

„Atenție la genul acesta de oameni, e un tip dubios ce abordează copiii din linia 24B, 25 în oraș, inclusiv cei ce cerșesc, femei, cu tot felul de discuții nelalocul lor în care le cere insistent adrese, nr de telefon, dacă au părinți etc. Iar mai apoi îi urmărește sau fuge după ei când coboară din bus. Vă rog etichetați Poliția Română pentru a se sesiza, știm că au mai fost făcute plângeri la fetele de la Pitaka, unde o domnișoară a fost urmărită în club, așa că acum sper să fie luate măsuri.”

Atunci au curs comentariile în care fetele spunea „ÎL ȘTIU” și începeau să relateze experiențele neplăcute pe care le-au avut cu acest individ. „E cunoscut atât în Cluj, cât și în Florești, pentru gesturi de genul ăsta”, spune un internaut. „Pe mine m-a prins de-o bucă în stație la M26. Eram cu copilul de mână. Mi-a zis niște chestii foarte deochiate. Mă bucur că m-am mutat și în stație la M21 nu-l văd niciodată”, a spus o altă mămică.

UPDATE: Monitorulcj.ro a sesizat IPJ Cluj și a cerut informații despre ce măsuri se vor lua. În urma unor verificări făcute de polițiști, bărbatul a fost găsit și dus la sediul de Poliție:

„În urma informațiilor apărute în spațiul public, polițiștii Secției 3 Poliție Cluj-Napoca au demarat verificări din oficiu, astfel că în cursul dimineții de azi, 14 septembrie a.c., persoana a fost depistată și condusă la sediul secției, urmând a se dispune măsuri legale”, au declarat reprezentanții IPJ, pentru monitorulcj.ro.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: